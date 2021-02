Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71756caf-32f5-46e5-a398-189bfb4f0c5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életciklusának felénél alaposan felfrissítették a francia gyártó kompakt crossoverét.","shortLead":"Életciklusának felénél alaposan felfrissítették a francia gyártó kompakt crossoverét.","id":"20210212_semmi_mashoz_nem_hasonlithato_arcot_kapott_a_megujult_citroen_c3_aircross","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71756caf-32f5-46e5-a398-189bfb4f0c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86d5b04-493f-4a12-96ed-a66ecaa48230","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_semmi_mashoz_nem_hasonlithato_arcot_kapott_a_megujult_citroen_c3_aircross","timestamp":"2021. február. 12. 09:21","title":"Semmi máshoz nem hasonlítható arcot kapott a megújult Citroën C3 Aircross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zöldebb, gyalogosbarátabb lesz a terület. Az építkezés a kormánnyal közösen zajlik.","shortLead":"Zöldebb, gyalogosbarátabb lesz a terület. Az építkezés a kormánnyal közösen zajlik.","id":"20210212_rakpart_margit_hid_kossuth_ter_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3b2aa8-6ae0-48a2-b2a5-af2bcc520e76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_rakpart_margit_hid_kossuth_ter_felujitas","timestamp":"2021. február. 12. 15:33","title":"Júniusban elkezdik felújítani a rakpartot a Kossuth tér és a Margit híd között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee8a4d1-df09-4b57-8b22-3e371003c695","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Törvényben igyekszik elejét venni a német kormány annak, hogy a világ másik végéről származó termékek gyártásához a kényszermunka vagy a környezetvédelmi normák megsértése kötődjön. A probléma nem új: az európai divatmárkák előszeretettel szervezik ki a gyártást olyan országokba, ahol lazábbak a környezetvédelemre vonatkozó szabályozások, olcsó és kizsákmányolható a munkaerő. Ennek vélhetően akkor lehet csak vége, ha az Európai Unió jogszabályba iktatja, hogy bármilyen környezeti vagy emberi jogi sérelemért a márkák felelnek, mégpedig a bíróság előtt. A fogyasztók ugyanis addig tiltakoznak a kényszermunka ellen, amíg meg nem kezdődik a leárazás.","shortLead":"Törvényben igyekszik elejét venni a német kormány annak, hogy a világ másik végéről származó termékek gyártásához...","id":"20210212_Kenyszermunka_kornyezetszennyezes_Birosag_elott_fognak_felelni_a_divatcegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ee8a4d1-df09-4b57-8b22-3e371003c695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6cf544-3b1f-450a-b6d5-d45210842541","keywords":null,"link":"/zhvg/20210212_Kenyszermunka_kornyezetszennyezes_Birosag_elott_fognak_felelni_a_divatcegek","timestamp":"2021. február. 12. 18:00","title":"Kényszermunka, környezetszennyezés: bíróság előtt fognak felelni a divatcégek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android 11-ből kimaradt, az Android 12-be viszont már beleteheti a Google a Columbus nevű funkciót, amivel a mobil hátulját kopogtatva is adhatunk utasítást a készüléknek.","shortLead":"Az Android 11-ből kimaradt, az Android 12-be viszont már beleteheti a Google a Columbus nevű funkciót, amivel a mobil...","id":"20210211_android_12_erintesvezerles_gesztusok_columbus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c71b49-623f-4519-90a8-fc0303ebfe3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_android_12_erintesvezerles_gesztusok_columbus","timestamp":"2021. február. 11. 11:37","title":"Másképp is nyomogathatja majd a telefonját, ha felkerül rá az Android 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a2224a-d0a3-4ead-91cd-1ce9538da14f","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Immár a harmadik kiadónál jelennek meg Bereményi Géza életművének legfontosabb novellái, mégis három, markánsan különböző kötetről van szó. Más sorrendben, más csoportosításban, olykor más címek alatt bontakozik ki egy széteső család regénye. ","shortLead":"Immár a harmadik kiadónál jelennek meg Bereményi Géza életművének legfontosabb novellái, mégis három, markánsan...","id":"202106__beremenyi_geza__tenyek_es_legendak__cseh_tamas__csaladi_korok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73a2224a-d0a3-4ead-91cd-1ce9538da14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d011f1-6fa2-4589-a600-e4e4eac701f3","keywords":null,"link":"/360/202106__beremenyi_geza__tenyek_es_legendak__cseh_tamas__csaladi_korok","timestamp":"2021. február. 11. 19:00","title":"A mostani már a második sorsformáló járvány Bereményi Géza életében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffae4452-f2bc-4c78-b975-9332f40912d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van olyan budapesti szálloda, ahol a szobákból kitették az ágyakat, azokat a helyiségeket most room office-ként lehet kivenni. A konferenciatermeket pedig online meetingekre adják bérbe. Fotósorozat a magyarországi szállodákról koronavírus idején.","shortLead":"Van olyan budapesti szálloda, ahol a szobákból kitették az ágyakat, azokat a helyiségeket most room office-ként lehet...","id":"20210212_fovarosi_szallodak_turizmus_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffae4452-f2bc-4c78-b975-9332f40912d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da7b0aa-15f8-48fc-9a28-441e1c825a69","keywords":null,"link":"/kkv/20210212_fovarosi_szallodak_turizmus_koronavirus","timestamp":"2021. február. 12. 15:00","title":"Így festenek most a koronavírus miatt kiürült fővárosi szállodák – képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f4783a-fb82-443b-a6dd-5b57a6ea4fcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indexet tulajdonló alapítvány korábbi vezetője beszélt a Partizánban a lap körüli botrányról. Szerinte az utolsó csepp a pohárban Vaszily Miklós érkezése volt.","shortLead":"Az Indexet tulajdonló alapítvány korábbi vezetője beszélt a Partizánban a lap körüli botrányról. Szerinte az utolsó...","id":"20210212_Bodolai_index_partizan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34f4783a-fb82-443b-a6dd-5b57a6ea4fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3995e8ab-bf98-4f7d-a242-20a7e1a1d944","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Bodolai_index_partizan","timestamp":"2021. február. 12. 19:16","title":"Bodolai: Nagyon komoly fenyegetéseket kaptam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brüsszel november közepén kötött szerződést első körben 225 millió adag CureVac-oltóanyag vásárlásáról.","shortLead":"Brüsszel november közepén kötött szerződést első körben 225 millió adag CureVac-oltóanyag vásárlásáról.","id":"20210212_europai_gyogyszerugynokseg_curevac_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971a0e67-137e-4ae6-a5e3-f4cad3ba3eb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_europai_gyogyszerugynokseg_curevac_vakcina","timestamp":"2021. február. 12. 13:55","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség elkezdte vizsgálni a németek vakcináját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]