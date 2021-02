Több tízmillió eurós fejlesztést valósít meg Szentgotthárdon az olasz–amerikai Fiat Chrysler és a francia PSA autóipari konszern összeolvadásából létrejött cégcsoport, a Stellantis – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter közlése szerint csütörtök este kapták a hírt, hogy a korábbi tárgyalások eredményeképpen és az ott dolgozók kiváló munkájának köszönhetően a Stellantis vezetősége úgy döntött,

az 1,6 literes benzinmotorok új generációjának gyártását Szentgotthárdra hozza.

A miniszter szerint azzal, hogy a fő komponensek gyártása, a motor összeszerelése és tesztelése ott zajlik majd, a szentgotthárdi üzem fontos szerepet kap a világ 4. legnagyobb autóipari konglomerátumának új hibridstratégiájában, hiszen ez az erőforrás hibrid autókba kerül, így hatalmas iránta a kereslet.

A gyárban jelenleg évente 390 ezer 1,2 literes lökettérfogatú motor előállítására van kapacitás, ami az új beruházásnak köszönhetően 200 ezerrel bővül majd – ennyi 1,6 literes erőforrást terveznek gyártani az üzemben. A sorozatgyártás a tervek szerint 2023 első félévében fog megindulni.

Szijjártó hozzátette, hogy a közel 50 százalékos kapacitásbővítés létszámnövekedést is jelent majd, a mostani 800-nál várhatóan jelentősen többen dolgoznak majd a gyárban. Megjegyezte azt is, hogy minden ilyen beruházás túlmutat önmagán, hiszen a cégnek beszállítókat is igénybe kell vennie, amelyek között többen nyilvánvalóan magyarok lesznek.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a magyar kormány támogatást fog biztosítani ehhez a beruházáshoz is, a részletekről azonban még tárgyalnak. Egyedi kormánydöntésen alapuló készpénztámogatásról, képzési támogatásról van szó – jelezte, és ígéretet tett arra, hogy amint sikerül megállapodni, részleteket nyilvánosságra hozzák.

Arról is beszélt Szijjártó, hogy a beruházás a nemzetközi téren is megerősíti a magyar autóipart, s megjegyezte: a magyar benzinmotor-kivitel már jelenleg is az 5. legnagyobb a világon.