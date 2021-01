Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"320a216b-8f48-428f-a835-650e447188d6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Németh Sándor és az ATV-t vezető Németh S. Szilárd fele-fele arányban tulajdonosai az X and A Marketing Kft.-nek.","shortLead":"Németh Sándor és az ATV-t vezető Németh S. Szilárd fele-fele arányban tulajdonosai az X and A Marketing Kft.-nek.","id":"202103_x_and_amarketing_a_hit_gyulekezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=320a216b-8f48-428f-a835-650e447188d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76102bc8-2622-4fea-856e-66f1a7ba7c33","keywords":null,"link":"/360/202103_x_and_amarketing_a_hit_gyulekezete","timestamp":"2021. január. 25. 14:00","title":"A Hit Gyülekezete alapítója fiát is bevette a reklámbizniszbe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b59653-db1f-4390-8db5-007aead7b520","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Százakat vittek börtönbe Amszterdamból és Eindhovenből.","shortLead":"Százakat vittek börtönbe Amszterdamból és Eindhovenből.","id":"20210125_hollandia_lezarasok_tuntetes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b59653-db1f-4390-8db5-007aead7b520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f384b0-a534-4a84-9bf9-3f5726cbcec3","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_hollandia_lezarasok_tuntetes_koronavirus","timestamp":"2021. január. 25. 07:19","title":"Autók is égtek a lezárásellenes holland tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ráadásul lehet, hogy a tüzet is az áramszolgáltató okozta. ","shortLead":"Ráadásul lehet, hogy a tüzet is az áramszolgáltató okozta. ","id":"20210124_Leegett_a_hazuk_de_meg_fel_evig_kaptak_a_villanyszamlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d169b1c-5efb-4ffa-ac35-bc4e1ade3bb0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210124_Leegett_a_hazuk_de_meg_fel_evig_kaptak_a_villanyszamlat","timestamp":"2021. január. 24. 12:45","title":"Leégett a házuk, de még fél évig kapták a villanyszámlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d419339-563a-4267-89e1-d55c746a42b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellemetlen hibára figyeltek fel a Windows 10-ben: egy adott linket követve megjelenhet a kékhalál, azaz összeomlik a rendszer.","shortLead":"Kellemetlen hibára figyeltek fel a Windows 10-ben: egy adott linket követve megjelenhet a kékhalál, azaz összeomlik...","id":"20210125_windows_10_kekhalal_url","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d419339-563a-4267-89e1-d55c746a42b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bafaa8-2e72-4cc9-80f6-67b88b0b6684","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_windows_10_kekhalal_url","timestamp":"2021. január. 25. 09:03","title":"Kékhalált okozhat a Windows 10-ben egy linkre kattintás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1157498-63e2-49d9-b09c-325b737a331e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóban ülőket mentők szállították kórházba. ","shortLead":"Az autóban ülőket mentők szállították kórházba. ","id":"20210125_Videon_is_lathato_ahogy_egy_Ford_Mustanggal_tetore_borulnak_Nyiregyhazan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1157498-63e2-49d9-b09c-325b737a331e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8875f7e-8cc7-433b-b33a-3a9a285572ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Videon_is_lathato_ahogy_egy_Ford_Mustanggal_tetore_borulnak_Nyiregyhazan","timestamp":"2021. január. 25. 08:11","title":"Videón is látható, ahogy egy Ford Mustanggal tetőre borulnak Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Drága a telek, az építőanyag és a munkaerő.","shortLead":"Drága a telek, az építőanyag és a munkaerő.","id":"20210124_Hiaba_az_otszazalekos_afa_a_lakasok_nem_lesznek_olcsobbak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027d48f8-a606-4e67-bd00-17394dd95e5c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210124_Hiaba_az_otszazalekos_afa_a_lakasok_nem_lesznek_olcsobbak","timestamp":"2021. január. 24. 15:02","title":"Hiába az ötszázalékos áfa, a lakások nem lesznek olcsóbbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7752f7a9-0030-48e7-98f7-9bbe91392dd5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A londoni futballcsapat nagyon rossz passzban van, vezetőségük edzőváltással próbálja orvosolni a bajokat. ","shortLead":"A londoni futballcsapat nagyon rossz passzban van, vezetőségük edzőváltással próbálja orvosolni a bajokat. ","id":"20210125_Frank_Lampard_kirugas_Chelsea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7752f7a9-0030-48e7-98f7-9bbe91392dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19327223-3a92-4065-ac01-4e3cf2a85007","keywords":null,"link":"/sport/20210125_Frank_Lampard_kirugas_Chelsea","timestamp":"2021. január. 25. 13:20","title":"Kirúgta Frank Lampardot a Chelsea ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5512594f-c4e8-462f-9814-2e1e5bdf2172","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Százszor olcsóbb azoknak a légcsavaros repülőgépeknek az óránkénti üzemeltetése, amiket a nigériai légierő vásárolt egy magyar cégtől, mint egy harci helikopteré.","shortLead":"Százszor olcsóbb azoknak a légcsavaros repülőgépeknek az óránkénti üzemeltetése, amiket a nigériai légierő vásárolt...","id":"20210125_Magyar_repulogepeket_vasarolt_Nigeria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5512594f-c4e8-462f-9814-2e1e5bdf2172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9be69e-4c09-4112-bd45-008e41f67256","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_Magyar_repulogepeket_vasarolt_Nigeria","timestamp":"2021. január. 25. 17:31","title":"Egy magyar cégtől vásárol repülőket Nigéria hadserege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]