[{"available":true,"c_guid":"07c36e01-a867-41f1-a7ab-4aa6bf81f602","c_author":"","category":"vilag","description":"A Vlagyimir Putyin politikájának egyik leghangosabb bírálójaként ismert Borisz Nyemcovot, aki a kilencvenes években, Borisz Jelcin elnöksége idején a miniszterelnök-helyettesi tisztségig emelkedett, 2015. február 27-én lőtték agyon Moszkva központjában, a Kreml falától egy kőhajításnyira.","shortLead":"A Vlagyimir Putyin politikájának egyik leghangosabb bírálójaként ismert Borisz Nyemcovot, aki a kilencvenes években...","id":"20210227_Ezrek_tuntettek_Moszkvaban_Borisz_Nyemcov_meggyilkolasanak_hatodik_evfordulojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c36e01-a867-41f1-a7ab-4aa6bf81f602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40d4c82-786a-4aea-91b1-5a432d86a95e","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Ezrek_tuntettek_Moszkvaban_Borisz_Nyemcov_meggyilkolasanak_hatodik_evfordulojan","timestamp":"2021. február. 27. 20:46","title":"Ezrek tüntettek Moszkvában Borisz Nyemcov meggyilkolásának hatodik évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0fd70a-4097-4dc9-ab70-799a8aa863d6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szó szerint a földdel teszi egyenlővé az elhunytakat egy amerikai vállalkozás, Washington államban már működhet a Recompose.","shortLead":"Szó szerint a földdel teszi egyenlővé az elhunytakat egy amerikai vállalkozás, Washington államban már működhet...","id":"202108_folddel_teszik_egyenlove","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d0fd70a-4097-4dc9-ab70-799a8aa863d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684f0457-b2e4-4d65-b0df-b3b5d5e6c16d","keywords":null,"link":"/360/202108_folddel_teszik_egyenlove","timestamp":"2021. február. 28. 08:40","title":"Temetés? Hamvasztás? A komposztálás a zöld megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c5c596-94d0-4ec1-aa51-75ede40e236b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Egy hazai biotechnológiai cég egyedülálló, mesterséges intelligencián alapuló orvosi szoftvert fejlesztett ki, amely megadja a döntéstámogatást az onkológiai betegek célzott kezeléséhez. Ezzel az orvosi eszközzel nyerte meg a Peták István által alapított Oncompass Medicine az Európa legígéretesebb technológiai vállalkozásának járó Jövő Unikornisa díjat.","shortLead":"Egy hazai biotechnológiai cég egyedülálló, mesterséges intelligencián alapuló orvosi szoftvert fejlesztett ki, amely...","id":"202108__petak_istvan_kutatoorvos__rakrol_szemelyre_szabott_gyogyszerekrol__egy_eletre_szolo_kihivas_arak_kodjanak_feltorese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90c5c596-94d0-4ec1-aa51-75ede40e236b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef673fb9-7bc0-46db-b28c-69198c158678","keywords":null,"link":"/360/202108__petak_istvan_kutatoorvos__rakrol_szemelyre_szabott_gyogyszerekrol__egy_eletre_szolo_kihivas_arak_kodjanak_feltorese","timestamp":"2021. február. 28. 08:15","title":"Peták István kutatóorvos: A rák ellen személyre szabott vakcinák jöhetnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 68 éves férfi kihasználta, hogy a szülők nem beszélnek magyarul.","shortLead":"A 68 éves férfi kihasználta, hogy a szülők nem beszélnek magyarul.","id":"20210301_Vesztegetes_bBudapest_iskola_igazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed2c227-0c1a-4624-b035-50edb8cd669a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_Vesztegetes_bBudapest_iskola_igazgato","timestamp":"2021. március. 01. 09:48","title":"Több ezer euróval húzta le a külföldi szülőket egy budapesti iskola igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Huawei szóvivője egyelőre cáfolja, hogy elektromos autókat gyártana a cég, négy névtelen forrás is arról beszélt a Reutersnek, hogy az első kocsik már a csőben vannak.","shortLead":"Bár a Huawei szóvivője egyelőre cáfolja, hogy elektromos autókat gyártana a cég, négy névtelen forrás is arról beszélt...","id":"20210301_huawei_elektromos_auto_autogyartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5ba925-1d82-4d97-8bcf-a8755b9a17ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_huawei_elektromos_auto_autogyartas","timestamp":"2021. március. 01. 09:33","title":"Elektromos autókat gyárthat a Huawei, még az idén jöhet az első modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d252dc-9f2a-4920-8a1e-31ab383a1452","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vanessa Kirby nem nyert végül a Pieces of a Womanben nyújtott alakításáért.","shortLead":"Vanessa Kirby nem nyert végül a Pieces of a Womanben nyújtott alakításáért.","id":"20210301_Chadwick_Boseman_Borat_es_a_nok_menetelese__ez_volt_az_idei_Golden_Globe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d252dc-9f2a-4920-8a1e-31ab383a1452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4ef12d-09d2-4873-ac98-1aaf507d43ef","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_Chadwick_Boseman_Borat_es_a_nok_menetelese__ez_volt_az_idei_Golden_Globe","timestamp":"2021. március. 01. 05:58","title":"Chadwick Boseman, Borat és a nők menetelése – ez volt az idei Golden Globe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates szerint őszig egészen biztosan viselni fogja majd az arcmaszkot, hogy ne fertőzzön meg senkit koronavírussal.","shortLead":"Bill Gates szerint őszig egészen biztosan viselni fogja majd az arcmaszkot, hogy ne fertőzzön meg senkit koronavírussal.","id":"20210301_bill_gates_koronavirus_jarvany_arcmaszk_viselese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223a0d27-f49d-49f4-b137-4d3e290a8341","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_bill_gates_koronavirus_jarvany_arcmaszk_viselese","timestamp":"2021. március. 01. 09:03","title":"Bill Gates megkapta a védőoltást, és elmondta, miért viseli továbbra is a maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6573acf8-779b-43e7-838b-1f7fbe27f5d8","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Molesztálta-e saját örökbefogadott kislányát Woody Allen? A kérdést harminc év után most egy botrányt ígérő dokumentumfilm próbálja újra megválaszolni, és mond is megrázó dolgokat. Mégsem ez jelenti az igazi botrányt.","shortLead":"Molesztálta-e saját örökbefogadott kislányát Woody Allen? A kérdést harminc év után most egy botrányt ígérő...","id":"20210301_woody_allen_molesztalas_dokumentumfilm_kritika_allen_kontra_farrow_hbo_szexualis_eroszak_vadak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6573acf8-779b-43e7-838b-1f7fbe27f5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5436307e-5fe1-454d-8087-189e9de3954d","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_woody_allen_molesztalas_dokumentumfilm_kritika_allen_kontra_farrow_hbo_szexualis_eroszak_vadak","timestamp":"2021. március. 01. 20:00","title":"Vérlázító és felháborító a Woody Allen-dokumentumfilm, de nem úgy, mint várnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]