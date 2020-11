Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Borult ég, pára és köd.","shortLead":"Borult ég, pára és köd.","id":"20201114_Klasszikus_novemberi_lesz_az_idojaras_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8080d84-3601-4506-848d-8e1093a10241","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Klasszikus_novemberi_lesz_az_idojaras_vasarnap","timestamp":"2020. november. 14. 16:30","title":"Klasszikus novemberi lesz az időjárás vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1015ba7a-f6bc-46bf-9cda-4a1b38393a11","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az általános iskolák bezárása nélkül lehetetlen száz százalékosan megvédeni a koronavírustól a veszélyeztetett korú tanárokat, vélik a hvg.hu-nak nyilatkozó intézményvezetők. A kormányrendelet ugyan ad hatásköröket az igazgatóknak, de azzal legfeljebb a maszkviselés szigorítását érhetik el. Bár sokan szeretnék, jogilag azt sem tehetik meg, hogy a krónikus beteg kollégák számára saját hatáskörben elrendeljék a digitális munkavégzést. Mégis akad olyan intézmény, amely már korábban meglépte, csak egy kis jóindulatra volt szükség a fenntartó részéről. ","shortLead":"Az általános iskolák bezárása nélkül lehetetlen száz százalékosan megvédeni a koronavírustól a veszélyeztetett korú...","id":"20201114_altalanos_iskola_tanar_koronavirus_vedekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1015ba7a-f6bc-46bf-9cda-4a1b38393a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e75586-6d95-408c-9f29-b20c8a49ea7c","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_altalanos_iskola_tanar_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2020. november. 14. 07:00","title":"\"Alig várom, mikor jelentik be, hogy az általános iskolákat is bezárják\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eljött az a pillanat, amikor a republikánusoknak ki kellene végre mondani, hogy valóban kellemetlen dolog veszíteni, de ez a helyzet – mondta John Bolton, Donald Trump amerikai elnök egykori nemzetbiztonsági tanácsadója a Klubrádiónak adott interjúban, ahol arról is beszélt, hogy a republikánus politikus vereségét a koronavírus-járvány elrontott kezelése okozta, és arról is, hogy hiába jó Orbán és Trump kapcsolata, vannak fenntartásaik.","shortLead":"Eljött az a pillanat, amikor a republikánusoknak ki kellene végre mondani, hogy valóban kellemetlen dolog veszíteni, de...","id":"20201114_Trump_a_koronavirusjarvany_kezelesebe_bukott_bele__allitja_egykori_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1295d78e-3fdf-473b-95d6-f8f5db4d900f","keywords":null,"link":"/vilag/20201114_Trump_a_koronavirusjarvany_kezelesebe_bukott_bele__allitja_egykori_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","timestamp":"2020. november. 14. 16:47","title":"Trump volt tanácsadója: Komoly aggályaink vannak Magyarországgal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nagyobb bajban a lengyelek vannak, mert az EU elleni harcukban Orbán Viktor - ahogy már korábban is volt ilyen - nem állna melléjük, amikor a gigantikus uniós pénzek megszerzéséről van szó.","shortLead":"A nagyobb bajban a lengyelek vannak, mert az EU elleni harcukban Orbán Viktor - ahogy már korábban is volt ilyen - nem...","id":"20201115_Lengyel_elemzo_Trump_bukasaval_bajban_a_magyar_es_a_lengyel_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09034e21-f369-4431-bd6f-1e1c3d2987b8","keywords":null,"link":"/360/20201115_Lengyel_elemzo_Trump_bukasaval_bajban_a_magyar_es_a_lengyel_kormany","timestamp":"2020. november. 15. 08:45","title":"Lengyel elemző: Trump bukásával bajban a magyar és a lengyel kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655efbb3-857a-4fee-8222-5e3d316d1bda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minél drágább a termék, annál hosszabb lesz a jótállási idő.","shortLead":"Minél drágább a termék, annál hosszabb lesz a jótállási idő.","id":"20201114_Valtoznak_a_kotelezo_jotallas_szabalyai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=655efbb3-857a-4fee-8222-5e3d316d1bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bab4f22-0808-4d27-9e0a-a6cc16291589","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_Valtoznak_a_kotelezo_jotallas_szabalyai","timestamp":"2020. november. 14. 08:46","title":"Változnak a kötelező jótállás szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az északi csapat egyik játékosának koronavírus-fertőzése miatt elmarad a vasárnapra (mára) kiírt Románia-Norvégia mérkőzés a labdarúgó Nemzetek Ligájában - közölte az európai szövetség.","shortLead":"Az északi csapat egyik játékosának koronavírus-fertőzése miatt elmarad a vasárnapra (mára) kiírt Románia-Norvégia...","id":"20201115_Elmarad_a_RomaniaNorvegia_merkozes_a_Nemzetek_Ligajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8dadd6-0ec9-4210-a058-045378d89eeb","keywords":null,"link":"/sport/20201115_Elmarad_a_RomaniaNorvegia_merkozes_a_Nemzetek_Ligajaban","timestamp":"2020. november. 15. 09:22","title":"Elmarad a Románia-Norvégia mérkőzés a Nemzetek Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c56724-162b-42f0-83e0-6718b26584b8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A haditudósító-újságíró-író Jászberényi Sándor új könyve szívbemarkoló, megrázó novellagyűjtemény, a kötet címadó kisregénye pedig A varjúkirály.","shortLead":"A haditudósító-újságíró-író Jászberényi Sándor új könyve szívbemarkoló, megrázó novellagyűjtemény, a kötet címadó...","id":"202046_konyv__hatarsav_jaszberenyi_sandor_avarjukiraly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27c56724-162b-42f0-83e0-6718b26584b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c4336d-367e-4c7c-b7a7-c5e70db97986","keywords":null,"link":"/360/202046_konyv__hatarsav_jaszberenyi_sandor_avarjukiraly","timestamp":"2020. november. 15. 11:10","title":"Egy lebilincselő novelláskötet arról, hogy a kilátástalanság mindenhol ugyanolyan ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4788be-6d22-4ea3-ae5d-00794a79c701","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különösen azok az emberek veszélyeztetettek, akik nem, vagy nem megfelelően kezelik a diabéteszüket.","shortLead":"Különösen azok az emberek veszélyeztetettek, akik nem, vagy nem megfelelően kezelik a diabéteszüket.","id":"20201113_cukorbetegseg_koronavirus_dupla_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a4788be-6d22-4ea3-ae5d-00794a79c701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d193e9-704a-43d8-96d1-f85f15f914e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_cukorbetegseg_koronavirus_dupla_halal","timestamp":"2020. november. 13. 18:41","title":"Koronavírus: a cukorbetegség megduplázza a halálozás kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]