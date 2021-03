Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elvileg egyértelműbbé tennék, melyik csatlakozó milyen töltőhöz való.","shortLead":"Elvileg egyértelműbbé tennék, melyik csatlakozó milyen töltőhöz való.","id":"20210302_Ujfajta_jelolest_kapnak_Europaban_a_villanyautok_toltoi_es_csatlakozoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90739047-380d-4020-9185-96f73212556c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_Ujfajta_jelolest_kapnak_Europaban_a_villanyautok_toltoi_es_csatlakozoi","timestamp":"2021. március. 02. 15:38","title":"Újfajta jelölést kapnak Európában a villanyautók töltői és csatlakozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eca5586-d7dd-45fa-b68e-a52fc5b4e12e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Félelmetes, ahogy megindul a kitörési felhő a tűzhányóból.","shortLead":"Félelmetes, ahogy megindul a kitörési felhő a tűzhányóból.","id":"20210303_Sinabung_vulkan_kitores_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7eca5586-d7dd-45fa-b68e-a52fc5b4e12e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9945d3dc-2c33-43ce-b8c1-82cf7d4a067a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_Sinabung_vulkan_kitores_video","timestamp":"2021. március. 03. 16:18","title":"Videó: így tört ki a Sinabung vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly év végén lekerült a Netflixről, most az HBO GO-n láthatják újra a rajongók. ","shortLead":"Tavaly év végén lekerült a Netflixről, most az HBO GO-n láthatják újra a rajongók. ","id":"20210302_Jobaratok_streaming_HBO_Go","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f1a71b-d226-44c4-9256-24b83108b421","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_Jobaratok_streaming_HBO_Go","timestamp":"2021. március. 02. 11:53","title":"Újra lehet darálni a Jóbarátokat, visszatér egy itthon is elérhető streaming-szolgáltatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff851e3-88cd-4558-8d1b-32cca05a1644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú édesanyja azt mondta: Zente fejlődése a szakembereket is meglepi.","shortLead":"A kisfiú édesanyja azt mondta: Zente fejlődése a szakembereket is meglepi.","id":"20210303_zente_sma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eff851e3-88cd-4558-8d1b-32cca05a1644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b648b2d1-0572-4dc2-9200-a7420f2a2f11","keywords":null,"link":"/elet/20210303_zente_sma","timestamp":"2021. március. 03. 05:30","title":"Szépen fejlődik, már óvodába jár az SMA miatt kezelt Zente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter pártján kívül nem történik látványos elmozdulás az ellenzéki térfélen.","shortLead":"Jakab Péter pártján kívül nem történik látványos elmozdulás az ellenzéki térfélen.","id":"20210303_Republikon_februar_jobbik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644eb625-f0bb-40a0-bcc8-f933b205fce5","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Republikon_februar_jobbik","timestamp":"2021. március. 03. 14:32","title":"Republikon: stagnál a Fidesz, erősödik a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842f0d7c-7622-48bd-84b0-48a094742fe0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványkezelés egyik legismertebb szereplője több interjú alatt is elővette a 3D-nyomtatással készült modellt.","shortLead":"Az amerikai járványkezelés egyik legismertebb szereplője több interjú alatt is elővette a 3D-nyomtatással készült...","id":"20210303_muzeum_anthony_fauci_koronavirus_modell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=842f0d7c-7622-48bd-84b0-48a094742fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0d1a03-d3e9-4061-a8af-bf4f49392c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_muzeum_anthony_fauci_koronavirus_modell","timestamp":"2021. március. 03. 14:03","title":"Múzeumi tárgy lett Anthony Fauci híressé vált koronavírus-bábujából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28399e3-6887-4dd8-9697-d588de608a2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 11,6 méter hosszú Loyal Wingmannek a felszálláshoz sem kell segítség.","shortLead":"A 11,6 méter hosszú Loyal Wingmannek a felszálláshoz sem kell segítség.","id":"20210302_pilota_nelkuli_repulogep_ausztralia_tesztrepules_loyal_wingman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d28399e3-6887-4dd8-9697-d588de608a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf66d02-7fd5-48bc-a189-899d5f6f02d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_pilota_nelkuli_repulogep_ausztralia_tesztrepules_loyal_wingman","timestamp":"2021. március. 02. 15:03","title":"Felszállt az ausztrálok pilóta nélküli gépe, ami pajzsként védhet más repülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605023b-19e9-499e-bf15-149eca87f397","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A rövid szüneteken múlik minden – állítják amerikai kutatók. ","shortLead":"A rövid szüneteken múlik minden – állítják amerikai kutatók. ","id":"20210302_Pihenve_tanulunk_nem_gyakorlas_kozben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1605023b-19e9-499e-bf15-149eca87f397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a854ac-2fcb-485b-a0be-26602fe4fdda","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210302_Pihenve_tanulunk_nem_gyakorlas_kozben","timestamp":"2021. március. 02. 13:30","title":"Pihenve tanulunk, nem gyakorlás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]