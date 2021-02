A kivitelező megvan, csak pénzt kell szerezni: az elsőre bizarrnak tűnő bejelentést Lázár János tette közzé szerdán délután a Facebook-oldalán. Egy órával később Makó polgármestere, ugyancsak a közösségi oldalon két határozatot is közzétett, az egyikben tudomásul veszi a Lázárral folytatott munkamegbeszéléseken a fürdőfejlesztéssel összefüggésben elhangzottakat, de arról nem ír, hogy mit mondott a kormánybiztos.

Bármennyire is bizarr Lázár bejelentése, mégsem lehetetlen. Elvileg a közbeszerzési törvény ad lehetőséget feltételes közbeszerzések kiírására úgy, hogy az ajánlatkérő támogatási igényt nyújtott be, vagy fog benyújtani, és abban az esetben, ha nem teljesül a támogatás, vagy kevesebb pénz áll a házhoz, akkor eredménytelenné nyilvánítják a közbeszerzést. Ha pedig tető alá kerül a támogatás, ami fedezi a feltételes közbeszerzés tárgyát, akkor indulhat a projekt.

Most is ez történt, tavaly novemberben feltételes, meghívásos közbeszerzési eljárást indítottak, most lett meg a befutó, a székesfehérvári székhelyű Fehérép Kft. A cég, 7,1 milliárd forint ajánlattal vitte el a beruházást a West Hungária Bau Kft elől, akik 12 millió forinttal többért vállalták volna a munkát. A szerződést márciusban írhatják alá, és akkor lehet hatályos, ha együtt lesz a pénz. Az előző, még 2019-ben kiírt közbeszerzést azért nyilvánították eredménytelennek, mert az ajánlatok a fedezet duplájára rúgtak, pár tízmillióval tértek el a mostani ajánlati összegektől. Ha ezt vesszük alapul, akkor lényegében a már meglévő fedezetnek „csak” a másik felét kell megszereznie Lázárnak, ez hozzávetőleg nettó 3,5 milliárd forint lehet.

Ha a pénzre rábólint a kormány, akkor indulhat a makói fürdőfejlesztés. A Fehérép Kft. a közbeszerzés szerint igénybe vesz majd alvállalkozókat is, egyelőre még nem jelölte meg, hogy melyeket. A Fehérép Kft. alkalmassági igazolásában a szintén székesfehérvári Lászlóvill Kft. vett részt, és a Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., ez utóbbi tavaly nyert a Mészáros család ifjabbjainak érdekeltségével, az Euro Generál Zrt-vel közösen egy 22 milliárdos győri fürdőprojektet.

A kormány az elmúlt öt évben több ízben hozott határozatot a Makovecz Imre-életmű gondozásával összefüggésben, így Makónak címkéztek már több milliárd forintot, több módosítással, különböző leosztásban. Egyszer már volt a projektre 9,5 milliárd forint is. A 2017. december 29-i bőkezű döntés a Magyar Közlönyben ugyan a fürdőkomplexumot nevesíti, de ez akkor egy uszoda „falakon belüli” felépítését is jelentette. Majd 2018. július 11-én egy zárt ülésen Lázár János azt javasolta, hogy az uszoda ne a tervezett helyszínen, hanem iskolák közelségében épüljön meg, az uszoda korábban tervezett helyére pedig épüljön szálloda. Egy hét múlva az önkormányzat már arra kérte a kormányt, hogy módosítsák úgy a 9,5 milliárd forintos támogatási csomagot, hogy bontsák azt ketté, külön nevesítsék az uszodát. Végül 2018 decemberében született a döntés arról, hogy három ütemben kap a Makovecz tervezte fürdő 3,8 milliárd forintot, míg az uszoda, ugyancsak három ütemben 5,1 milliárd forintot. A következő évben, a tervek átdolgozása után, a makohirado.hu cikke szerint már az uszodapénz átcsoportosítását kérte a makói önkormányzat. 2019 augusztusában végül kiírták a közbeszerzést, majd néhány helyesbítés után csak tavaly hirdették ki az eljárás eredménytelenségét, ahogy az imént írtuk azért, mert a rendelkezésre álló pénz duplájáért vállalták a kivitelezést az ajánlattevők, azaz nettó 7 milliárd forint körüli összegért építették volna át a makói fürdőt, ennek a bruttója nagyjából 9 milliárdra rúg. A 9 milliárd forint egy része elvileg megvan, ha a 2018-as határozatban leírtakat vesszük alapul, amire a korábbi közbeszerzésben hivatkozik az ajánlatkérő makói önkormányzat.

Tavaly decemberben nevezték ki a politikust a makói fürdőfejlesztésért felelős kormánybiztossá, akkor azt nyilatkozta a helyi tévének, hogy 9 milliárd forint kell a fürdőre, és 9 a szállodára. A makói polgármester a szerdai bejelentés után kitett két határozata közül a másodikkal megbízza Lázár Jánost azzal, hogy keressen megfelelő befektetőt a szálloda megépítésére és üzemeltetésére A szállodaépítéssel kapcsolatban már tájékozódott a városban a Hunguest Hotels Zrt vezérigazgatója még 2019 novemberében. Újabban elképzelhető, hogy Lázár más befektető után néz, rövidesen talán az is kiderül, mindenesetre az biztos, hogy az uszoda helyére, 120 szobásra tervezett hotel érdekében már a helyi építési szabályzatot is módosították. Lázár János a mezőhegyesi Ménesbirtoknak már sok tízmilliárdot kijárt, így az sem kétséges, hogy most is sikerrel jár majd, és még a szálloda építéséhez szükséges másik 9 milliárd forintot is megszerzi majd.