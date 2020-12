Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d734b0f1-1587-4a10-85a1-6d7a5d3bee44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint szűk egy év múlva indulna útnak az a két autó a Hold felé, melyeket a Földről irányítva fog versenyeztetni két diákcsapat.","shortLead":"A tervek szerint szűk egy év múlva indulna útnak az a két autó a Hold felé, melyeket a Földről irányítva fog...","id":"20201207_spacex_hold_autoverseny_moon_mark_mission_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d734b0f1-1587-4a10-85a1-6d7a5d3bee44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb3d9b4-61f9-48ce-9563-3151f3ad0b29","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_spacex_hold_autoverseny_moon_mark_mission_2021","timestamp":"2020. december. 07. 10:03","title":"Autóversenyt rendeznek a Holdon, 2021-ben érkezhet meg a két autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus elleni vakcina nem jelent majd teljes védettséget, de megfertőződés esetén is meggátolja a súlyos tünetek kialakulását – jelentette ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa az M1 hétfő esti műsorában.","shortLead":"A koronavírus elleni vakcina nem jelent majd teljes védettséget, de megfertőződés esetén is meggátolja a súlyos tünetek...","id":"20201208_virologus_vakcina_koronavirus_sulyos_tunetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee986c63-c423-40b0-9fbd-fe11c4f2260a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_virologus_vakcina_koronavirus_sulyos_tunetek","timestamp":"2020. december. 08. 07:15","title":"Virológus: A vakcina meggátolja a súlyos tünetek kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd380c2-d67b-4f45-a5ed-a4d6d1a37bf0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Karácsony miatt lehet enyhítés.","shortLead":"Karácsony miatt lehet enyhítés.","id":"20201206_Bajororszagban_kemenyebb_intezkedesek_jonnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfd380c2-d67b-4f45-a5ed-a4d6d1a37bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0752b61d-5f30-4eb2-b1aa-3de4b456bd14","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Bajororszagban_kemenyebb_intezkedesek_jonnek","timestamp":"2020. december. 06. 19:03","title":"Bajorországban keményebb intézkedések jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jellemzően választási kampányokban buknak bele politikusok szexbotrányokba, de arra is akadt már példa, hogy magyar diplomatát egy külföldi állam húzott csőbe – egyértelműen politikai okok miatt. A Szájer-sztorinál semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a botrányt \"külső erők\" idézték elő, még ha vannak is gyanúra okot adó jelek. A kilencvenes években még tabu volt a politikusok magánélete, a kétezres évek második felében viszont szinte már futószalagon jönnek az ilyen sztorik.","shortLead":"Jellemzően választási kampányokban buknak bele politikusok szexbotrányokba, de arra is akadt már példa, hogy magyar...","id":"20201206_szexbotrany_politikusok_jatszmak_kampany_politika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a65fcdb-6daa-4f36-a0a1-9abfe6c26fd1","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_szexbotrany_politikusok_jatszmak_kampany_politika","timestamp":"2020. december. 06. 14:00","title":"Megedződtek a magyarok a politikai szexbotrányokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 74 éves szakorvos több tízezer forintot kért pácienseitől az egyébként a tb által finanszírozott beavatkozásokért.","shortLead":"A 74 éves szakorvos több tízezer forintot kért pácienseitől az egyébként a tb által finanszírozott beavatkozásokért.","id":"20201207_Ugyeszseg_korrupt_nogyogyasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2892aa5-9624-41f8-91d6-d939b7f34104","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Ugyeszseg_korrupt_nogyogyasz","timestamp":"2020. december. 07. 09:57","title":"Börtönbe küldené és eltiltaná a foglalkozásától a korrupt nőgyógyászt az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c033bc-64de-409b-a587-1764f2a11352","c_author":"HVG","category":"360","description":"Öt emblematikus magyar kortárs művész, öt kiemelkedő alkotás, melyek nem csak jelentős szellemi értéket képviselnek, de elképesztő összegekért keltek el a művészeti piacon.","shortLead":"Öt emblematikus magyar kortárs művész, öt kiemelkedő alkotás, melyek nem csak jelentős szellemi értéket képviselnek, de...","id":"202049_kortars_magyar_kepzomuveszek__rekordarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14c033bc-64de-409b-a587-1764f2a11352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954923b7-6459-43ca-821b-0d351762f743","keywords":null,"link":"/360/202049_kortars_magyar_kepzomuveszek__rekordarak","timestamp":"2020. december. 06. 13:30","title":"A magyar kortárs művészet a Tate Modernt és a jegybankot is izgatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Már nem az a legfőbb kérdés, hogy lehet-e a száz év az új hatvan – azaz meghosszabbítható-e jelentősen az emberi élettartam –, hanem hogy mindez mikor következik be - mutatnak rá A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv szerzői, Peter H. Diamandis jövőkutató és Steven Kotler tudományos író.","shortLead":"Már nem az a legfőbb kérdés, hogy lehet-e a száz év az új hatvan – azaz meghosszabbítható-e jelentősen az emberi...","id":"20201206_A_hosszu_elet_jovoje_ime_nehany_igeretes_oregedesmegelozo_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8003cb6b-26c1-4e60-9dfe-f3520d16c163","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201206_A_hosszu_elet_jovoje_ime_nehany_igeretes_oregedesmegelozo_technologia","timestamp":"2020. december. 06. 19:15","title":"A hosszú élet jövője: íme néhány ígéretes öregedésmegelőző technológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b708b6-3815-4594-aa7e-0ec9d249d06a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első körben fordulóban hetven kórházban alakítottak ki oltóhelyet. Az egészségügyi miniszter szerint ez a győzelem napja.","shortLead":"Az első körben fordulóban hetven kórházban alakítottak ki oltóhelyet. Az egészségügyi miniszter szerint ez a győzelem...","id":"20201208_tomeges_oltas_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78b708b6-3815-4594-aa7e-0ec9d249d06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be54d29-b1fa-4832-bd3d-f88f6c28f718","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_tomeges_oltas_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 08. 05:10","title":"Kezdődik a tömeges oltás az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]