[{"available":true,"c_guid":"3093a4d6-2aea-4415-b941-0d30f3974412","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Világos jelzést szeretett volna küldeni, hogy egyértelmű legyen, kire vonatkozik a társadalmi különbségek enyhítését célzó új adó, amit Tiborcz-adónak kereszteltek a tavalyi önkormányzati választási kampányban – mondta Karácsony Gergely főpolgármester az ellene Tiborcz István által indított személyiségi jogi per keddi tárgyalásán. Tiborcz egymillió forintos elégtételt és bocsánatkérést szeretne a főpolgármestertől, mert szerinte visszaélt a nevével és megsértette a becsületét.","shortLead":"Világos jelzést szeretett volna küldeni, hogy egyértelmű legyen, kire vonatkozik a társadalmi különbségek enyhítését...","id":"20201201_tiborczado_tiborcz_per_karacsony_gergely_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3093a4d6-2aea-4415-b941-0d30f3974412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a24256-eca3-4d44-8b1a-af1a44e0b25b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_tiborczado_tiborcz_per_karacsony_gergely_targyalas","timestamp":"2020. december. 01. 17:35","title":"Karácsony a Tiborcz-perben: Emblematikus figurát kerestem az új adónem elnevezéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ee906f-effa-4416-b86d-42bb282af8fe","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Mesés vagyonokról és borzasztó szegénységről egyaránt olvashatnak azok, akiket a történelem érdekel, és azok, akik az irodalomban próbálnak visszanézni a régi korokra – a közös pont az: valójában fogalmunk sincs, hogy pontosan mennyi pénzről van szó. Még azt is ki lehet számolni, hogy Augustus császár halálakor a Római Birodalom GDP-je 380 sestertius/fő volt, de összehasonlítási alap nélkül semmire nem megyünk ezzel a számmal. Ez elvezet a gazdaságtörténelemmel foglalkozó közgazdászok egyik kedvenc témájához: hogyan lehet kiszámolni régi idők pénzének értékét?","shortLead":"Mesés vagyonokról és borzasztó szegénységről egyaránt olvashatnak azok, akiket a történelem érdekel, és azok, akik...","id":"20201202_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_vagyon_penz_atszamitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ee906f-effa-4416-b86d-42bb282af8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf74a8a-e602-419e-a146-fcd95262cb65","keywords":null,"link":"/360/20201202_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_vagyon_penz_atszamitas","timestamp":"2020. december. 02. 15:00","title":"Monte Cristo grófja nem férne be a nyolc leggazdagabb magyar közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3de9d5-c26f-4109-971b-88d3eab85564","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogszerűtlen híresztelésekről beszél a vállalatcsoport vezetése.","shortLead":"Jogszerűtlen híresztelésekről beszél a vállalatcsoport vezetése.","id":"20201201_dunaferr_ukran_erdekcsoport_iranyitas_szetzilalasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b3de9d5-c26f-4109-971b-88d3eab85564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bae98f-731b-4991-8ec8-7fd49535e44c","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_dunaferr_ukran_erdekcsoport_iranyitas_szetzilalasa","timestamp":"2020. december. 01. 17:52","title":"Dunaferr: Ukrán érdekcsoport próbálja szétzilálni a vállalat irányítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dbe576-44d3-4599-9eca-0e273535ced0","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Legalább két diplomata jelen volt azon a partin, amit a gyülekezési törvényt megsértve tartottak - sajtóhírek szerint egy brüsszeli melegbárban -, de egyelőre csak a fideszes EP-képviselő, Szájer József neve szivárgott ki a médiában, ami nem feltétlenül az újságírók, mint inkább a szivárogtató hatóságok érdeme. Kérdés, hogy az ereszcsatornán menekülő Szájer lebukása valóban egy szemfüles járókelőnek köszönhető-e vagy a történet ennél bonyolultabb. Sok múlik azon, kiderül-e majd, milyen más diplomaták érintettek még az ügyben és ők milyen nemzetiségűek.","shortLead":"Legalább két diplomata jelen volt azon a partin, amit a gyülekezési törvényt megsértve tartottak - sajtóhírek szerint...","id":"20201201_Eddig_csak_Szajer_kerult_celkeresztbe_a_szexpartizok_kozul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4dbe576-44d3-4599-9eca-0e273535ced0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19717d5b-ea1f-4711-b813-154625d32f15","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Eddig_csak_Szajer_kerult_celkeresztbe_a_szexpartizok_kozul","timestamp":"2020. december. 01. 21:00","title":"Eddig csak Szájer került célkeresztbe a partizók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A következő napokban 2 millió adag készül el a Szputnyik V nevű koronavírus-vakcinából. A kétes hírű oltást jövő héttől kaphatják meg az önkéntesek.","shortLead":"A következő napokban 2 millió adag készül el a Szputnyik V nevű koronavírus-vakcinából. A kétes hírű oltást jövő héttől...","id":"20201202_putyin_tomeges_oltas_oroszorszag_szputnyik_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c22865-6120-4f70-b2f6-05ce55d9fc84","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_putyin_tomeges_oltas_oroszorszag_szputnyik_vakcina","timestamp":"2020. december. 02. 17:36","title":"Putyin elrendelte a tömeges oltást Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az összeget elemelő férfi 144 ezer forintos pénzbüntetést kapott.","shortLead":"Az összeget elemelő férfi 144 ezer forintos pénzbüntetést kapott.","id":"20201201_Egymillio_forint_bankautomata_hajduszoboszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96426ae-f515-444a-95c1-c8083d4fcb64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_Egymillio_forint_bankautomata_hajduszoboszlo","timestamp":"2020. december. 01. 16:15","title":"Azt hitte, elrakhatja a bankautomatában felejtett egymillió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az óceánok vizének emelkedő hőfoka magyarázza, miért nem gyengülnek látványosan a forgószelek, amikor a trópusi tengerek felől elérik a szárazföldet, és egyre mélyebben nyomulnak annak belseje felé. ","shortLead":"Az óceánok vizének emelkedő hőfoka magyarázza, miért nem gyengülnek látványosan a forgószelek, amikor a trópusi...","id":"202048_tornadok_teriteken_ketharmados_veszteseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3882ad71-da91-4373-ab35-5708b74fb526","keywords":null,"link":"/360/202048_tornadok_teriteken_ketharmados_veszteseg","timestamp":"2020. december. 01. 14:00","title":"Miért jutnak egyre messzebb a szárazföldön a hurrikánok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2019 óta négy alkalommal is leállt a forgalom a peronvédelmi automatika problémái miatt.","shortLead":"2019 óta négy alkalommal is leállt a forgalom a peronvédelmi automatika problémái miatt.","id":"20201202_4es_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcbfecb-fd41-4d32-ad92-70b29bd07ec1","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_4es_metro","timestamp":"2020. december. 02. 08:15","title":"Népszava: Gond van a 4-es metró biztonsági rendszerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]