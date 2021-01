Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csőd szélén táncol a katalán klub, távol vannak attól, hogy bármit is megnyerjenek a szezon végén. Argentin támadójukat most a PSG-vel hozták szóba.","shortLead":"A csőd szélén táncol a katalán klub, távol vannak attól, hogy bármit is megnyerjenek a szezon végén. Argentin...","id":"20210127_Messi_PSG","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ce7d34-668e-4d19-8ee1-7c835f7178b4","keywords":null,"link":"/sport/20210127_Messi_PSG","timestamp":"2021. január. 27. 14:32","title":"Messi a családjával beiratkozott francia nyelvtanfolyamra, és aligha passzióból teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38cdfec-ce31-4d3e-ae24-0727e58bd60d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Míg a család egyik tagja a Magyarországon rendezett vizes vb-n áll rajthoz, a többiek a partvonalról biztatják. A versenyek után a tinédzser lányoknak dönteniük kell, hogyan tovább. Vonal felett – negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Míg a család egyik tagja a Magyarországon rendezett vizes vb-n áll rajthoz, a többiek a partvonalról biztatják...","id":"20210126_Doku360_Vonal_felett_negyedik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e38cdfec-ce31-4d3e-ae24-0727e58bd60d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b338a1-cb02-4281-82a6-7adee9edf224","keywords":null,"link":"/360/20210126_Doku360_Vonal_felett_negyedik_resz","timestamp":"2021. január. 26. 19:00","title":"Doku360: Hogy mit jelent szeretni, azt a saját családomban tapasztaltam meg először ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A gyerek baracklevébe a kórház folyosóján tett nyugtatót. ","shortLead":"A gyerek baracklevébe a kórház folyosóján tett nyugtatót. ","id":"20210126_Harom_ev_borton_gyogyszer_kecskemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b05b26-151d-4733-a5a4-10f53e72300b","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_Harom_ev_borton_gyogyszer_kecskemet","timestamp":"2021. január. 26. 17:39","title":"Három év börtönt kapott a kislányát begyógyszerező kecskeméti nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz vakcina kapcsán megjelent hírekre reagált a gyógyszerészeti intézet. Szerintük minden kérdésre megnyugtató választ kaptak a Szputnyik V gyártójától.","shortLead":"Az orosz vakcina kapcsán megjelent hírekre reagált a gyógyszerészeti intézet. Szerintük minden kérdésre megnyugtató...","id":"20210127_OGYEI_szputnyik_nnk_szakerto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab655fe-3fc0-4a65-9764-45faed9c79de","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_OGYEI_szputnyik_nnk_szakerto","timestamp":"2021. január. 27. 18:55","title":"Az OGYÉI a Szputnyikról: Bármilyen engedélyezésnél lehetnek véleményütközések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90dbc4e-9819-4aec-aa15-e6e41c6ceff3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Han Solo a pénz és a hírnév ellenére is ember tudott maradni.","shortLead":"Han Solo a pénz és a hírnév ellenére is ember tudott maradni.","id":"20210127_harrison_ford_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d90dbc4e-9819-4aec-aa15-e6e41c6ceff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a18ea1c-c04c-4353-b0e4-13e1887b3841","keywords":null,"link":"/elet/20210127_harrison_ford_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2021. január. 27. 09:26","title":"Harrison Ford 2 órát várt a koronavírus-oltásért, mert nem akarta, hogy az ismertsége előnyhöz juttassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49470195-9cbc-4c34-aedf-aebe0f161d47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Caviar nevű cég ezúttal a Samsung legújabb csúcstelefonját vette kezelésbe, és készített belőle többféle verziót is. A legfeltűnőbb egyértelműen a kínai holdújévre készült modell, de az ár szempontjából ez még csak a második legdrágább konstrukció.","shortLead":"Az orosz Caviar nevű cég ezúttal a Samsung legújabb csúcstelefonját vette kezelésbe, és készített belőle többféle...","id":"20210127_samsung_galaxy_s21_ultra_caviar_luxustelefon_arany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49470195-9cbc-4c34-aedf-aebe0f161d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d439b9-9ecb-474b-a203-815f280fc32d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_samsung_galaxy_s21_ultra_caviar_luxustelefon_arany","timestamp":"2021. január. 27. 12:03","title":"Túl olcsónak tartja a Samsung Galaxy S21 Ultrát? Jött belőle egy 22,6 millió forintos változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megtartotta első sajtótájékoztatóját Antony Blinken amerikai külügyminiszter.","shortLead":"Megtartotta első sajtótájékoztatóját Antony Blinken amerikai külügyminiszter.","id":"20210128_Washington_valaszlepeseket_fontolgat_Navalnij_orizetbe_vetele_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fbe97e-7897-4674-b5c0-b5c95340665f","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_Washington_valaszlepeseket_fontolgat_Navalnij_orizetbe_vetele_miatt","timestamp":"2021. január. 28. 06:52","title":"Washington válaszlépéseket fontolgat Navalnij őrizetbe vétele miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Biden kényes témákról beszélt Putyinnal, besegít a Sanofi a Pfizernek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Biden kényes témákról beszélt Putyinnal, besegít a Sanofi a Pfizernek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210127_Radar360_Merfoldko_az_europai_zoldenergiatermelesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17530be6-8428-4afb-b5c9-59fcbfba69b6","keywords":null,"link":"/360/20210127_Radar360_Merfoldko_az_europai_zoldenergiatermelesben","timestamp":"2021. január. 27. 07:52","title":"Radar360: Mérföldkő az európai zöldenergia-termelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]