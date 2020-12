Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt iskolás fiút gyanúsítanak a rablások elkövetésével.","shortLead":"Öt iskolás fiút gyanúsítanak a rablások elkövetésével.","id":"20201228_gellerthegy_rablas_iskolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d3a4cf-7600-4bbb-b3c0-d307663ef2a2","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_gellerthegy_rablas_iskolas","timestamp":"2020. december. 28. 13:18","title":"Egy év után befejezték a nyomozást a gellérthegyi rablások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d0b4f7-e6fc-49c5-a85b-0b9ee2292403","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Yuan Bao átmászott egy fakereten, majd fűrészporban hempergett 150 vendég előtt.","shortLead":"Yuan Bao átmászott egy fakereten, majd fűrészporban hempergett 150 vendég előtt.","id":"20201228_pandabocs_tajvan_tajpej","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84d0b4f7-e6fc-49c5-a85b-0b9ee2292403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09be4a5-8f94-46d6-8696-924104906f8f","keywords":null,"link":"/elet/20201228_pandabocs_tajvan_tajpej","timestamp":"2020. december. 28. 19:04","title":"Fűrészporos mutatvánnyal debütált a második Tajvanon született pandabocs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A támogatásból jut béremelésre és veszteségrendezésre is, egy új törvénynek köszönhetően pedig jóval kevesebb közműadót kell majd fizetniük.","shortLead":"A támogatásból jut béremelésre és veszteségrendezésre is, egy új törvénynek köszönhetően pedig jóval kevesebb közműadót...","id":"20201228_alfoldviz_zrt_allami_tamogatas_bekescsaba_vizkozmu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a205ab-45b2-4107-b0e6-1700d74f66bc","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_alfoldviz_zrt_allami_tamogatas_bekescsaba_vizkozmu","timestamp":"2020. december. 28. 17:04","title":"600 milliós mentőövet dob az állam a veszteségben fulladozó Alföldvíznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdda9b00-dbe7-4eb1-9119-00b363447c9a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A projektet ugyanaz az animációs cég viszi, amelyik a csatáról szóló filmet is készítette.","shortLead":"A projektet ugyanaz az animációs cég viszi, amelyik a csatáról szóló filmet is készítette.","id":"20201229_sorozat_film_pozsonyi_csata_kasler_miklos_magyarsagkutato_intezet_horvath_lugossy_gabor_honfoglalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdda9b00-dbe7-4eb1-9119-00b363447c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8739d43-13fe-41c9-ade2-13dd32502519","keywords":null,"link":"/kultura/20201229_sorozat_film_pozsonyi_csata_kasler_miklos_magyarsagkutato_intezet_horvath_lugossy_gabor_honfoglalas","timestamp":"2020. december. 29. 07:05","title":"12 részes sorozat követi a pozsonyi csatáról készült filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfőn bejelentett statisztikák alapján legalább 186 ezren hunytak el csak novemberig a koronavírus miatt Oroszországban. Ez több mint háromszorosa a korábbi adatoknak, amivel ők lettek a harmadik ország az elhunytak számát tekintve.","shortLead":"A hétfőn bejelentett statisztikák alapján legalább 186 ezren hunytak el csak novemberig a koronavírus miatt...","id":"20201228_koronavirus_oroszorszag_sokkal_tobb_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f0820c-9bdc-4847-8219-70b38880b520","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_koronavirus_oroszorszag_sokkal_tobb_elhunyt","timestamp":"2020. december. 28. 21:49","title":"Járvány a köbön: sokkal több áldozat van Oroszországban, mint amit eddig mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44de9b71-aa55-4bc2-8ef1-7802aadbe9d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A díjat, amit a Magyar Hang Év embere-szavazásán nyertek, L. Ritók Nóra civil szervezetének ajánlották fel. További 100 ezer forintot is gyűjtenek nekik.","shortLead":"A díjat, amit a Magyar Hang Év embere-szavazásán nyertek, L. Ritók Nóra civil szervezetének ajánlották fel. További 100...","id":"20201229_Az_SZFE_hallgatoi_100_ezer_forinttal_tamogattak_az_Igazgyongy_Alapitvanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44de9b71-aa55-4bc2-8ef1-7802aadbe9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ab4bbb-2620-4247-a43e-8db26eb5a1e7","keywords":null,"link":"/kultura/20201229_Az_SZFE_hallgatoi_100_ezer_forinttal_tamogattak_az_Igazgyongy_Alapitvanyt","timestamp":"2020. december. 29. 09:59","title":"Az SZFE hallgatói 100 ezer forinttal támogatták az Igazgyöngy Alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092123be-b054-444f-883a-146ee3c89154","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 400 km/h-nál is gyorsabb hiperautóval eddig kevesebb mint 50 kilométert tettek meg.","shortLead":"A 400 km/h-nál is gyorsabb hiperautóval eddig kevesebb mint 50 kilométert tettek meg.","id":"20201228_uj_gazdara_var_a_szinte_elerhetetlen_mclaren_speedtail_egy_peldanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=092123be-b054-444f-883a-146ee3c89154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c8bebf-47a2-4486-9448-ec509d41420b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_uj_gazdara_var_a_szinte_elerhetetlen_mclaren_speedtail_egy_peldanya","timestamp":"2020. december. 28. 09:21","title":"Új gazdára vár a szinte elérhetetlen McLaren Speedtail egyik példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf6cdf4-63ff-4bae-8350-d3bb71090501","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy a szegény országokra jellemző, a magyar háztartások kiadásainak nagy szeletét teszik ki az élelmiszerek, a szelet ráadásul hízott az elmúlt években. A magyar háztartások fogyasztása a második legkisebb az unióban.","shortLead":"Ahogy a szegény országokra jellemző, a magyar háztartások kiadásainak nagy szeletét teszik ki az élelmiszerek, a szelet...","id":"20201228_haztartas_eurostat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf6cdf4-63ff-4bae-8350-d3bb71090501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c2b935-25c8-4417-af06-fb8b408b775d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_haztartas_eurostat","timestamp":"2020. december. 29. 08:10","title":"Alig van olyan uniós ország, ahol rosszabbul élnének a háztartások, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]