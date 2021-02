Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1","c_author":"Serdült Viktória-Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Reggeltől estig a koronavírus elleni oltások beadását szervezik a háziorvosok, miközben egyre több fertőzöttet kezelnek, a telefonjuk pedig gyakorlatilag megállás nélkül csörög. Múlt héten még csak főpróbát tartottak, ezen a héten viszont már minden praxisban oltanak valamelyik vakcinával, mégsem csökkent jelentősen a szervezetlenség. Több szakmai képviselő az oltópontokat hatékonyabbnak és gyorsabbnak tartaná, és azt is javasolták a szervezőknek, hogy már a hét legelején kapják meg a listát, kiket és mivel olthatnak majd. ","shortLead":"Reggeltől estig a koronavírus elleni oltások beadását szervezik a háziorvosok, miközben egyre több fertőzöttet...","id":"20210210_oltas_koronavirus_oltopont_haziorvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b558fb1-95c6-40f5-bf3a-ef588a10dbe7","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_oltas_koronavirus_oltopont_haziorvos","timestamp":"2021. február. 10. 18:03","title":"„Délelőtt 11-kor szóltak, hogy 1-ig adjam le a neveket, akiket be tudok oltani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató Facebook-oldalán egyre több felhasználó panaszkodik rá, hogy gond van a Digi internetével: a kapcsolat lassú, szakad, valahol tévéadás sincs.","shortLead":"A szolgáltató Facebook-oldalán egyre több felhasználó panaszkodik rá, hogy gond van a Digi internetével: a kapcsolat...","id":"20210210_digi_internet_kozponti_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8d930e-4d68-43ad-8253-61ce9c74dc5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_digi_internet_kozponti_hiba","timestamp":"2021. február. 10. 21:04","title":"Hiba van a Digi rendszerében, Budapest több kerületében sem jó a net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Spanyolország sem látja szívesen az angol klubokat a brit mutáns miatt. ","shortLead":"Spanyolország sem látja szívesen az angol klubokat a brit mutáns miatt. ","id":"20210210_Bukarest_Chelsea_Atleti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53c2f64-7292-44aa-8b1a-848fbde042c3","keywords":null,"link":"/sport/20210210_Bukarest_Chelsea_Atleti","timestamp":"2021. február. 10. 15:32","title":"Bukarestbe viszik a Chelsea és az Atlético Madrid Bajnokok Ligája meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4d1f34-c558-4a2e-82bd-5abad5abf584","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy Dénes első mozifilmje, a Természetes fény és Fliegauf Bence Rengeteg - Mindenhol látlak című alkotása is meghívást kapott a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába. A 71 éves fesztivál történetében most először lesz két magyar alkotás világpremierje a versenyben.","shortLead":"Nagy Dénes első mozifilmje, a Természetes fény és Fliegauf Bence Rengeteg - Mindenhol látlak című alkotása is meghívást...","id":"20210211_Arany_Medve_Nagy_Denes_Termeszetes_feny_Fliegauf_Bence_Rengeteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e4d1f34-c558-4a2e-82bd-5abad5abf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4450f686-2045-4eeb-95fe-7a98d1acf931","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Arany_Medve_Nagy_Denes_Termeszetes_feny_Fliegauf_Bence_Rengeteg","timestamp":"2021. február. 11. 11:53","title":"Két magyar rendező filmje is versenybe száll a berlini Arany Medvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac724e4-011a-4ca2-8c67-50d07e67ad6e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 160 méter átmérőjű mű két nap alatt készült el Janne Pyykko helyi amatőr művész irányítása alatt.","shortLead":"A 160 méter átmérőjű mű két nap alatt készült el Janne Pyykko helyi amatőr művész irányítása alatt.","id":"20210210_Bamulatos_mualkotast_keszitettek_egy_havas_golfpalyan_Finnorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac724e4-011a-4ca2-8c67-50d07e67ad6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ed91f4-a70e-47cd-9582-f5849a733691","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Bamulatos_mualkotast_keszitettek_egy_havas_golfpalyan_Finnorszagban","timestamp":"2021. február. 10. 19:43","title":"Bámulatos műalkotást tapostak a hóba önkéntesek Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd82ffd-3c3c-44ab-94b3-3263f3017e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple navigációs szoftverében eddig nem volt lehetőség rá, hogy a felhasználók jelezzék, ha balesetet láttak. A funkciót hamarosan pótolják.","shortLead":"Az Apple navigációs szoftverében eddig nem volt lehetőség rá, hogy a felhasználók jelezzék, ha balesetet láttak...","id":"20210210_apple_terkep_navigacio_waze_google_maps_baleset_jelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd82ffd-3c3c-44ab-94b3-3263f3017e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170d9305-2d0a-4061-bf58-7e02639874b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_apple_terkep_navigacio_waze_google_maps_baleset_jelentese","timestamp":"2021. február. 10. 15:30","title":"Az Apple térképébe is bekerül a Waze és a Google Maps egyik legjobb funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, ahol több kilométeres sorra kell számítani.","shortLead":"Van, ahol több kilométeres sorra kell számítani.","id":"20210210_baleset_m1_m7_m0_torlodas_dugo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b555d4-851c-4e58-8980-608b22155276","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_baleset_m1_m7_m0_torlodas_dugo","timestamp":"2021. február. 10. 17:09","title":"Balesetek miatt az M1, az M7-es és a M0-son is torlódások vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt lényegesen egyszerűsítené azt az eljárást, amelynek eredményeként képviselők vagy képviselőcsoportok tagságát is fel lehetne függeszteni vagy ki lehetne zárni a frakcióból.","shortLead":"Az Európai Néppárt lényegesen egyszerűsítené azt az eljárást, amelynek eredményeként képviselők vagy képviselőcsoportok...","id":"20210211_Konnyebb_lesz_Deutsch_Tamast_kizarni_de_elolrol_kell_kezdeni_az_egeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2659f64-a785-41a2-b059-3b46a287cb98","keywords":null,"link":"/eurologus/20210211_Konnyebb_lesz_Deutsch_Tamast_kizarni_de_elolrol_kell_kezdeni_az_egeszet","timestamp":"2021. február. 11. 17:08","title":"Könnyebb lesz Deutsch Tamást kizárni, de elölről kell kezdeni az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]