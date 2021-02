Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a1eb06c-e5d4-4f47-9e07-1e946b10740e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnöknek csütörtökön csak rossz híre volt, azt mondta, a járvány két legnehezebb két hete jön, az eddiginél is nagyobb terhelés lesz a kórházakon. A járványügyi korlátozásokat március 15-ig hosszabbította meg a kormány. Ezek után érkezett a miniszterelnök a Kossuth Rádióba a szokásos péntek reggeli interjúra. Arról beszélt, a kórházakban vissza kell hozni a tavaly áprilisi és novemberi korábbi készültségi állapotot, illetve az Európán kívüli külföldi utazásokat korlátozni fogják. Arról, hogy kell-e további szigorítás, a következő napok adatai alapján döntenek. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnöknek csütörtökön csak rossz híre volt, azt mondta, a járvány két legnehezebb két hete jön...","id":"20210226_Orban_jarvany_kossuth_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a1eb06c-e5d4-4f47-9e07-1e946b10740e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07317cd9-8b1b-462f-8eb0-bfb1a6e71941","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_Orban_jarvany_kossuth_eu","timestamp":"2021. február. 26. 07:38","title":"Orbán: Emelt szintű készültséget kellett elrendelni a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d121a8bd-c670-4cc5-be31-a32981989b90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A beszédhibával küzdőknek eddig nem volt túl hasznos Siri, az Apple digitális asszisztense, egy új fejlesztés azonban változtathat ezen.","shortLead":"A beszédhibával küzdőknek eddig nem volt túl hasznos Siri, az Apple digitális asszisztense, egy új fejlesztés azonban...","id":"20210226_apple_siri_digitalis_asszisztens_dadogas_beszedhiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d121a8bd-c670-4cc5-be31-a32981989b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3bc25c1-7990-4238-b7ec-64df70bf5d57","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_apple_siri_digitalis_asszisztens_dadogas_beszedhiba","timestamp":"2021. február. 26. 17:03","title":"Komoly frissítést kaphat az Apple digitális asszisztense, a dadogást is megértheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben 15 különböző kategóriába rendezhetik a felhasználók a Kedvelt dalok közé mentett zeneszámokat, hogy azok műfaj vagy hangulat szerint következzenek egymás után. Az újdonságot azonban most csak néhány országban vezeti be a cég.","shortLead":"A jövőben 15 különböző kategóriába rendezhetik a felhasználók a Kedvelt dalok közé mentett zeneszámokat, hogy azok...","id":"20210226_spotify_kedvelt_dalok_rendezes_hangulat_streaming_szolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f564fa70-35e6-49da-b002-03d68a6a9d34","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_spotify_kedvelt_dalok_rendezes_hangulat_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2021. február. 26. 16:03","title":"Megkönnyíti a zenehallgatást a Spotify, de nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Befejező szakaszához ért a Liget Budapest projekt keretében épülő Magyar Zene Háza kivitelezése, ebből az alkalomból pénteken az utókornak szánt üzenetekkel teli időkapszulát helyeztek el a decemberben megnyíló épület padlóburkolata alá.

","shortLead":"Befejező szakaszához ért a Liget Budapest projekt keretében épülő Magyar Zene Háza kivitelezése, ebből az alkalomból...","id":"20210226_Idokapszulat_helyeztek_el_az_ev_vegen_megnyilo_Magyar_Zene_Hazaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a723fc-b110-4412-9c19-106969ffe36e","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Idokapszulat_helyeztek_el_az_ev_vegen_megnyilo_Magyar_Zene_Hazaban","timestamp":"2021. február. 26. 12:40","title":"Időkapszulát helyeztek el az év végén megnyíló Magyar Zene Házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt tíz napban 3 millióan kaptak az oltóanyagból.","shortLead":"Csak az elmúlt tíz napban 3 millióan kaptak az oltóanyagból.","id":"20210224_Koronavirus_oltas_NagyBritannia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55978b41-d31c-4809-be31-0ee6e7df5438","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_Koronavirus_oltas_NagyBritannia","timestamp":"2021. február. 24. 18:47","title":"Már közel 19 millió oltást beadtak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség jövő héttől megmozdulásokat szervez, hogy visszanyerjék törvényes státuszukat.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség jövő héttől megmozdulásokat szervez, hogy visszanyerjék törvényes...","id":"20210226_Ivanyi_Gabor_fasizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6aa773-688a-41a4-bc98-13d8b72553aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_Ivanyi_Gabor_fasizmus","timestamp":"2021. február. 26. 11:47","title":"Iványi Gábor szerint utoljára a fasizmus idején voltak ilyen törvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e81efcc-e048-49cb-837e-d3e05d6ccaea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Írásban kaptunk választ az operatív törzstől.","shortLead":"Írásban kaptunk választ az operatív törzstől.","id":"20210226_Jelenleg_nincs_szo_az_altalanos_iskolak_bezarasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e81efcc-e048-49cb-837e-d3e05d6ccaea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afd8e29-7943-42e5-8981-75ea60c5622a","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_Jelenleg_nincs_szo_az_altalanos_iskolak_bezarasarol","timestamp":"2021. február. 26. 13:35","title":"Operatív törzs: Az adatok alapján még nem kell teljesen lezárni az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cc2029-4376-4708-a7af-69b8fdfb03c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jill Biden először adott egyedül interjút Joe Biden elnöki beiktatása óta, és több személyes témát is érintett.","shortLead":"Jill Biden először adott egyedül interjút Joe Biden elnöki beiktatása óta, és több személyes témát is érintett.","id":"20210226_A_valasarol_beszelt_az_amerikai_first_lady","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65cc2029-4376-4708-a7af-69b8fdfb03c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3108c0-e668-4877-b84e-54e135ff2a0a","keywords":null,"link":"/elet/20210226_A_valasarol_beszelt_az_amerikai_first_lady","timestamp":"2021. február. 26. 15:45","title":"A válásáról beszélt az amerikai first lady","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]