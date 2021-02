Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az izraeli kormányfő diplomáciai gesztusként ad 15 országnak vakcinát. A beszámolók öt államot említenek név szerint, az egyik Magyarország.\r

\r

","shortLead":"Az izraeli kormányfő diplomáciai gesztusként ad 15 országnak vakcinát. A beszámolók öt államot említenek név szerint...","id":"20210224_koronavirus_vakcina_izrael_magyarorszag_diplomaciai_gesztus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc68b47d-fd54-42c1-b3ad-e6de8ef1b2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad1a3db-8ec8-4fbc-90b6-8fe7794f84d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_koronavirus_vakcina_izrael_magyarorszag_diplomaciai_gesztus","timestamp":"2021. február. 24. 15:17","title":"Magyarország is kap ajándékba koronavírus-vakcinát Izraeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce07687-abaf-458e-b24c-ec849f35bd5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pilóta elnézte a leszállópályát, és túl közel repült a közelben lévő felüljáróhoz. ","shortLead":"A pilóta elnézte a leszállópályát, és túl közel repült a közelben lévő felüljáróhoz. ","id":"20210226_Autopalyan_talalt_telibe_egy_kisrepulo_egy_kocsit__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ce07687-abaf-458e-b24c-ec849f35bd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451b12dc-6ad9-4ff8-b0ea-160bf77e79d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_Autopalyan_talalt_telibe_egy_kisrepulo_egy_kocsit__video","timestamp":"2021. február. 26. 10:43","title":"Autópályán talált telibe egy kisrepülő egy Lexust – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74500b85-92f4-47ab-ac88-28fad267c312","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átcsoportosítják a tanítás nélküli munkanapokat a jövő hétre.","shortLead":"Átcsoportosítják a tanítás nélküli munkanapokat a jövő hétre.","id":"20210226_szunet_koronavirus_jarvany_budapest_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74500b85-92f4-47ab-ac88-28fad267c312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ed2865-7ed3-47f0-9549-09cd9394846a","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_szunet_koronavirus_jarvany_budapest_iskola","timestamp":"2021. február. 26. 11:28","title":"Teljesen leáll az oktatás jövő héten a járvány miatt egy budapesti iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rafael Frankel, a Facebook régiós politikai igazgatója szerint nagy a veszélye annak, hogy a mianmari hadsereg online fenyegetése ismét offline erőszakba torkollik.","shortLead":"Rafael Frankel, a Facebook régiós politikai igazgatója szerint nagy a veszélye annak, hogy a mianmari hadsereg online...","id":"20210225_facebook_instagram_hadsereg_mianmar_puccs_tatmadaw_rafael_frankel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0bb019-0260-477a-8d33-1812f2898ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_facebook_instagram_hadsereg_mianmar_puccs_tatmadaw_rafael_frankel","timestamp":"2021. február. 25. 19:03","title":"A Facebookról és az Instagramról is kitiltották a mianmari hadsereget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba0d723-f1c4-4aa5-a11c-d11b19d273bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szerint a személyre szabott hirdetések megjelenítésével a kisvállalkozások járnak jól, ám a jelek szerint a felhasználók ezzel nem igazán értenek egyet.","shortLead":"A Facebook szerint a személyre szabott hirdetések megjelenítésével a kisvállalkozások járnak jól, ám a jelek szerint...","id":"20210226_facebook_hirdetes_reklam_video_youtube","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dba0d723-f1c4-4aa5-a11c-d11b19d273bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b091f46-bc6a-4cec-bb4d-c6da14c98eb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_facebook_hirdetes_reklam_video_youtube","timestamp":"2021. február. 26. 14:08","title":"Videót készített a Facebook arról, hogy a reklámok jók, de visszafelé sült el a dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05042650-866f-4862-8793-384e31c3d83a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói modellezték, mi történhetett több milliárd évvel ezelőtt a Mars körül. Szerintük nem két befogott aszteroida a Mars két holdja.","shortLead":"A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói modellezték, mi történhetett több milliárd évvel ezelőtt a Mars körül. Szerintük nem...","id":"20210225_mars_hold_phobosz_deimosz_keletkezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05042650-866f-4862-8793-384e31c3d83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae3ceb1-c297-4a81-893c-6e741b73b779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_mars_hold_phobosz_deimosz_keletkezese","timestamp":"2021. február. 25. 20:03","title":"Új elmélettel álltak elő a tudósok, hogy miként keletkezett a Mars két holdja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e78c8c-bef0-4d91-bff7-4e3602e2ad5a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Több állatkertnek már a takarmányok beszerzése is gondot jelent, a szövetségük támogatási programja mögé beállt két minisztérium is.","shortLead":"Több állatkertnek már a takarmányok beszerzése is gondot jelent, a szövetségük támogatási programja mögé beállt két...","id":"20210224_allatkert_jarvany_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3e78c8c-bef0-4d91-bff7-4e3602e2ad5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc2e0ff-61a1-41fe-bf6f-77a230d91097","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_allatkert_jarvany_tamogatas","timestamp":"2021. február. 24. 18:59","title":"A magánállatkerteknek kínál rendkívüli támogatást a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jó eséllyel március 1. után is maradnak a szigorítások. Háziorvoshiány Magyarországon. Beteg a magyar demokrácia, nyilatkozta az Európai Bizottság alelnöke. Szigorítanak a határátlépés feltételein a lengyelek. Ez itt hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Jó eséllyel március 1. után is maradnak a szigorítások. Háziorvoshiány Magyarországon. Beteg a magyar demokrácia...","id":"20210225_Radar_360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358e98f0-2535-477b-907e-03a75b1e7984","keywords":null,"link":"/360/20210225_Radar_360","timestamp":"2021. február. 25. 08:00","title":"Radar360: Nem jönnek a lazítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]