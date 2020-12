Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b80bf532-a81a-4e56-a361-b7b0f6bd7dc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház társulata és zenekara megzenésített egy verset, hogy reményt adjon a nézőknek. A videóban 43 színész és 33 zenész szerepel.","shortLead":"A Vígszínház társulata és zenekara megzenésített egy verset, hogy reményt adjon a nézőknek. A videóban 43 színész és 33...","id":"20201222_Karacsonyi_zenes_videot_keszitett_a_Vigszinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b80bf532-a81a-4e56-a361-b7b0f6bd7dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ae2418-d680-4196-9edd-a11c33d4931d","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_Karacsonyi_zenes_videot_keszitett_a_Vigszinhaz","timestamp":"2020. december. 22. 12:24","title":"Karácsonyi zenés videót készített a Vígszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362b6d90-7813-49a1-a4f2-39bc43171107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlanul az operatív törzs tájékoztatóján jelentették be a karácsonyra vonatkozó speciális szabályokat, az országos tiszti főorvos pedig a többi között a brit mutáns vírusról és arról beszélt, hogy első körben 5 ezer ember beoltására elég vakcina érkezhet Magyarországra. ","shortLead":"Váratlanul az operatív törzs tájékoztatóján jelentették be a karácsonyra vonatkozó speciális szabályokat, az országos...","id":"20201221_23_eves_a_jarvany_legfiatalabb_aldozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=362b6d90-7813-49a1-a4f2-39bc43171107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc4d1f4-60c8-4502-be3f-edf299b6e064","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_23_eves_a_jarvany_legfiatalabb_aldozata","timestamp":"2020. december. 21. 13:17","title":"Koronavírus: egy 23 éves és egy 28 éves nő is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kritikus helyzetben a katonaságot is bevetheti a cseh kormány.","shortLead":"Kritikus helyzetben a katonaságot is bevetheti a cseh kormány.","id":"20201222_Koronavirus_szuksegallapot_Csehorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7aa225f-2605-41c9-82a9-25f6ac07332b","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_Koronavirus_szuksegallapot_Csehorszag","timestamp":"2020. december. 22. 20:41","title":"Január 22-ig meghosszabbították a szükségállapotot Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703cb32e-0b6b-4a59-b9f5-ddc9ac9b8e89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Space Force (Űrhadosztály) felállítására tavaly februárban adtak elnöki utasítást. Donald Trump akkor úgy fogalmazott: az USA ellenségei már az űrben vannak.","shortLead":"A Space Force (Űrhadosztály) felállítására tavaly februárban adtak elnöki utasítást. Donald Trump akkor...","id":"20201222_donald_trump_urhadsereg_space_force_orzok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=703cb32e-0b6b-4a59-b9f5-ddc9ac9b8e89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1399ff75-a3ff-403e-900d-c8c05afdfab0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_donald_trump_urhadsereg_space_force_orzok","timestamp":"2020. december. 22. 13:03","title":"Őrzőknek nevezik mostantól az USA űrhadseregének tagjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492990c5-b417-4299-9069-a987ab06dfb3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A járvány miatt legfeljebb ötvenen lehetnek egy temetésen, Kozák Lászlót azonban több százan búcsúztatták.","shortLead":"A járvány miatt legfeljebb ötvenen lehetnek egy temetésen, Kozák Lászlót azonban több százan búcsúztatták.","id":"20201222_nagy_grofo_gyasz_temetes_temetkezesi_vallalkozo_rendorseg_jarvanyugyi_eloirasok_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=492990c5-b417-4299-9069-a987ab06dfb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ac7a43-92d2-46c5-8008-79a690db86ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_nagy_grofo_gyasz_temetes_temetkezesi_vallalkozo_rendorseg_jarvanyugyi_eloirasok_birsag","timestamp":"2020. december. 22. 12:19","title":"Túl sokan voltak a gyászolók, megbírságolták Nagy Grófo temetésének szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e710015c-1f1c-4128-b2a4-a1125acf4712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlekedési cégek most is hangsúlyozzák: aki tudja, váltsa meg előre a menetjegyét.","shortLead":"A közlekedési cégek most is hangsúlyozzák: aki tudja, váltsa meg előre a menetjegyét.","id":"20201221_tomegkozlekedes_mav_volanbusz_kozlekedes_unnepek_karacsony_2020_busz_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e710015c-1f1c-4128-b2a4-a1125acf4712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb8f2f6-0d50-45a9-8211-84ea4a4882a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_tomegkozlekedes_mav_volanbusz_kozlekedes_unnepek_karacsony_2020_busz_vonat","timestamp":"2020. december. 21. 11:59","title":"Közlekedés az ünnepek alatt: kisokost adott ki a MÁV és a Volánbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A versenyhivatal szerint a szolgáltató megtévesztheti a fogyasztókat a DIGINet 1000-es szolgáltatásával, azt ugyanis nem elég beköttetni, a tényleges sebességhez olyan eszközök is kellenek.","shortLead":"A versenyhivatal szerint a szolgáltató megtévesztheti a fogyasztókat a DIGINet 1000-es szolgáltatásával, azt ugyanis...","id":"20201221_gvh_eljaras_digi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a97b50-0a3f-4412-805d-741d32d0d5fa","keywords":null,"link":"/kkv/20201221_gvh_eljaras_digi","timestamp":"2020. december. 21. 13:05","title":"Internetcsomagja miatt vizsgálja a Digi a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkezdték kiszámolni az önkormányzatok, hogyan kell megvágniuk a költségvetéseiket, ha kiesik az iparűzési adó fele. Sötét az összkép, az önként vállalt feladatokat akár ki is dobhatják, de abban bíznak, hogy a kormány nem hagy senkit sem csődbe menni.","shortLead":"Elkezdték kiszámolni az önkormányzatok, hogyan kell megvágniuk a költségvetéseiket, ha kiesik az iparűzési adó fele...","id":"20201221_onkormanyzatok_iparuzesi_ado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9621cf9-5370-47f9-80ad-e8acd7fd740e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_onkormanyzatok_iparuzesi_ado","timestamp":"2020. december. 21. 08:57","title":"Bölcsődéken, fizetéseken, kulturális kiadásokon, fűnyíráson spórolhatnak az önkormányzatok az iparűzési adó fele nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]