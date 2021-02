Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai Mars-szonda, a Tienven-1 már a Mars körül kering, és adatokat gyűjt a vörös bolygóról. Ha minden a tervek szerint halad, májusban jöhet a landolás is.","shortLead":"A kínai Mars-szonda, a Tienven-1 már a Mars körül kering, és adatokat gyűjt a vörös bolygóról. Ha minden a tervek...","id":"20210224_mars_kinai_marsszonda_tienven_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4e11a6-dc7e-4d37-b401-5ddba1f56b7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_mars_kinai_marsszonda_tienven_1","timestamp":"2021. február. 24. 15:03","title":"Parkolási pályára állt a kínai Mars-szonda, előkészíti a májusi landolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint amíg naponta 100-150 ember meghal, és 15 milliárd forintba kerülnek a gazdaságnak a korlátozások, addig senki se mondja meg, hogy honnan legyen vakcina. A külpolitika pedig amúgy sem óvoda, hogy fejsimogatásért dolgozzanak a nagykövetek és főkonzulok.","shortLead":"A külügyminiszter szerint amíg naponta 100-150 ember meghal, és 15 milliárd forintba kerülnek a gazdaságnak...","id":"20210225_szijjarto_nagykoveti_ertekezlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed98ebc-1118-49a5-a9e9-ed7cdd536edc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_szijjarto_nagykoveti_ertekezlet","timestamp":"2021. február. 25. 19:17","title":"Szijjártó: Fordulunk kettőt-hármat, és azt látjuk, hogy egész Európa Kínából vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség nem kérte a tárgyalás megtartását, most Donáthnak kell döntenie, él-e ezzel a jogával.","shortLead":"Az ügyészség nem kérte a tárgyalás megtartását, most Donáthnak kell döntenie, él-e ezzel a jogával.","id":"20210224_felfuggesztett_borton_birosag_Donath_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721c9a3e-ae65-487d-984c-fb6d095e6cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_felfuggesztett_borton_birosag_Donath_Laszlo","timestamp":"2021. február. 24. 12:14","title":"Felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság Donáth Lászlót tárgyalás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583e0f22-48b9-4bde-a8c5-db1257200ff8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"David Solomon és több nagy befektetési bank vezetője is csak arra vár, hogy beoltsák a dolgozóikat, és már rendelnek is vissza mindenkit az irodába.","shortLead":"David Solomon és több nagy befektetési bank vezetője is csak arra vár, hogy beoltsák a dolgozóikat, és már rendelnek is...","id":"20210225_goldman_sachs_home_office","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=583e0f22-48b9-4bde-a8c5-db1257200ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ada2fa9-e8c5-4d6c-8064-860c5f0f99f4","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_goldman_sachs_home_office","timestamp":"2021. február. 25. 10:15","title":"A Goldman Sachs vezetője \"javításra váró aberrációnak\" nevezte az otthoni munkavégzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398733f0-26b8-4109-8d49-f5e41ea1e091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemes Balázs már 2018-ban is indult a választáson ugyanabban a kerületben.","shortLead":"Nemes Balázs már 2018-ban is indult a választáson ugyanabban a kerületben.","id":"20210225_momentum_mellar_tamas_nemes_balazs_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=398733f0-26b8-4109-8d49-f5e41ea1e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511af82a-379e-4111-bffc-fcd8f446566d","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_momentum_mellar_tamas_nemes_balazs_elovalasztas","timestamp":"2021. február. 25. 15:57","title":"A Momentum Mellár választókerületében is indít jelöltet az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc9f754-f0dd-4098-ba36-c4c766b46c1a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A tagállami vezetők szerint már most meg kell kezdeni azt a munkát, amellyel megelőzhető, hogy az uniós egészségügy a jelenlegihez hasonló kihívásokkal szembesüljön egy újabb járvány esetén. A vakcinaútlevélről egyeztetnek tovább.","shortLead":"A tagállami vezetők szerint már most meg kell kezdeni azt a munkát, amellyel megelőzhető, hogy az uniós egészségügy...","id":"20210225_Unios_csucs_a_helyzet_sulyos_maradnak_a_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bc9f754-f0dd-4098-ba36-c4c766b46c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4df2882-c628-4c73-b7a8-9b407aa1d214","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_Unios_csucs_a_helyzet_sulyos_maradnak_a_korlatozasok","timestamp":"2021. február. 25. 21:56","title":"Uniós csúcs: a helyzet súlyos, maradnak a korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62eaba4-5786-4b61-8756-6b3ca6a838d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia egy különleges szoftverrel igyekszik elvenni egyesek kedvét attól, hogy kriptopénz-bányászathoz vásároljanak új videokártyát.","shortLead":"Az Nvidia egy különleges szoftverrel igyekszik elvenni egyesek kedvét attól, hogy kriptopénz-bányászathoz vásároljanak...","id":"20210225_nvidia_videokartya_rtx_3060_kriptopenz_banyaszat_ethereum_cmp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b62eaba4-5786-4b61-8756-6b3ca6a838d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3dc1b6-2b1b-46f6-9fde-3cd8ede21eca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_nvidia_videokartya_rtx_3060_kriptopenz_banyaszat_ethereum_cmp","timestamp":"2021. február. 25. 10:03","title":"Visszavesz új videokártyája teljesítményéből az Nvidia, hogy az ne váljon a kriptobányászok játékszerévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf077146-16df-41a1-a5f3-55953a064cce","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"PET-palack, mosószeres flakonok és polisztirol ételtároló dobozok: nem könnyű kiigazodni azon, milyen műanyag kerülhet a szelektív gyűjtőbe. Összegyűjtöttük, mit is kell néznie a műanyag csomagolásokon, hogy biztosan a megfelelő helyre kerüljön a műanyaghulladék. ","shortLead":"PET-palack, mosószeres flakonok és polisztirol ételtároló dobozok: nem könnyű kiigazodni azon, milyen műanyag kerülhet...","id":"20210225_szelektivhulladekgyujtes_zhvg_muanyag_pet_muanyaghulladek_ujrahasznositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf077146-16df-41a1-a5f3-55953a064cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec3657a-630a-4d53-b587-cfad99ee55e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_szelektivhulladekgyujtes_zhvg_muanyag_pet_muanyaghulladek_ujrahasznositas","timestamp":"2021. február. 25. 13:33","title":"Könnyen lehet, hogy jó szándék vezérelte, mégis rosszul gyűjtötte eddig szelektíven a műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]