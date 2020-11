Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az ingyen utazáshoz munkáltatói igazolás kell az egészségügyi dolgozóknak. A védekezésben részt vevő hallgatóknak a felsőoktatási intézményüktől is kell ilyen dokumentum. Ingyen használhatják a tömegközlekedést az egészségügyi dolgozók

Az érintettek elmondásából ismerhetjük meg, hogyan zajlottak a szerződtetési tárgyalások Vidnyánszky Attila és a Nemzeti addigi társulatának tagjai között 2013-ban. Ezzel párhuzamosan tovább követhetjük, hogyan formálódik az utolsó Alföldi-rendezés a színházban. Nemzeti dokumentumfilm, második rész. Azt mondta Attila, egy másik ideológia jön, ezért nem tud szerepet adni

Ez a HVG hetilap ajánlója. Gergely Márton: Mindenütt jó, de most csak otthon

","shortLead":"Az elmúlt egy napban 3927 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.\r

Elhunyt 87 koronavírusos beteg, 95 ezerhez közelít az ismert aktív fertőzöttek száma

A Magyarországon rendkívül aktív Polat-cégbirodalom élén állók közül többen is magyar személyi igazolványt kaptak a Válasz Online szerint. Válasz Online: Orbán török barátjának több családtagja megkapta a magyar állampolgárságot

Theodore Edgar McCarricket Ferenc pápa függesztette fel a nyilvános papi szolgálatból. A New York-i főegyházmegye szerint megalapozottak voltak azok a vádak, amelyek szerint a bíboros szexuális visszaélést követett el kiskorúak ellen.","shortLead":"Theodore Edgar McCarricket Ferenc pápa függesztette fel a nyilvános papi szolgálatból. A New York-i főegyházmegye szerint megalapozottak voltak azok a vádak, amelyek szerint a bíboros szexuális visszaélést követett el kiskorúak ellen. Szexuális visszaélés miatt lemondott bíboros aktáját tette közzé a Vatikán

Azt írják, ha az állam nem téríti meg az így kieső bevételt, baj lesz. ","shortLead":"Azt írják, ha az állam nem téríti meg az így kieső bevételt, baj lesz. Parragh javaslata tönkretenné a közszolgáltatásokat a főváros szerint

Több vezető politikussal, köztük Emmanuel Macron francia államfővel is egyeztetett már a demokrata párti elnökjelölt. Biden: Az Egyesült Államok visszatér a világpolitikába