[{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta hangoztatják már egyes piaci szereplők és az USA-ban működő szervezetek, hogy a Facebook túlságosan nagyra nőtt, a kisebb vállalkozásokat pedig megfojtja. Az érintettek türelme most végleg elfogyott.","shortLead":"Régóta hangoztatják már egyes piaci szereplők és az USA-ban működő szervezetek, hogy a Facebook túlságosan nagyra nőtt...","id":"20201209_facebook_per_amerikai_allamok_monopolhelyzet_ftc_szovetsegi_kereskedelmi_bizottsag_whatsapp_instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e2ccfa-c9db-479e-98b4-60d99c0df2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_facebook_per_amerikai_allamok_monopolhelyzet_ftc_szovetsegi_kereskedelmi_bizottsag_whatsapp_instagram","timestamp":"2020. december. 09. 21:33","title":"Beperelte 48 amerikai állam a Facebookot, a cég azonnali feldarabolását követelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad19157-9425-4038-b963-c0509562056f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A brüsszeli botrányába belebukott Szájer József egy olyan hálózat kulcsfigurája volt, amely minimum a politikai értelemben vett Orbán család, de esetenként a vér szerinti kapcsolatok legbelsőbb köreit is érintette.","shortLead":"A brüsszeli botrányába belebukott Szájer József egy olyan hálózat kulcsfigurája volt, amely minimum a politikai...","id":"202050_orban_es_szajer_kotelekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad19157-9425-4038-b963-c0509562056f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51afec-d1be-4cb8-a174-e32b86752f34","keywords":null,"link":"/360/202050_orban_es_szajer_kotelekben","timestamp":"2020. december. 10. 11:00","title":"Több mint harcostárs: sok ponton összefonódik Orbán és Szájer kapcsolati hálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Zoom vezérigazgatóját is elismerték, Le Bron James lett az év sportolója.","shortLead":"A Zoom vezérigazgatóját is elismerték, Le Bron James lett az év sportolója.","id":"20201211_Joe_Biden_es_Kamala_Harris_lettek_az_ev_emberei_a_Timenal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ee0ad0-0e4c-4b3c-9103-e114f83b7442","keywords":null,"link":"/elet/20201211_Joe_Biden_es_Kamala_Harris_lettek_az_ev_emberei_a_Timenal","timestamp":"2020. december. 11. 07:15","title":"Joe Biden és Kamala Harris lettek az év emberei a Time-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aef02c-ebe3-4540-80b7-35ff74b19bc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok legnevesebb műegyeteméről indult robotgyártó vállalat többségi tulajdona most Dél-Koreába kerül.","shortLead":"Az Egyesült Államok legnevesebb műegyeteméről indult robotgyártó vállalat többségi tulajdona most Dél-Koreába kerül.","id":"20201211_hyundai_boston_dyanmics_felvasarlas_robotkutya_spot_atlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7aef02c-ebe3-4540-80b7-35ff74b19bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ff632b-5d3b-4dac-8ad8-3145c2d72533","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_hyundai_boston_dyanmics_felvasarlas_robotkutya_spot_atlas","timestamp":"2020. december. 11. 15:03","title":"A Hyundai 322 milliárdért megveszi a menő robotokat gyártó Boston Dynamics-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0329f77-afad-4226-a57e-484844de4246","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint az EU-csúcson megtörtént, aminek meg kellett történnie.","shortLead":"A miniszterelnök szerint az EU-csúcson megtörtént, aminek meg kellett történnie.","id":"20201210_Orban_A_partraszallas_sikerult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0329f77-afad-4226-a57e-484844de4246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d55e92c-f942-4c2f-b3f2-c10c74e0a986","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_Orban_A_partraszallas_sikerult","timestamp":"2020. december. 10. 21:07","title":"Orbán: A partraszállás sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Donald Tusk már kész tényként kezeli a magyar-lengyel vétó bukását. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Donald Tusk már kész tényként kezeli a magyar-lengyel vétó bukását. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201210_Radar360_Megallapodas_vetougyben_a_Brexit_vegere_is_pont_kerulhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa12dce0-e26b-40d8-b6b4-e67cfe291bea","keywords":null,"link":"/360/20201210_Radar360_Megallapodas_vetougyben_a_Brexit_vegere_is_pont_kerulhet","timestamp":"2020. december. 10. 08:00","title":"Radar360: Megállapodás vétó-ügyben, a Brexit végére is pont kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor rutinos harcos az Európai Unióban, ám mérlege nem feltétlenül pozitív. Legutóbbi lépését az ellenzék egyértelmű vereségként láttatja, szakértők azonban arra is felhívják a figyelmet: menteni tudott ahhoz a javaslathoz képest, amelyet annyira igyekezett megakadályozni. ","shortLead":"Orbán Viktor rutinos harcos az Európai Unióban, ám mérlege nem feltétlenül pozitív. Legutóbbi lépését az ellenzék...","id":"20201210_eu_csucs_orban_viktor_fidesz_epp_mff_harc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e3e081-deb5-468c-be0a-39634596b0ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_eu_csucs_orban_viktor_fidesz_epp_mff_harc","timestamp":"2020. december. 10. 06:30","title":"Orbán győzni megy Brüsszelbe, de van oka elbizakodottságra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be299fa-1e6a-4f3b-bd67-38042ef787dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"PC-ről és az Apple telefonjairól is elérhető lesz az Xbox Game Pass Ultimate felhős játékokat kínáló szolgáltatása, amely lehetővé teszi, hogy erős hardver nélkül játszunk modern videojátékokkal.","shortLead":"PC-ről és az Apple telefonjairól is elérhető lesz az Xbox Game Pass Ultimate felhős játékokat kínáló szolgáltatása...","id":"20201210_xbox_game_pass_pc_ios_streaming_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be299fa-1e6a-4f3b-bd67-38042ef787dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aad30c0-ce56-4a99-9e5c-629b1b4451c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_xbox_game_pass_pc_ios_streaming_jatek","timestamp":"2020. december. 10. 16:03","title":"Windowsos gépen és iPhone-on is menni fognak az Xbox játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]