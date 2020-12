Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39967767-e83a-4f80-a6f3-3fc04dacd180","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a karácsony Nápolyban is másként alakul.","shortLead":"Ez a karácsony Nápolyban is másként alakul.","id":"20201213_Mit_keres_Maradona_egy_betlehemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39967767-e83a-4f80-a6f3-3fc04dacd180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4129b52d-2837-4e10-800b-936661e9fbc3","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Mit_keres_Maradona_egy_betlehemben","timestamp":"2020. december. 13. 14:31","title":"Mit keres Maradona egy betlehemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55656b7d-8479-4fd8-84a0-36f6d7860133","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szolgáltatása után keresője számítógépes felületén is bevezetheti a sötét módot a Google.","shortLead":"Több szolgáltatása után keresője számítógépes felületén is bevezetheti a sötét módot a Google.","id":"20201214_google_kereso_sotet_mod_szurke_hatter_dark_mode","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55656b7d-8479-4fd8-84a0-36f6d7860133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b3d868-621b-457d-90af-7d0544e7530b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_google_kereso_sotet_mod_szurke_hatter_dark_mode","timestamp":"2020. december. 14. 00:03","title":"Elsötétülhet a Google kereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6098a57a-6c2f-4595-9cf4-554f4e8d31a3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A felső kategóriába jutni 20 év egy irányba mutató munka - mondja az egyik legelismertebb tokaji borász. Hogyan kerülhet egy magyar termelő a világpiacra és a több millió forintot megmozgató borárverésekre? Folyékony Arany, harmadik rész. ","shortLead":"A felső kategóriába jutni 20 év egy irányba mutató munka - mondja az egyik legelismertebb tokaji borász. Hogyan...","id":"20201212_Doku360_Folyekony_Arany_harmadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6098a57a-6c2f-4595-9cf4-554f4e8d31a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c458710-8c77-4942-9522-67435ab71fbd","keywords":null,"link":"/360/20201212_Doku360_Folyekony_Arany_harmadik_resz","timestamp":"2020. december. 12. 19:00","title":"Doku360: A minőség tőlünk függ, kezdve azzal, hogy köszönünk-e a szomszédnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0a6f16-104a-410c-9f69-6ededac11c4c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Red Bull holland versenyzője az Abu-Dzabi Nagydíjon végig maga mögött tudta tartani az egész szezonban fölényben lévő Mercedeseket.\r

","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője az Abu-Dzabi Nagydíjon végig maga mögött tudta tartani az egész szezonban fölényben lévő...","id":"20201213_Verstappen_huzta_be_az_idenyzarot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f0a6f16-104a-410c-9f69-6ededac11c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0c29d3-eb98-4a9d-88db-da326849f292","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Verstappen_huzta_be_az_idenyzarot","timestamp":"2020. december. 13. 16:32","title":"Verstappen húzta be az F1-es idényzárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95ebd27-d814-4eec-b75f-f91ecd1fdd68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruszállítás viszont csúcsot döntött.","shortLead":"Az áruszállítás viszont csúcsot döntött.","id":"20201212_A_tavalyi_kevesebb_mint_negyedere_eshet_vissza_a_forgalom_Ferihegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d95ebd27-d814-4eec-b75f-f91ecd1fdd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7a3df8-c352-4ec8-bce7-1d07453945f3","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_A_tavalyi_kevesebb_mint_negyedere_eshet_vissza_a_forgalom_Ferihegyen","timestamp":"2020. december. 12. 17:32","title":"A tavalyi kevesebb mint negyedére eshet vissza a forgalom Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b386f3-c473-4b61-a5df-24e96e09e0e1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 30 méter magas lucfenyőt idén Szlovénia ajándékozta az egyházi államnak.



","shortLead":"A 30 méter magas lucfenyőt idén Szlovénia ajándékozta az egyházi államnak.



","id":"20201213_Felkapcsoltak_a_fenyeket_a_Vatikan_karacsonyfajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b386f3-c473-4b61-a5df-24e96e09e0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888df488-b887-48d6-8319-b989b3db111f","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Felkapcsoltak_a_fenyeket_a_Vatikan_karacsonyfajan","timestamp":"2020. december. 13. 07:55","title":"Felkapcsolták a fényeket a Vatikán karácsonyfáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A veszélyeztetett faj megjelenhetett ilyen magasan akár a klímaváltozás miatt is, de ez egyelőre nem biztos.","shortLead":"A veszélyeztetett faj megjelenhetett ilyen magasan akár a klímaváltozás miatt is, de ez egyelőre nem biztos.","id":"20201212_Eloszor_lattak_bengali_tigrist_3165_meter_magasan_Nepalban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49bf70d-e9b8-424f-84b5-154339ba14af","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Eloszor_lattak_bengali_tigrist_3165_meter_magasan_Nepalban","timestamp":"2020. december. 12. 16:10","title":"Először láttak bengáli tigrist 3165 méter magasan Nepálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégnél forrnak az indulatok, miután kirúgták négy szakszervezeti vezetőt.","shortLead":"A cégnél forrnak az indulatok, miután kirúgták négy szakszervezeti vezetőt.","id":"20201212_A_kormany_kert_segitseget_a_Dunaferr_miatt_Dunaujvaros_vezetese__hiaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9999e8b-e65a-4eff-934b-13d2cd905a43","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_A_kormany_kert_segitseget_a_Dunaferr_miatt_Dunaujvaros_vezetese__hiaba","timestamp":"2020. december. 12. 19:08","title":"A kormánytól kért segítséget a Dunaferr miatt Dunaújváros vezetése - hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]