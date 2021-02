Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5d50a2f-5aa8-4671-b16a-4c521f247e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A januárban készített felmérés azt mutatja, befagytak a pártpreferenciák az elmúlt hetekben.","shortLead":"A januárban készített felmérés azt mutatja, befagytak a pártpreferenciák az elmúlt hetekben.","id":"20210202_republikon_felmeres_kormany_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5d50a2f-5aa8-4671-b16a-4c521f247e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00e52ab-d9c0-4da1-add3-8ad5bb6b73e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_republikon_felmeres_kormany_ellenzek","timestamp":"2021. február. 02. 06:18","title":"Republikon: Megállt a Fidesz visszaesése, de összeadva jobban áll az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81069b52-1f5b-49aa-8411-7379ed0bf94c","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Az első világháborús Afrikáig vezeti vissza a történetet egy kanadai kutató, és könyve friss kiadásában módosított hipotézissel áll elő: európai katona lehetett az első beteg.","shortLead":"Az első világháborús Afrikáig vezeti vissza a történetet egy kanadai kutató, és könyve friss kiadásában módosított...","id":"20210202_aids_eredete_konyv_jacques_pepin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81069b52-1f5b-49aa-8411-7379ed0bf94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b53efb-1ee7-4d90-9cf2-ee395b1ac206","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_aids_eredete_konyv_jacques_pepin","timestamp":"2021. február. 02. 12:03","title":"Ki vadászta le magának először az AIDS-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c0da3-4489-4959-a4bc-6f5c6d9248d6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A vagyonnyilatkozat jelen formájában a választók arcul csapása, az emberek és a sajtó mégis prímán elnyammog rajta. Közben a papíron szegény politikus senkitől sem zavartatva jachtozik az Adrián. Vélemény.","shortLead":"A vagyonnyilatkozat jelen formájában a választók arcul csapása, az emberek és a sajtó mégis prímán elnyammog rajta...","id":"20210131_vagyonnyilatkozatok_ner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a28c0da3-4489-4959-a4bc-6f5c6d9248d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193a1cd7-a876-4d46-b442-f4c4d233e975","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210131_vagyonnyilatkozatok_ner","timestamp":"2021. január. 31. 20:00","title":"Újra itt a nagy nap, amikor a magyar politika belekacag a választók arcába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset az Örs vezér tér felé vezető oldalon történt.","shortLead":"A baleset az Örs vezér tér felé vezető oldalon történt.","id":"20210202_baleset_2es_metro_deak_ferenc_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f61e649-3ed7-4f40-b7af-e24afac947a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_baleset_2es_metro_deak_ferenc_ter","timestamp":"2021. február. 02. 14:55","title":"Beesett egy ember a 2-es metró alá a Deák téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A hírt az Európai Bizottság elnöke tette közzé.","shortLead":"A hírt az Európai Bizottság elnöke tette közzé.","id":"20210131_9_millio_extra_dozis_vakcinat_kuld_az_AstraZeneca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b151b9c-6c01-464d-bf85-432278cb3dec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210131_9_millio_extra_dozis_vakcinat_kuld_az_AstraZeneca","timestamp":"2021. január. 31. 20:51","title":"9 millióval több vakcinát szállít az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf280d2-9eee-49f9-9f06-4268f930ad24","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban a Kapcsolódó Nevelés módszeréről is beszélgetünk.","shortLead":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban a Kapcsolódó Nevelés módszeréről is beszélgetünk.","id":"20210201_Letezik_a_csoda_elkerulheto_a_gyereknevelessel_jaro_stressz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf280d2-9eee-49f9-9f06-4268f930ad24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6346ba1-8a39-4374-a4a0-3cfba756ca7e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210201_Letezik_a_csoda_elkerulheto_a_gyereknevelessel_jaro_stressz","timestamp":"2021. február. 01. 11:30","title":"Létezik a csoda: elkerülhető a gyerekneveléssel járó stressz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fd5f61-2800-4ee4-9794-f36faa016817","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Ha a gyanúsítás módosítása után vádat is emelnek a volt XVII. kerületi alpolgármester, Fohsz Tivadar ellen, jóval enyhébb büntetésre számíthat – tudta meg lapunk. Fohsz ellen még 2018 nyarán indult eljárás, miután nevelt lánya hálószobájában rejtett kamerás felvételeket találtak, és egyéb múltbeli titkokra is fény derült.","shortLead":"Ha a gyanúsítás módosítása után vádat is emelnek a volt XVII. kerületi alpolgármester, Fohsz Tivadar ellen, jóval...","id":"20210202_Modositottak_a_nevelt_lanya_altal_feljelentett_volt_alpolgarmester_elleni_gyanusitast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7fd5f61-2800-4ee4-9794-f36faa016817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9398a29b-05bf-4ea1-919f-1559be664485","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_Modositottak_a_nevelt_lanya_altal_feljelentett_volt_alpolgarmester_elleni_gyanusitast","timestamp":"2021. február. 02. 12:42","title":"Módosították a nevelt lánya által feljelentett volt fideszes alpolgármester elleni gyanúsítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19967bff-899e-44da-8512-7411cd111ce5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állami cégnél az állami egészségügy hiányosságaival hirdetik a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-t – írja a Népszava.","shortLead":"Az állami cégnél az állami egészségügy hiányosságaival hirdetik a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-t – írja a Népszava.","id":"20210201_mvm_cig_pannonia_egeszsegbiztosito_meszaros_lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19967bff-899e-44da-8512-7411cd111ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9781eb4-6889-4970-b2a5-35fecdd8aabc","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_mvm_cig_pannonia_egeszsegbiztosito_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. február. 01. 10:05","title":"Mészáros Lőrinchez köthető magán egészségbiztosítót hirdet ügyfeleinek az MVM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]