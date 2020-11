Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dfb3813-dda0-4694-80c0-18e5afec01be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, leginkább Miley Cyrus Party in the U.S.A. című dalára partizott Amerika.","shortLead":"Úgy tűnik, leginkább Miley Cyrus Party in the U.S.A. című dalára partizott Amerika.","id":"20201110_Joe_Biden_gyozelme_utan_ismet_slagerlistakra_kerult_egy_2009es_dal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dfb3813-dda0-4694-80c0-18e5afec01be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7efd857-48d4-4c56-9d89-527061e32ff9","keywords":null,"link":"/kultura/20201110_Joe_Biden_gyozelme_utan_ismet_slagerlistakra_kerult_egy_2009es_dal","timestamp":"2020. november. 10. 09:41","title":"Joe Biden győzelme után ismét slágerlistákra került egy 2009-es dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8322ed0a-4b40-4afe-abbf-dbf9ab08ed2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Bell azután nyilatkozott, hogy a Pfizer bejelentette: új vakcinájuk 90 százalékban hatékony a koronavírus ellen.","shortLead":"John Bell azután nyilatkozott, hogy a Pfizer bejelentette: új vakcinájuk 90 százalékban hatékony a koronavírus ellen.","id":"20201110_oxfordi_professzor_koronavirus_vakcina_pfizer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8322ed0a-4b40-4afe-abbf-dbf9ab08ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e80d111-303e-4b54-bec1-82d491451ac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_oxfordi_professzor_koronavirus_vakcina_pfizer","timestamp":"2020. november. 10. 11:35","title":"Egy oxfordi professzor szerint jövő tavaszra visszatérhet az élet a normális kerékvágásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Volánbusz is naponta takarítja az állomásokat és a buszokat, fertőtlenítik a MÁV-HÉV járatait is.","shortLead":"A Volánbusz is naponta takarítja az állomásokat és a buszokat, fertőtlenítik a MÁV-HÉV járatait is.","id":"20201110_Minden_nap_fertotleniti_a_vonatokat_a_MAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dacfc69-186a-4a59-80c8-1ae596b999f5","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Minden_nap_fertotleniti_a_vonatokat_a_MAV","timestamp":"2020. november. 10. 15:20","title":"Minden nap fertőtleníti a vonatokat a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127","c_author":"Ballai Vince - Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Hétfőn Orbán Viktor bejelentett egy sor olyan korlátozó intézkedést, amelyek a koronavírus terjedésének lassítását célozzák. 