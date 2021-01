Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bándon volt a legcudarabb idő a tél eddigi leghidegebb éjszakáján.","shortLead":"Bándon volt a legcudarabb idő a tél eddigi leghidegebb éjszakáján.","id":"20210118_bakony_hideg_fagy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db87a32-87f5-4eb8-ae3b-49136f6cc343","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_bakony_hideg_fagy","timestamp":"2021. január. 18. 09:07","title":"Mínusz 20 fokot mértek a Bakonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3b565c-60a1-4b94-8276-fb2627519a19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teszt önkéntes, az eredményt pedig az intézményvezetők is látják. ","shortLead":"A teszt önkéntes, az eredményt pedig az intézményvezetők is látják. ","id":"20210119_Becsi_ovodak_iskolak_dolgozok_teszteles_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c3b565c-60a1-4b94-8276-fb2627519a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5ec046-aeff-4857-93f7-80adaf54605a","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Becsi_ovodak_iskolak_dolgozok_teszteles_koronavirus","timestamp":"2021. január. 19. 12:12","title":"Hetente, ingyen tesztelhetik magukat a bécsi óvodák és iskolák dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fff37f-8c22-402d-95d0-3af7e3963fa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkatrészeket kínált eladásra, de csak elrakta a pénzt.","shortLead":"Alkatrészeket kínált eladásra, de csak elrakta a pénzt.","id":"20210118_facebook_csalo_alprofil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68fff37f-8c22-402d-95d0-3af7e3963fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7800cbee-30f7-42d7-8c5d-34375fe54c2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_facebook_csalo_alprofil","timestamp":"2021. január. 18. 09:10","title":"Álprofilokkal csalt ki tízmilliókat Facebookon egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1136cc61-92c7-487f-a028-69796ca927b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az argentin támadó 752 meccset hozott le a katalánok felnőtt csapatában kiállítás nélkül.","shortLead":"Az argentin támadó 752 meccset hozott le a katalánok felnőtt csapatában kiállítás nélkül.","id":"20210118_Lionel_Messi_Barcelona_eltiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1136cc61-92c7-487f-a028-69796ca927b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009dc7ee-c531-4051-972d-c9bb9bc230a6","keywords":null,"link":"/sport/20210118_Lionel_Messi_Barcelona_eltiltas","timestamp":"2021. január. 18. 19:11","title":"Messi először kapott pirosat a Barcelona nagycsapatában, akár 12 meccsre is eltilthatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834bda02-edc0-4b6e-b56e-883890741c0b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A készítményben méz, szerecsendió, koriander és más fűszerek voltak.\r

\r

","shortLead":"A készítményben méz, szerecsendió, koriander és más fűszerek voltak.\r

\r

","id":"20210119_Sri_Lankan_koronavirus_elleni_csodaszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=834bda02-edc0-4b6e-b56e-883890741c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803702eb-5c50-4737-ad34-1ad961949c42","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Sri_Lankan_koronavirus_elleni_csodaszer","timestamp":"2021. január. 19. 21:09","title":"Több ezren ittak Srí Lankán egy koronavírus elleni csodaszerből, egy minisztert kórházba kellett vinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ea87ef-9cad-469b-94da-fd4a528c24c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség kifejezetten a turistáknak szánja ezt a büntetést, ugyanis az adatok szerint főleg ők nem tartják be a járványügyi intézkedéseket.","shortLead":"A rendőrség kifejezetten a turistáknak szánja ezt a büntetést, ugyanis az adatok szerint főleg ők nem tartják be...","id":"20210118_Bali_fekvotamasz_koronavirus_maszkhordas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6ea87ef-9cad-469b-94da-fd4a528c24c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29acb487-6d24-40f8-84d4-da7909c6d6e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Bali_fekvotamasz_koronavirus_maszkhordas","timestamp":"2021. január. 18. 11:06","title":"Balin utcai fekvőtámasszal büntetik azt, aki nem hord maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Momentum szerint az egyetem vezetése korlátozta a szenátusi ülés nyilvánosságát, ezért az Oktatási Jogok és az Adatvédelmi biztosnál is panaszt tesz a párt szegedi elnökségi tagja.","shortLead":"A Momentum szerint az egyetem vezetése korlátozta a szenátusi ülés nyilvánosságát, ezért az Oktatási Jogok és...","id":"20210119_Szegedi_egyetemi_modellvaltasOmbudsmanhoz_fordul_a_szegedi_Momentum_a_hetfoi_szenatusi_ules_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dacadc-4740-4a12-b43f-f43acbea4fd1","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_Szegedi_egyetemi_modellvaltasOmbudsmanhoz_fordul_a_szegedi_Momentum_a_hetfoi_szenatusi_ules_miatt","timestamp":"2021. január. 19. 17:19","title":"Szegedi egyetemi modellváltás: Ombudsmanhoz fordul a szegedi Momentum a hétfői szenátusi ülés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutatás szerint jelentősen kevesebb hamis – azaz bizonyítékkal nem alátámasztott, gyakran a bizonyítékoknak kifejezetten ellentmondó – információ kering az elnökválasztásról, mióta Donald Trumpot és álhírterjesztő szövetségeseit eltüntették az internetről.","shortLead":"Egy amerikai kutatás szerint jelentősen kevesebb hamis – azaz bizonyítékkal nem alátámasztott, gyakran...","id":"20210118_donald_trump_twitter_facebook_kozossegi_media_dezinformacio_hamis_informacio_amerikai_elnokvalasztas_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8209edf5-711a-4efd-8abd-9ec48b087e72","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_donald_trump_twitter_facebook_kozossegi_media_dezinformacio_hamis_informacio_amerikai_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2021. január. 18. 10:33","title":"Számok bizonyítják: sokkal kevesebb az internetes dezinformáció, mióta Trump nem twitterezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]