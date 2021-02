Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72cdab77-5f00-4f16-918f-92126550ee0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tavaly a járvány miatt előbb elhalasztották, majd lefújták a parádét.

","shortLead":"Tavaly a járvány miatt előbb elhalasztották, majd lefújták a parádét.

","id":"20210226_budapest_pride_fesztival_felvonulas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72cdab77-5f00-4f16-918f-92126550ee0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6180755-6435-4d1c-8a86-bf0c61b2388b","keywords":null,"link":"/elet/20210226_budapest_pride_fesztival_felvonulas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 26. 18:50","title":"Megvan az idei Pride-felvonulás időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e532cc6-3e56-4632-89b5-e09a673a0cf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilvássy Zoltán állítását januárban az Origo meg is próbálta alátámasztani, de nem ment neki. ","shortLead":"Szilvássy Zoltán állítását januárban az Origo meg is próbálta alátámasztani, de nem ment neki. ","id":"20210225_szilvassy_zoltan_de_rektor_tiltakozokra_nem_kell_figyelni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e532cc6-3e56-4632-89b5-e09a673a0cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3973ff09-4d48-4971-ae6b-6e2ec3c86618","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_szilvassy_zoltan_de_rektor_tiltakozokra_nem_kell_figyelni","timestamp":"2021. február. 25. 20:32","title":"A Debreceni Egyetem rektora szerint a modellváltás ellenzői az MSZMP és az MSZP tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74500b85-92f4-47ab-ac88-28fad267c312","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átcsoportosítják a tanítás nélküli munkanapokat a jövő hétre.","shortLead":"Átcsoportosítják a tanítás nélküli munkanapokat a jövő hétre.","id":"20210226_szunet_koronavirus_jarvany_budapest_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74500b85-92f4-47ab-ac88-28fad267c312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ed2865-7ed3-47f0-9549-09cd9394846a","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_szunet_koronavirus_jarvany_budapest_iskola","timestamp":"2021. február. 26. 11:28","title":"Teljesen leáll az oktatás jövő héten a járvány miatt egy budapesti iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1474d8-48f4-4f5a-bad8-0ac6213528b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.","shortLead":"Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.","id":"20210226_24hu_free_szfe_maszk_keses_tamadas_busz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a1474d8-48f4-4f5a-bad8-0ac6213528b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7a3299-c625-4e80-b4c3-9e3eef939444","keywords":null,"link":"/elet/20210226_24hu_free_szfe_maszk_keses_tamadas_busz","timestamp":"2021. február. 26. 14:49","title":"24.hu: Elismerte a támadó, hogy a Free SZFE-s maszk miatt rántott kést a csepeli buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1594dc49-a7f2-451c-9561-2b480a4b5946","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NNK főosztályvezetője szerint az iskolákat is teljesen online oktatásra kellene átállítani, hogy hatékonyabban lehessen megakadályozni a járvány terjedését.","shortLead":"Az NNK főosztályvezetője szerint az iskolákat is teljesen online oktatásra kellene átállítani, hogy hatékonyabban...","id":"20210227_Galgoczi_Agnes_Indokolt_lenne_rovid_idore_lezarni_a_plazakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1594dc49-a7f2-451c-9561-2b480a4b5946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b51c1e-61f8-4a3d-be2e-712d71b6ec7d","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Galgoczi_Agnes_Indokolt_lenne_rovid_idore_lezarni_a_plazakat","timestamp":"2021. február. 27. 08:45","title":"Galgóczi Ágnes: Indokolt lenne rövid időre lezárni a plázákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Szovjetunióból szabadult Észtország sok áldozat és megszorítás árán integrálódott, és lassan felzárkózik a Nyugathoz, a világ egyik legjobban digitalizált országává vált. Magyarország ráléphetne erre az útra, de ott mindjárt elbukunk, hogy az informatikai oktatással kezdődik, nem hazafias neveléssel.","shortLead":"A Szovjetunióból szabadult Észtország sok áldozat és megszorítás árán integrálódott, és lassan felzárkózik a Nyugathoz...","id":"20210226_Orban_kormany_Matolcsy_esztorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4223835a-78fa-431b-95cb-37b217326c24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Orban_kormany_Matolcsy_esztorszag","timestamp":"2021. február. 26. 14:00","title":"Az Orbán-kormánynak ki kellene fordulnia magából, hogy teljesítse Matolcsy ajánlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c194edcf-441e-43a5-882c-c43e62e3731c","c_author":"","category":"kultura","description":"Jutka, meg a többiek címmel ad online koncertet ad Lovasi András március 12-én a Trip hajón. Az eseményen, amelyet csak egyszer, élőben, valós időben nézhetnek meg a jegyvásárlók, fellép egykori zenész- és alkotótársa a Kispál és a Borzból, Kispál András gitáros.","shortLead":"Jutka, meg a többiek címmel ad online koncertet ad Lovasi András március 12-én a Trip hajón. Az eseményen, amelyet csak...","id":"20210227_Lovasi_Andras_es_Kispal_Andras_ujra_egyutt_zenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c194edcf-441e-43a5-882c-c43e62e3731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27f4c66-787c-4b37-8a19-32ed389cfbb7","keywords":null,"link":"/kultura/20210227_Lovasi_Andras_es_Kispal_Andras_ujra_egyutt_zenel","timestamp":"2021. február. 27. 15:58","title":"Lovasi András és Kispál András újra együtt zenél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a27f44-ce17-4233-88f7-f106c81d981b","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A Transparency International Magyarország szerint fals érveléssel titkolja az Agrárminisztérium az adatokat.

","shortLead":"A Transparency International Magyarország szerint fals érveléssel titkolja az Agrárminisztérium az adatokat.

","id":"20210226_Titkolja_az_Agrarminiszterium_a_Rogan_Barbara_csaladjahoz_kotheto_22_milliardos_palyazat_reszleteit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92a27f44-ce17-4233-88f7-f106c81d981b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d076897-43fc-45b8-a5ee-921190042d04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Titkolja_az_Agrarminiszterium_a_Rogan_Barbara_csaladjahoz_kotheto_22_milliardos_palyazat_reszleteit","timestamp":"2021. február. 26. 14:45","title":"Titkolja az Agrárminisztérium a Rogán Barbara családjához köthető milliárdos pályázat részleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]