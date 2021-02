Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Februárban 1,8 millió brit vakcina érkezik az országba. Csütörtökön döntenek arról, hogy 65 év lesz-e a felső korhatára az oltás alkalmazásának.","shortLead":"Februárban 1,8 millió brit vakcina érkezik az országba. Csütörtökön döntenek arról, hogy 65 év lesz-e a felső korhatára...","id":"20210203_Spanyolorszag_OxfordAstraZeneca_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2929c2d0-5409-4e80-9589-0768d3485567","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_Spanyolorszag_OxfordAstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. február. 03. 21:21","title":"Spanyolországban nem használják az Oxford/AstraZeneca-vakcinát a legidősebbeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cd5f81-6077-4b56-9bbb-c2e5e509f89e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi dolgozók nem hajlandóak végrehajtani a rezsim utasításait.","shortLead":"Az egészségügyi dolgozók nem hajlandóak végrehajtani a rezsim utasításait.","id":"20210203_mianmar_puccs_korhaz_sztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16cd5f81-6077-4b56-9bbb-c2e5e509f89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76be9851-8723-44af-adf2-90743fbcc650","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_mianmar_puccs_korhaz_sztrajk","timestamp":"2021. február. 03. 06:48","title":"Sztrájkba léptek a mianmari kórházak a puccs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Winston Churchillnek ez az egyetlen festménye, amelyet a második világháború alatt készített, a kép akár 2,5 millió fontot is érhet az árverésen.



","shortLead":"Winston Churchillnek ez az egyetlen festménye, amelyet a második világháború alatt készített, a kép akár 2,5 millió...","id":"20210203_Angelina_Jolie_eladja_a_Churchillfestmenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fbbdcb-2cdb-469b-a635-442cee5c6756","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Angelina_Jolie_eladja_a_Churchillfestmenyet","timestamp":"2021. február. 03. 09:30","title":"Nem tudni, hogy került Roosevelttől Angelina Jolie-hoz, de most eladó Churchill egyik híres festménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa789a0-876e-430f-b768-140761fc5b4e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az illetékes moszkvai bíróság letöltendőre változtatta a legismertebb orosz ellenzékire, Alekszej Navalnijra kimondott felfüggesztett börtönbüntetést. A németországi gyógykezelésről január 17-én hazatért bloggerre közel hároméves börtön vár, de akár hosszabb is lehet a rács mögött töltött idő, ugyanis más eljárások is érvényben vannak ellene. Navalnij ugyan fellebbezhet, ám nem sok esélye van a döntés megváltoztatására. ","shortLead":"Az illetékes moszkvai bíróság letöltendőre változtatta a legismertebb orosz ellenzékire, Alekszej Navalnijra kimondott...","id":"20210202_Bortonbe_kuldtek_Navalnijt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aa789a0-876e-430f-b768-140761fc5b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7944dab-e399-4bda-85bd-033cbe445bbf","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_Bortonbe_kuldtek_Navalnijt","timestamp":"2021. február. 02. 18:33","title":"Börtönbe küldték Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-ok egyik hónapok óta megmutatkozó problémájára készül megoldást nyújtani az Apple. Ahhoz azonban, hogy használni tudja valaki, egy másik almás eszközre is szüksége lesz.","shortLead":"Az iPhone-ok egyik hónapok óta megmutatkozó problémájára készül megoldást nyújtani az Apple. Ahhoz azonban...","id":"20210202_apple_watch_iphone_ios_14_5_frissites_faceid_arcazonositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47639178-b481-48da-8256-8a1bedf251a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_apple_watch_iphone_ios_14_5_frissites_faceid_arcazonositas","timestamp":"2021. február. 02. 18:57","title":"Maszkkal fedett arccal is ki lehet majd nyitni az iPhone-okat – de kell hozzá egy Apple Watch is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Idén talán visszatérhet a világ légiutas-forgalma az utazási korlátozások előtti szint nagyjából felére.","shortLead":"Idén talán visszatérhet a világ légiutas-forgalma az utazási korlátozások előtti szint nagyjából felére.","id":"20210203_repules_legiutas_forgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891f83a3-6182-4c7a-b69f-4897c891b295","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_repules_legiutas_forgalom","timestamp":"2021. február. 03. 19:12","title":"A 2019-es szint harmadára csökkent a világ légiutas-forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter feljelentést tesz.","shortLead":"A miniszter feljelentést tesz.","id":"20210203_Kasler_Miklos_hirdetes_parazitaolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96172da-1ef1-4bcc-9234-f2a774d78089","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_Kasler_Miklos_hirdetes_parazitaolo","timestamp":"2021. február. 03. 20:53","title":"Kásler Miklós nevével hirdetnek parazitaölőt csalók az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"600 ezer embert oltottak már be Romániában, a MOK \"nem tudja tiszta lelkiismerettel\" ajánlani az orosz és a kínai vakcinát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"600 ezer embert oltottak már be Romániában, a MOK \"nem tudja tiszta lelkiismerettel\" ajánlani az orosz és a kínai...","id":"20210203_Radar360_A_csucson_szall_ki_Bezos_bortonbe_kuldtek_Navalnijt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98329ef3-611b-4026-8da4-4ad6cfebc1ec","keywords":null,"link":"/360/20210203_Radar360_A_csucson_szall_ki_Bezos_bortonbe_kuldtek_Navalnijt","timestamp":"2021. február. 03. 07:56","title":"Radar360: A csúcson száll ki Bezos, börtönbe küldték Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]