[{"available":true,"c_guid":"f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahány ház, annyiféle szokás – ez a home office esetében sincs másképp.","shortLead":"Ahány ház, annyiféle szokás – ez a home office esetében sincs másképp.","id":"20210308_home_office_tamogatas_kulfoldi_munka_adozas_rezsikoltseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76735c4-6069-400e-8a09-34928fed51d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210308_home_office_tamogatas_kulfoldi_munka_adozas_rezsikoltseg","timestamp":"2021. március. 08. 11:47","title":"Megnézték, a régióban hol támogatják leginkább a home office-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89398761-282a-48db-a576-21e481b5541c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány felpörgette a táblagép-piacot, mi pedig kipróbáltuk, hogy mit tud a közelmúltban e tekintetben legnagyobbat előrelépett kínai vállalat két legfrissebb terméke. ","shortLead":"A koronavírus-járvány felpörgette a táblagép-piacot, mi pedig kipróbáltuk, hogy mit tud a közelmúltban e tekintetben...","id":"20210307_lenovo_tablet_tab_p11_pro_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89398761-282a-48db-a576-21e481b5541c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68031a76-8cc5-4917-a9b9-09bfc2d150a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_lenovo_tablet_tab_p11_pro_teszt","timestamp":"2021. március. 07. 17:00","title":"Család és üzlet: teszten a Lenovo két új táblagépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18305de0-9bef-42c2-a32a-5ee6dd5c6a8d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Szociális célú, az emberek jólétét érintő jogszabályokat mutatott be az Európai Bizottság, amelyek megszüntetnék a nemek közötti bérszakadékot és csökkentenék a szegénységet.","shortLead":"Szociális célú, az emberek jólétét érintő jogszabályokat mutatott be az Európai Bizottság, amelyek megszüntetnék...","id":"20210308_eu_berszakadek_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18305de0-9bef-42c2-a32a-5ee6dd5c6a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53959fa1-2aea-4252-8dd7-63b01b31d0ac","keywords":null,"link":"/eurologus/20210308_eu_berszakadek_fizetes","timestamp":"2021. március. 08. 11:41","title":"Új szabályokat akar az EU a bérezésben: változhatnak az állásinterjúk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány fékezését célzó, a közéletet korlátozó kormányzati intézkedések ellen.","shortLead":"Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány fékezését célzó...","id":"20210307_Osszecsaptak_a_rendorokkel_a_lezarasok_ellen_tunteto_csehek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5ed282-1f7f-425c-a4b6-e89e8fd39703","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Osszecsaptak_a_rendorokkel_a_lezarasok_ellen_tunteto_csehek","timestamp":"2021. március. 07. 18:25","title":"Összecsaptak a rendőrökkel a lezárások ellen tüntető csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Technikumba 16, szakképző iskolákba 11 százalékkal többen jelentkeztek, mint tavaly.\r

\r

","shortLead":"Technikumba 16, szakképző iskolákba 11 százalékkal többen jelentkeztek, mint tavaly.\r

\r

","id":"20210309_Egyre_tobb_fiatal_valasztja_a_szakkepzest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b2666e-fed8-45c7-8b20-3cc219db2bd1","keywords":null,"link":"/kultura/20210309_Egyre_tobb_fiatal_valasztja_a_szakkepzest","timestamp":"2021. március. 09. 10:39","title":"Schanda Tamás: Egyre több fiatal választja a szakképzést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy új felmérés szerint egyre nagyobb az utazási kedv a magyarok körében.","shortLead":"Egy új felmérés szerint egyre nagyobb az utazási kedv a magyarok körében.","id":"20210309_utazas_adria_nyar_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c39e370-5f97-47e0-b145-8c9efc89d123","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_utazas_adria_nyar_turizmus","timestamp":"2021. március. 09. 07:23","title":"Sok magyar már nekiállt megtervezni a nyári utazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c7158c-5a54-44e5-9748-57018cfc6ee1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áttöréshez hasonló eredményt értek el a Facebook kutatói egy Seer nevű új technológiánál. Az algoritmust nem emberek fejlesztik.","shortLead":"Áttöréshez hasonló eredményt értek el a Facebook kutatói egy Seer nevű új technológiánál. Az algoritmust nem emberek...","id":"20210309_instagram_fotok_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres_facebook_seer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09c7158c-5a54-44e5-9748-57018cfc6ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a52795-257a-48f0-b1cb-cc868e8b6f8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_instagram_fotok_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres_facebook_seer","timestamp":"2021. március. 09. 10:34","title":"Egymilliárd Instagram-fotót nézegetve okosodik a Facebook öntanuló programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét elkeserítik az oltásellenesek.","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét elkeserítik az oltásellenesek.","id":"20210309_Gyorfi_Paltol_azt_is_megkerdeztek_miert_irtja_ki_a_magyar_nepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0652c2f-3209-4d6b-ab1f-86c99ad31d22","keywords":null,"link":"/elet/20210309_Gyorfi_Paltol_azt_is_megkerdeztek_miert_irtja_ki_a_magyar_nepet","timestamp":"2021. március. 09. 09:09","title":"Győrfi Páltól azt is megkérdezték, miért irtja ki a magyar népet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]