[{"available":true,"c_guid":"729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap rejtett kamerás felvételeket készített kaszinókban, ahol zsúfoltságot és maszkot rosszul viselő vendégeket talált.","shortLead":"A lap rejtett kamerás felvételeket készített kaszinókban, ahol zsúfoltságot és maszkot rosszul viselő vendégeket talált.","id":"20210302_kszino_maszk_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5564a9-be2f-487f-b1a3-c62de6056737","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_kszino_maszk_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 02. 12:27","title":"Telex: Olyan a hangulat a kaszinókban, mintha nem lenne járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Újságírók, fotósok valamint Zlatan Ibrahimovic focista és a fellépők igen, de a közönség nem lehet ott az idei sanremói dalfesztiválon.\r

\r

","shortLead":"Újságírók, fotósok valamint Zlatan Ibrahimovic focista és a fellépők igen, de a közönség nem lehet ott az idei sanremói...","id":"20210302_Ibrahimovic_ott_lesz_a_kozonseg_nelkuli_San_Remoi_dalfesztivalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbb7e00-7e78-4dd1-acb1-571d2a8e0065","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_Ibrahimovic_ott_lesz_a_kozonseg_nelkuli_San_Remoi_dalfesztivalon","timestamp":"2021. március. 02. 08:50","title":"Ibrahimovic ott lesz a közönség nélküli sanremói dalfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gázhálózat rekonstrukcióját végezheti el egy új kiírás szerint a felcsúti milliárdos egyik érdekeltsége.","shortLead":"Gázhálózat rekonstrukcióját végezheti el egy új kiírás szerint a felcsúti milliárdos egyik érdekeltsége.","id":"20210301_meszaros_lorinc_vabeko_kft_mvm_fogaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e54fbf-7d3c-4a46-8e1e-d46bdd139fe9","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_meszaros_lorinc_vabeko_kft_mvm_fogaz","timestamp":"2021. március. 01. 17:06","title":"Mészáros Lőrinc gázszerelős munkára vállalkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71d40a3-d305-41c5-b844-f01f6b1e402f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Etna kitörései egyre hevesebbek.","shortLead":"Az Etna kitörései egyre hevesebbek.","id":"20210301_Etna_vulkan_Milo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d71d40a3-d305-41c5-b844-f01f6b1e402f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1296079-5c13-4e85-b5a0-78e1d3519b97","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Etna_vulkan_Milo","timestamp":"2021. március. 01. 11:41","title":"Vulkáni kőzet és hamu hullott eső helyett a szicíliai kisvárosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa840cb-0a5f-4a80-bd3b-4879f5e24117","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éppen Új-Mexikó felett haladt az American Airlines egyik járata, amikor a legénység egy különös objektumra lett figyelmes.","shortLead":"Éppen Új-Mexikó felett haladt az American Airlines egyik járata, amikor a legénység egy különös objektumra lett...","id":"20210301_ufo_utasszallito_american_airlines_uj_mexiko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aa840cb-0a5f-4a80-bd3b-4879f5e24117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f84659f1-5ea5-49b1-a153-38fd46a50440","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_ufo_utasszallito_american_airlines_uj_mexiko","timestamp":"2021. március. 01. 08:03","title":"Gyorsan mozgó UFO-t láttak egy utasszállítóból, az FBI is megerősítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f50e10e-e774-40a7-aa83-24f2e1f203f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korszakalkotó technológiaváltásnak köszönhető a fejlesztés, amelyre óriás techcégek is felfigyeltek.","shortLead":"Korszakalkotó technológiaváltásnak köszönhető a fejlesztés, amelyre óriás techcégek is felfigyeltek.","id":"202108_uj_generacios_optika_vekonyitott_lencse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f50e10e-e774-40a7-aa83-24f2e1f203f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39303a8f-2cad-408d-8309-c18ae4401198","keywords":null,"link":"/360/202108_uj_generacios_optika_vekonyitott_lencse","timestamp":"2021. március. 02. 12:00","title":"Itt az új lencse, amely 1000-szer vékonyabb a hajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d731a3-084f-49b9-a641-105be1158216","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Josep Maria Bartomeut hétfőn vették őrizetbe és éjszakára is benntartották a BarcaGate miatt. Az tavaly kirobban ügy lényege, hogy a katalán klub volt elnöke egy külsős PR-céget busásan megfizetve igyekezett elnyomni az őt kritizáló hangokat a közösségi médiában.","shortLead":"Josep Maria Bartomeut hétfőn vették őrizetbe és éjszakára is benntartották a BarcaGate miatt. Az tavaly kirobban ügy...","id":"20210302_barcelona_bartomeu_szabadlabra_helyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72d731a3-084f-49b9-a641-105be1158216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b615dc56-f576-437f-b56f-d1abc9de6dd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_barcelona_bartomeu_szabadlabra_helyezes","timestamp":"2021. március. 02. 16:10","title":"Szabadlábra helyezték a Barcelona volt elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a141999-e23c-43f2-a2ef-c0b1d98b9de6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt időszak gyengülése akár elvezethet történelmi mélyponthoz is, de tartósan nem valószínű, hogy ottragad a forint. Nagy erősödésre se számítson ugyanakkor senki, a legvalószínűbb, hogy a 355-365 közötti sávban maradunk az euróval szemben.","shortLead":"Az elmúlt időszak gyengülése akár elvezethet történelmi mélyponthoz is, de tartósan nem valószínű, hogy ottragad...","id":"20210302_forint_arfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a141999-e23c-43f2-a2ef-c0b1d98b9de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f57a3c-2585-4ed6-9294-62cc4db3cbc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_forint_arfolyam","timestamp":"2021. március. 02. 16:30","title":"Megroggyant a forint, de kell emiatt aggódni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]