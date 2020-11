Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50ca7c82-e8c9-42fa-879d-9fc1cfaf45b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 81 éves olasz férfi Engelbert Humperdinck szerzeményével kedveskedik a feleségének.","shortLead":"A 81 éves olasz férfi Engelbert Humperdinck szerzeményével kedveskedik a feleségének.","id":"20201111_koronavirus_jarvany_szerenad_harmonika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50ca7c82-e8c9-42fa-879d-9fc1cfaf45b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e5ea2a-e90b-46c2-8353-4fad93560e89","keywords":null,"link":"/elet/20201111_koronavirus_jarvany_szerenad_harmonika","timestamp":"2020. november. 11. 18:26","title":"Nem láthatja beteg feleségét a járvány miatt, naponta ad szerenádot ad neki a kórház ablaka alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d12c936-cef6-4e0b-842b-d959194bc2e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországon rendkívül aktív Polat-cégbirodalom élén állók közül többen is magyar személyi igazolványt kaptak a Válasz Online szerint.","shortLead":"A Magyarországon rendkívül aktív Polat-cégbirodalom élén állók közül többen is magyar személyi igazolványt kaptak...","id":"20201111_valasz_online_adnan_polat_magyar_allampolgar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d12c936-cef6-4e0b-842b-d959194bc2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ba629f-9b42-4eb6-b99d-7eb915559641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_valasz_online_adnan_polat_magyar_allampolgar","timestamp":"2020. november. 11. 12:04","title":"Válasz Online: Orbán török barátjának több családtagja megkapta a magyar állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f36625-234c-4091-848d-2d015e81e9ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egykori Forma-1-es pilótától sportkocsit vásárolni önmagában is erős hozzáadott értékkel bírhat. ","shortLead":"Egykori Forma-1-es pilótától sportkocsit vásárolni önmagában is erős hozzáadott értékkel bírhat. ","id":"20201109_Gerhad_Berger_elado_Ferrari_F40ese_eleg_kulonleges_fogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68f36625-234c-4091-848d-2d015e81e9ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb5ab91-dd64-4489-9e73-6d10079e18a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_Gerhad_Berger_elado_Ferrari_F40ese_eleg_kulonleges_fogas","timestamp":"2020. november. 10. 19:36","title":"Különleges fogás Gerhard Berger eladó Ferrari F40-ese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simán átment a javaslat, egy képviselő szavazott nemmel. A Magyar Közlönyben hamarosan kihirdethetik az este 8-tól érvényes kijárási tilalmat és a többi szigorító intézkedést.","shortLead":"Simán átment a javaslat, egy képviselő szavazott nemmel. A Magyar Közlönyben hamarosan kihirdethetik az este 8-tól...","id":"20201110_Az_ellenzek_tamogatasaval_hosszabbitjak_meg_a_veszhelyzetet_90_nappal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6837bc4a-a88f-416a-8613-2d0a2c3c6915","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Az_ellenzek_tamogatasaval_hosszabbitjak_meg_a_veszhelyzetet_90_nappal","timestamp":"2020. november. 10. 15:53","title":"Az ellenzék támogatásával hosszabbították meg a veszélyhelyzetet 90 nappal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b8ff65-1259-459d-a41d-a2700ff44fe2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dave Grohl egy kislányt kért fel, hogy doboljon az együttesben, amikor legközelebb Nagy-Britanniába látogatnak.","shortLead":"Dave Grohl egy kislányt kért fel, hogy doboljon az együttesben, amikor legközelebb Nagy-Britanniába látogatnak.","id":"20201111_Tizeves_dobosa_lesz_a_Foo_Fightersnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55b8ff65-1259-459d-a41d-a2700ff44fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6de94bf-b62b-4a4c-9e1b-237dd76cfb72","keywords":null,"link":"/kultura/20201111_Tizeves_dobosa_lesz_a_Foo_Fightersnek","timestamp":"2020. november. 11. 10:18","title":"Tízéves dobosa lesz a Foo Fightersnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1750d8-3b53-4185-9453-9571f88a1a25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány azt is vizsgálja, hogy a tanároknak és a kisgyerekes családoknak ingyenessé tegyék az internetet a járvány alatt.","shortLead":"A kormány azt is vizsgálja, hogy a tanároknak és a kisgyerekes családoknak ingyenessé tegyék az internetet a járvány...","id":"20201110_Parlament_egeszsegugyi_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e1750d8-3b53-4185-9453-9571f88a1a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb19ad1b-de6f-4a32-918d-ff518037f9c5","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Parlament_egeszsegugyi_torveny","timestamp":"2020. november. 10. 15:17","title":"Átdolgozzák az egészségügyi törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43aaa206-c0e6-4631-8429-7c8bf52736f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a kínai sajtóban már arról írnak, hogy a Qualcomm engedélyt kapott arra, hogy üzleteljen a Huaweijel, amerikai oldalról egyelőre nem erősítették meg ezt a hírt.","shortLead":"Miközben a kínai sajtóban már arról írnak, hogy a Qualcomm engedélyt kapott arra, hogy üzleteljen a Huaweijel, amerikai...","id":"20201111_huawei_qualcomm_processzor_gyartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43aaa206-c0e6-4631-8429-7c8bf52736f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050cdaee-8cbc-4208-978a-52d811a4430c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_huawei_qualcomm_processzor_gyartas","timestamp":"2020. november. 11. 09:03","title":"Eldőlt? Kínában már úgy tudják, a Qualcomm ad processzort a Huaweinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f947cdc7-cb29-41bf-9a3b-f73ab804ceec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbbünk a közlekedésben is igyekszik általánosítani a helyzeteket, hogy megkönnyítse a saját dolgát. Így például arról is meg vagyunk győződve, hogy milyen autóktól kell leginkább óvakodni. ","shortLead":"A legtöbbünk a közlekedésben is igyekszik általánosítani a helyzeteket, hogy megkönnyítse a saját dolgát. Így például...","id":"20201110_Kik_a_legszornyubb_soforok_az_utakon_Egy_felmeres_szerint_mar_messzirol_kiszurjuk_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f947cdc7-cb29-41bf-9a3b-f73ab804ceec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78145f3b-c3ec-496e-9785-8c596c586162","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_Kik_a_legszornyubb_soforok_az_utakon_Egy_felmeres_szerint_mar_messzirol_kiszurjuk_oket","timestamp":"2020. november. 11. 07:45","title":"Kik a legszörnyűbb sofőrök az utakon? Egy felmérés szerint már messziről kiszúrjuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]