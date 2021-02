Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7df3cd68-a1ab-4a7f-b9e3-4a73846c1e8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre kevés hivatalos nyoma létezik a filmnek, de az újság szerint már szereplőket is kerestek a politikai krimihez.","shortLead":"Egyelőre kevés hivatalos nyoma létezik a filmnek, de az újság szerint már szereplőket is kerestek a politikai krimihez.","id":"20210226_24hu_800_millioert_foroghat_film_az_oszodi_beszedrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7df3cd68-a1ab-4a7f-b9e3-4a73846c1e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d961ceff-25a4-4dfe-94b3-5e40268f2d79","keywords":null,"link":"/kultura/20210226_24hu_800_millioert_foroghat_film_az_oszodi_beszedrol","timestamp":"2021. február. 26. 07:23","title":"24.hu: 800 millióért foroghat krimi az őszödi beszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036d190c-202b-47c3-9828-04c112d66562","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo ismét csepegtetett némi információt feltekerhető kijelzős mobiljáról, az Oppo X 2021-ről. Ezúttal konkrétan a szerkezet működéséről.","shortLead":"Az Oppo ismét csepegtetett némi információt feltekerhető kijelzős mobiljáról, az Oppo X 2021-ről. Ezúttal konkrétan...","id":"20210225_oppo_feltekerheto_kijelzos_telefon_oppo_x_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=036d190c-202b-47c3-9828-04c112d66562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c54581-b688-4e0e-88a9-d927fdeda08a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_oppo_feltekerheto_kijelzos_telefon_oppo_x_2021","timestamp":"2021. február. 25. 17:03","title":"Videón a titok: így működik az Oppo feltekerhető kijelzős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A boltokban dolgozók negyven százalékának nem telik mindennap gyümölcsre vagy zöldségre, de gondot okoz nekik egy cipővásárlás vagy a számlák befizetése is.","shortLead":"A boltokban dolgozók negyven százalékának nem telik mindennap gyümölcsre vagy zöldségre, de gondot okoz nekik...","id":"20210225_felmeres_kereskedelmi_dolgozok_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22a0736-66f5-4d19-8624-e610c13a7f2f","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_felmeres_kereskedelmi_dolgozok_fizetes","timestamp":"2021. február. 25. 10:42","title":"Felmérés: A kereskedelmi dolgozók kétharmada nem tud elmenni nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több klinikán azt kérik, hogy ne a legkisebb ügyeleti díjakat és bérpótlékokat adja a Klinikai Központ. Az Országos Kórházi Főigazgatóság rábólintott arra, hogy kifizethetik a magasabb pótlékokat, de Szegeden egyelőre nyoma nincs annak, hogy ezzel élne a munkáltató.","shortLead":"Több klinikán azt kérik, hogy ne a legkisebb ügyeleti díjakat és bérpótlékokat adja a Klinikai Központ. Az Országos...","id":"20210225_Szegeden_sem_irjak_ala_szo_nelkul_a_szerzodeseket_az_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee881055-19aa-4800-a92f-1fc9d50424c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Szegeden_sem_irjak_ala_szo_nelkul_a_szerzodeseket_az_orvosok","timestamp":"2021. február. 25. 17:45","title":"Szegeden sem írják alá szó nélkül a szerződéseket az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79c404b-bc74-4a3c-807a-5ad90b749e9f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadást Joe Biden hagyta jóvá, válaszcsapásként egy múlt heti akcióra.","shortLead":"A támadást Joe Biden hagyta jóvá, válaszcsapásként egy múlt heti akcióra.","id":"20210226_Iranbarat_miliciara_mert_csapast_az_Egyesult_Allamok_Sziriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c79c404b-bc74-4a3c-807a-5ad90b749e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783d6d1d-a7bc-45c2-9803-80d83412f507","keywords":null,"link":"/vilag/20210226_Iranbarat_miliciara_mert_csapast_az_Egyesult_Allamok_Sziriaban","timestamp":"2021. február. 26. 05:12","title":"Irán-barát milíciára mért csapást az Egyesült Államok Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a1dedf-11b2-4176-b71e-3cbf66fed500","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A VII. kerületi önkormányzat talált nekik helyet a zenekarnak, mégis inkább a távozás mellett döntöttek.","shortLead":"A VII. kerületi önkormányzat talált nekik helyet a zenekarnak, mégis inkább a távozás mellett döntöttek.","id":"20210225_Erzsebevarosb_100_Tagu_Ciganyzenekar_XXII_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4a1dedf-11b2-4176-b71e-3cbf66fed500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd75a3c-346f-4cdc-89b2-8be043abafe2","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Erzsebevarosb_100_Tagu_Ciganyzenekar_XXII_kerulet","timestamp":"2021. február. 25. 17:03","title":"Elköltözik Erzsébetvárosból a 100 Tagú Cigányzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a8176f-11e2-49a4-9e42-5458720cc96a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A makói fürdőfejlesztésért (is) felelős kormánybiztos bemutatta a fürdő fejlesztésének látványterveit, a befutó egy székesfehérvári cég lett, amely a kormánykedvenc West Hungária Bau elől vitte el a megbízást.","shortLead":"A makói fürdőfejlesztésért (is) felelős kormánybiztos bemutatta a fürdő fejlesztésének látványterveit, a befutó...","id":"20210225_Lazar_Janos_Megvan_a_kivitelezo_Mar_csak_penz_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4a8176f-11e2-49a4-9e42-5458720cc96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8fa753-2409-4702-bcf7-9de661e16a33","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_Lazar_Janos_Megvan_a_kivitelezo_Mar_csak_penz_kell","timestamp":"2021. február. 25. 12:35","title":"Lázár János: Megvan a kivitelező a makói fürdőre, már csak pénz kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupán öt országban nem élvez semmilyen prioritást a pedagógusok oltása, de a Magyarországgal szomszédos uniós országok mindegyike előrébb sorolta a tanárokat.","shortLead":"Csupán öt országban nem élvez semmilyen prioritást a pedagógusok oltása, de a Magyarországgal szomszédos uniós országok...","id":"20210225_Az_unios_orszagok_tobbsegeben_elore_soroljak_a_tanarokat_az_oltasi_tervben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14afe2a-4b72-4b0c-9ba1-0835279d0173","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Az_unios_orszagok_tobbsegeben_elore_soroljak_a_tanarokat_az_oltasi_tervben","timestamp":"2021. február. 25. 09:35","title":"Majdnem mindenhol előre sorolják a tanárokat az oltási tervben, nálunk nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]