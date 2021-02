Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napokban és hetekben több ezer újabb dózis érkezik. ","shortLead":"A következő napokban és hetekben több ezer újabb dózis érkezik. ","id":"20210206_Tobb_mint_negyvenezer_AstraZeneca_vakcina_erkezett_szombaton_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ebef74-7eb5-4fcd-a70b-2e0af4304d59","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Tobb_mint_negyvenezer_AstraZeneca_vakcina_erkezett_szombaton_Magyarorszagra","timestamp":"2021. február. 06. 08:19","title":"Több mint negyvenezer AstraZeneca vakcina érkezett szombaton Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A tavaly még annyira önfeláldozónak tűnő kormányok hirtelen fürkésszé és portyázóvá váltak, amint piacra kerültek a koronavírus-vakcinák. A vakcinanacionalizmus mögött jól felfogott gazdasági érdekek húzódnak meg, ám kérdés az, elég-e, ha egy országban magas az oltottak aránya.","shortLead":"A tavaly még annyira önfeláldozónak tűnő kormányok hirtelen fürkésszé és portyázóvá váltak, amint piacra kerültek...","id":"20210205_vakcinanacionalizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767bd761-6995-48a8-a4ee-b3d7b32b8d42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_vakcinanacionalizmus","timestamp":"2021. február. 05. 17:10","title":"A vakcinanacionalizmus áll nyerésre az oltásháborúban, Magyarország csak szépíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bba09f-3679-4b48-a30f-892ff8155665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem teljesen egyértelmű, amit Orbán Viktor az oltásról mondott, ráadásul be se számolt róla az MTI.","shortLead":"Nem teljesen egyértelmű, amit Orbán Viktor az oltásról mondott, ráadásul be se számolt róla az MTI.","id":"20210206_Orban_Az_oltas_beadasakor_tudhatjuk_csak_meg_milyen_vakcinat_kapunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51bba09f-3679-4b48-a30f-892ff8155665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19658706-09f3-4c07-bdfa-fa5a43fc97da","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Orban_Az_oltas_beadasakor_tudhatjuk_csak_meg_milyen_vakcinat_kapunk","timestamp":"2021. február. 06. 08:03","title":"Orbán: Az oltás beadásakor tudhatjuk csak meg, milyen vakcinát kapunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e886b4e7-a795-488e-b1ff-4966ccc1b8db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás LGT-gitárosról, Barta Tamásról szóló dokumentumfilm ellen bírósági eljárások folynak.



","shortLead":"A legendás LGT-gitárosról, Barta Tamásról szóló dokumentumfilm ellen bírósági eljárások folynak.



","id":"20210205_Az_alkotok_szerint_hamarosan_betiltjak_a_Siess_haza_var_a_mama_cimu_filmjuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e886b4e7-a795-488e-b1ff-4966ccc1b8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87854057-32f1-4218-a814-d8e30aefa070","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Az_alkotok_szerint_hamarosan_betiltjak_a_Siess_haza_var_a_mama_cimu_filmjuket","timestamp":"2021. február. 05. 09:41","title":"Hamarosan betiltják az alkotók szerint a Siess, haza, vár a mama című filmjüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8674f296-91df-421a-9173-757d9ae988ec","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"Kétlépcsős nyitás kezdődhet március elsejétől. A védettséget és nem az oltást igazolja majd a plasztikkártya. A Rogán család esetében nincs ok arra, hogy vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezzen bárki. Februártól május végéig nem kell bérleti díjat fizetniük azoknak a kávézóknak, éttermeknek és konditermeknek, amelyek állami vagy önkormányzati ingatlant bérelnek. Ezekről beszélt Gulyás Gergely a kormányinfón.





","shortLead":"Kétlépcsős nyitás kezdődhet március elsejétől. A védettséget és nem az oltást igazolja majd a plasztikkártya. A Rogán...","id":"20210205_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8674f296-91df-421a-9173-757d9ae988ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c37676-12c4-41ee-b4ea-029e1f0fddf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_kormanyinfo","timestamp":"2021. február. 05. 10:59","title":"Gulyás: március elsejétől részleges nyitás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8a815a-9f91-47fb-8f76-5d98c1ff5cb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már hazánkban is rendelhető az EQC szabadidőautó kistestvérének tekinthető zöld rendszámos modell.","shortLead":"Már hazánkban is rendelhető az EQC szabadidőautó kistestvérének tekinthető zöld rendszámos modell.","id":"20210205_magyarorszagon_a_legujabb_elektromos_mercedes_a_kicsi_eqa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a815a-9f91-47fb-8f76-5d98c1ff5cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d160de1-c16a-4303-8394-6ce56fccaad0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_magyarorszagon_a_legujabb_elektromos_mercedes_a_kicsi_eqa","timestamp":"2021. február. 05. 06:41","title":"Magyarországon a legújabb elektromos Mercedes, a kicsi EQA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma az ország háromszáz településén nincs semmilyen alapvető cikkeket árusító üzlet.","shortLead":"Ma az ország háromszáz településén nincs semmilyen alapvető cikkeket árusító üzlet.","id":"20210206_Korszerusitesre_ad_penzt_a_kormany_hogy_ujranyithassanak_a_falusi_kisboltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b0b5be-51f8-46ae-a19c-685b4e77ad04","keywords":null,"link":"/kkv/20210206_Korszerusitesre_ad_penzt_a_kormany_hogy_ujranyithassanak_a_falusi_kisboltok","timestamp":"2021. február. 06. 09:15","title":"Korszerűsítésre ad pénzt a kormány, hogy újranyithassanak a falusi kisboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099422ef-49bf-428b-ab69-8c12856f8735","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Schönbrunni Kastélynál is teszteltethetik magukat koronavírusra a bécsiek.","shortLead":"A Schönbrunni Kastélynál is teszteltethetik magukat koronavírusra a bécsiek.","id":"20210204_schonbrunni_kastely_utca_teszteles_koronavirus_becs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=099422ef-49bf-428b-ab69-8c12856f8735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0df79d-fd12-40cf-83ac-f4adca15419d","keywords":null,"link":"/elet/20210204_schonbrunni_kastely_utca_teszteles_koronavirus_becs","timestamp":"2021. február. 04. 12:43","title":"Schönbrunnbról is tesztutcát csináltak Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]