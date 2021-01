Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ddc1c57-f619-4804-8333-762a2013eba9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszeres olimpiai bronzérmes sportoló szombatra virradóra, hosszú betegség után hunyt el, 78 éves korában.\r

","shortLead":"A kétszeres olimpiai bronzérmes sportoló szombatra virradóra, hosszú betegség után hunyt el, 78 éves korában.\r

","id":"20210130_Elhunyt_Csatari_Jozsef_birkozo_olimpikon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ddc1c57-f619-4804-8333-762a2013eba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3ddd0e-85ed-4a75-845f-c69f284fd182","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Elhunyt_Csatari_Jozsef_birkozo_olimpikon","timestamp":"2021. január. 30. 13:27","title":"Elhunyt Csatári József birkózó olimpikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a34bb-e1bf-4c6c-b732-c4a0ecf3e851","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Villamosok, autók, gyalogosok és kerékpárosok használhatják majd a rákosrendezői felüljárót. A Városliget autómentesítésének elemeként tervezett építmény nemcsak Zugló és Angyalföld között teremt új kapcsolatot, de lendületet adhat a mellette lévő rozsdaövezet fejlődésének is. Megépítésétől mégis tartanak az érintett városrészek, szeretnék elkerülni, hogy a Ligetből kizárt autók az ő lakóövezeteiken keresztül keressenek menekülőutakat.","shortLead":"Villamosok, autók, gyalogosok és kerékpárosok használhatják majd a rákosrendezői felüljárót. A Városliget...","id":"20210130_rakosrendezoi_feluljaro_varosliget_automentesitese_zuglo_angyalfold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459a34bb-e1bf-4c6c-b732-c4a0ecf3e851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8a9302-3fed-4a14-bd61-181134887256","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_rakosrendezoi_feluljaro_varosliget_automentesitese_zuglo_angyalfold","timestamp":"2021. január. 30. 07:00","title":"Lassan véget ér az időutazás a rákosrendezői dzsumbujban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eaedc59-2e0d-4bac-bfa4-79d557efad58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Légkondicionált buszmegállók, fillérekért kapható benzin, félmilliós bírság a piroson való áthajtásért – katari tapasztalatokat osztott meg az egyik magyar autós oldal.","shortLead":"Légkondicionált buszmegállók, fillérekért kapható benzin, félmilliós bírság a piroson való áthajtásért – katari...","id":"20210131_benzinar_katar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eaedc59-2e0d-4bac-bfa4-79d557efad58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5ff0d7-92d2-4d58-a1c8-49e58469e903","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_benzinar_katar","timestamp":"2021. január. 31. 10:09","title":"Literenként 100 forintért adják a benzint ebben az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15be5bd9-e50f-4378-a790-a12718e9a3bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A transznemű híresség a teliholdat akarta megnézni, ám megcsúszott és leesett.","shortLead":"A transznemű híresség a teliholdat akarta megnézni, ám megcsúszott és leesett.","id":"20210131_sophie_popsztar_telihold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15be5bd9-e50f-4378-a790-a12718e9a3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3f36d9-c474-4ff2-a12b-cf7e0ebf4886","keywords":null,"link":"/elet/20210131_sophie_popsztar_telihold","timestamp":"2021. január. 31. 12:29","title":"Leesett a tetőről és meghalt a skót popsztár, Sophie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b5526b-49dd-43af-9340-81b1a9625ef0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az RTL riportjában foglalkozik a komoly környezetvédelmi gondokat fölvető, a járványintézkedéseknek köszönhető jelenséggel.","shortLead":"Az RTL riportjában foglalkozik a komoly környezetvédelmi gondokat fölvető, a járványintézkedéseknek köszönhető...","id":"20210130_Berobbant_a_muanyag_etelhordok_forgalma_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74b5526b-49dd-43af-9340-81b1a9625ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a094a6-a6b5-48d1-89d0-576a5a94a45b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210130_Berobbant_a_muanyag_etelhordok_forgalma_tavaly","timestamp":"2021. január. 30. 20:45","title":"Berobbant a műanyag ételhordók forgalma tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf335e7-f33e-49c6-9099-21e569e7ace6","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Phil Collins a Genesis dobosaként, frontembereként és szólóban is maradandót alkotott.","shortLead":"Phil Collins a Genesis dobosaként, frontembereként és szólóban is maradandót alkotott.","id":"20210130_Ma_70_eves_a_popzene_hetkoznapi_szupersztarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddf335e7-f33e-49c6-9099-21e569e7ace6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f64914-3b51-4950-8f73-7da05d1d9a81","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Ma_70_eves_a_popzene_hetkoznapi_szupersztarja","timestamp":"2021. január. 30. 19:50","title":"Ma 70 éves a popzene hétköznapi szupersztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa7a2cc8-89fe-4add-ab07-7c2231dfcb72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatvan éve, a modern autózás megjelenése óta mindig 3 ezer fölött alakult a halálos áldozatok száma. ","shortLead":"Hatvan éve, a modern autózás megjelenése óta mindig 3 ezer fölött alakult a halálos áldozatok száma. ","id":"20210129_Soha_nem_volt_ilyen_keves_halalos_aldozat_a_francia_utakon_mint_2020ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa7a2cc8-89fe-4add-ab07-7c2231dfcb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2a1155-5477-40eb-b637-c3446ad491c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_Soha_nem_volt_ilyen_keves_halalos_aldozat_a_francia_utakon_mint_2020ban","timestamp":"2021. január. 29. 18:31","title":"Soha nem volt olyan kevés halálos áldozat a francia utakon, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Hárommillióan lennének erre jogosultak, de csak tizedrészük vállalná az áttelepülést - legalábbis Boris Johnson brit miniszterelnök így nyilatkozott.

","shortLead":"Hárommillióan lennének erre jogosultak, de csak tizedrészük vállalná az áttelepülést - legalábbis Boris Johnson brit...","id":"20210130_300_ezer_hongkongi_koltozhet_NagyBritanniaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2934aed9-15af-46f5-ac0f-a07fe5fbf48e","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_300_ezer_hongkongi_koltozhet_NagyBritanniaba","timestamp":"2021. január. 30. 10:05","title":"300 ezer hongkongi költözhet Nagy-Britanniába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]