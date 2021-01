Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73d98bf1-cf4b-4677-badb-b51fc5649bfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szinte mindegyik fiatal egyed volt azok közül a pelikánok közül, amelyek tömegesen pusztultak el egy afrikai világörökségi helyszínen.","shortLead":"Szinte mindegyik fiatal egyed volt azok közül a pelikánok közül, amelyek tömegesen pusztultak el egy afrikai...","id":"20210128_Tobb_mint_700_pelikan_pusztult_el_rejtelyes_modon_Szenegalban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d98bf1-cf4b-4677-badb-b51fc5649bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8276e29-844c-4384-8a9e-2d0245d2404a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210128_Tobb_mint_700_pelikan_pusztult_el_rejtelyes_modon_Szenegalban","timestamp":"2021. január. 28. 12:01","title":"Több mint 700 pelikán pusztult el rejtélyes módon Szenegálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9692bb5-fdac-458d-b273-fd24b237b213","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Dylan Groenewegen egy lengyel körversenyen súlyos sérüléssel járó balesetet okozott. Ezt többen nem tudták megemészteni.","shortLead":"Dylan Groenewegen egy lengyel körversenyen súlyos sérüléssel járó balesetet okozott. Ezt többen nem tudták megemészteni.","id":"20210127_rendori_vedelem_versenykerekparos_baleset_dylan_groenewegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9692bb5-fdac-458d-b273-fd24b237b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29df0a96-e4b4-4214-8365-186909fe8856","keywords":null,"link":"/sport/20210127_rendori_vedelem_versenykerekparos_baleset_dylan_groenewegen","timestamp":"2021. január. 27. 07:10","title":"Rendőri védelmet kapott egy holland kerékpáros, mert egy versenye óta azzal fenyegetik, hogy megölik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden új külügyminiszterét megszavazta a szenátus számos republikánus tagja is.","shortLead":"Joe Biden új külügyminiszterét megszavazta a szenátus számos republikánus tagja is.","id":"20210127_antony_blinken_kulugyminiszter_kinevezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45e5b7c-fb78-40e6-91aa-bcc6fbec399f","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_antony_blinken_kulugyminiszter_kinevezes","timestamp":"2021. január. 27. 09:52","title":"Jóváhagyták a magyar felmenőkkel rendelkező Antony Blinken külügyminiszteri kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly március óta 909 koronavírusos beteg halt meg az országban.\r

","shortLead":"Tavaly március óta 909 koronavírusos beteg halt meg az országban.\r

","id":"20210128_Ausztralia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ca2c93-b860-47d5-8cf2-a22a0ca023bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_Ausztralia_koronavirus","timestamp":"2021. január. 28. 05:33","title":"Ausztráliában több mint tíz napja nem regisztráltak új fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Hiesz György nem érti, miért épp az ő neve került napvilágra azok közül, akik nem egészségügyi dolgozóként kaptak oltást Gyöngyösön január elején. A polgármester azt mondta, a reakciók után már nem adatná be magának az oltást. ","shortLead":"Hiesz György nem érti, miért épp az ő neve került napvilágra azok közül, akik nem egészségügyi dolgozóként kaptak...","id":"20210127_hiesz_gyorgy_koronavirus_oltas_gyongyos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c08644d-69f4-49ae-b867-cc624b8476bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_hiesz_gyorgy_koronavirus_oltas_gyongyos","timestamp":"2021. január. 27. 17:43","title":"Ha mást is megneveznek, elárulja a gyöngyösi polgármester, beoltották-e a feleségét soron kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06415682-55f5-4083-a4c4-454e81a2fcd0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Házi őrizetben várhatja az adócsalással vádolt szegedi képviselő a nyomozás folytatását.","shortLead":"Házi őrizetben várhatja az adócsalással vádolt szegedi képviselő a nyomozás folytatását.","id":"20210127_Joob_Marton_letartoztatas_felugyelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06415682-55f5-4083-a4c4-454e81a2fcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93009ee3-8502-4c7b-9477-83a37c0e42ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_Joob_Marton_letartoztatas_felugyelet","timestamp":"2021. január. 27. 16:36","title":"Kijöhetett Joób Márton az előzetes letartóztatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49470195-9cbc-4c34-aedf-aebe0f161d47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Caviar nevű cég ezúttal a Samsung legújabb csúcstelefonját vette kezelésbe, és készített belőle többféle verziót is. A legfeltűnőbb egyértelműen a kínai holdújévre készült modell, de az ár szempontjából ez még csak a második legdrágább konstrukció.","shortLead":"Az orosz Caviar nevű cég ezúttal a Samsung legújabb csúcstelefonját vette kezelésbe, és készített belőle többféle...","id":"20210127_samsung_galaxy_s21_ultra_caviar_luxustelefon_arany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49470195-9cbc-4c34-aedf-aebe0f161d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d439b9-9ecb-474b-a203-815f280fc32d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_samsung_galaxy_s21_ultra_caviar_luxustelefon_arany","timestamp":"2021. január. 27. 12:03","title":"Túl olcsónak tartja a Samsung Galaxy S21 Ultrát? Jött belőle egy 22,6 millió forintos változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c95b1-946b-4964-92ef-a30e293d9ba6","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány a segélyek befagyasztásával, identitáspolitikájával és médiafölényével mesterségesen hibernálja a vidéki társadalmat – derül ki a Kovách Imre szociológussal, a Társadalomtudományi Kutatóközpont osztályvezető professzorával készített interjúból.","shortLead":"A kormány a segélyek befagyasztásával, identitáspolitikájával és médiafölényével mesterségesen hibernálja a vidéki...","id":"20210128_Kovach_Imre_A_rendszer_kiteljesedett_videken_es_ez_megakadalyozza_az_ehseglazadast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c95b1-946b-4964-92ef-a30e293d9ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c13c028-62d5-4172-b1d4-0f9c6f0d9038","keywords":null,"link":"/360/20210128_Kovach_Imre_A_rendszer_kiteljesedett_videken_es_ez_megakadalyozza_az_ehseglazadast","timestamp":"2021. január. 28. 11:00","title":"Kovách Imre: Vidéken a rendszer kiteljesedett, kerek, és ez megakadályozza az „éhséglázadást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]