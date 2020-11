A sokak által vártnál később, de november közepén a magyar kormány is úgy döntött, korlátozások bevezetésével próbálja megfékezni a koronavírus-járvány második hullámát. A döntés pillanatában napi ötezer új fertőzöttet azonosítottak, és jobbára 50 és 100 között járt a vírus következtében 24 órán belül elhunytak száma. Az első lépés részleges lezárást jelent, de kérdés, hogy ez mennyire hatékony. Kövesse híreinket!

Több más üzlet után a Spar is bejelentette, hogy legkésőbb este 7 órakor bezárnak a boltjai, ahogy azt a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló kormányrendelet előírja. Azt is jelezték, hogy a benzinkutakon működő OMV-Spar express és Lukoil-Despar áruházak nyitva tartásáról az OMV, illetve a Lukoil honlapján lehet tájékozódni.

A Spar online áruháza működni fog továbbra is, ott a minimális rendelési érték 10 ezer forint. A megrendelőktől azt kérik, hogy jelezzék, ha egészségügyi okok miatt zárt területre kérnek kiszállítást, oda ugyanis a dolgozók nem léphetnek be.

Ahol Spar to go egységekben ételt is lehet vásárolni, ott mostantól csakis elvitelre szabad ételt venni, a helyszínen nem lehet elfogyasztani.

Ha valaki elfelejt maszkot vinni magával a boltba – és a kötelező köztéri maszkviselés előírása ellenére eljut oda –, az a biztonsági őrtől vagy az üzlet ügyeletes vezetőjétől, illetve az Interspar üzletekben az információs pultnál kérhet.