[{"available":true,"c_guid":"922ba595-855a-4198-8259-82600af57091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptemberben jön Budapestre a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjére.","shortLead":"Szeptemberben jön Budapestre a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjére.","id":"20210308_Magyarorszag_latogatas_Ferenc_papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=922ba595-855a-4198-8259-82600af57091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5bd02d-12d1-4931-a4fd-8e6338ea6d5c","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_Magyarorszag_latogatas_Ferenc_papa","timestamp":"2021. március. 08. 15:34","title":"Magyarországra látogat Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7","c_author":"Buzási Attila","category":"gazdasag.zhvg","description":"A század végére teljes egészében mediterrán körülmények várnak a magyar bortermelőkre. Aggodalomra ugyan lehet és van is ok, de még ne temessük a borászatot. Míg egyes borszőlők termelése sokkal bizonytalanabbá válik, a vörösborok esetében a minőség és a versenyképesség javulásával is lehet akár számolni. De ehhez is biztosan szükség lesz alkalmazkodásra, egyebek között új fajták bevonására, különböző klónok használatára, új dűlők kialakítására. A fogyasztóknak pedig azt kell megszokniuk, hogy nem várhatunk el konstans minőséget, ízélményt és mennyiséget a hazai borászoktól, miközben folyamatosan a fejük felett lebegnek az időjárási szélsőségekből adódó veszélyek és befolyásoló tényezők.","shortLead":"A század végére teljes egészében mediterrán körülmények várnak a magyar bortermelőkre. Aggodalomra ugyan lehet és van...","id":"20210310_Egyetlen_nagy_mediterran_borvidek_lesz_Magyarorszagbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dddee9-0ce1-4d77-b02a-4f2c070f07b6","keywords":null,"link":"/zhvg/20210310_Egyetlen_nagy_mediterran_borvidek_lesz_Magyarorszagbol","timestamp":"2021. március. 10. 08:15","title":"Egyetlen nagy mediterrán borvidék lesz Magyarországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ kiadta azt az ajánlását, amiben szerepel, mi mindent tehetnek meg azok, akik már megkapták a koronavírus elleni vakcinát.","shortLead":"Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ kiadta azt az ajánlását, amiben szerepel, mi mindent tehetnek meg...","id":"20210308_koronavirus_jarvany_vedoltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9697a127-d597-4aff-91df-1415302df6ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_koronavirus_jarvany_vedoltas","timestamp":"2021. március. 08. 19:03","title":"Amerikában kezdődhet a buli azoknak, akiket már beoltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"682550bd-cc03-4277-a1ba-5c4849e9b63d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hasonlóan más közösségi alapú szolgáltatáshoz a járművek menetbiztonsági rendszereiből érkező adatokat fel lehet használni például arra, hogy előre figyelmeztessék a többi autót. ","shortLead":"Hasonlóan más közösségi alapú szolgáltatáshoz a járművek menetbiztonsági rendszereiből érkező adatokat fel lehet...","id":"20210309_Elore_jelzik_majd_a_csuszos_utszakaszokat_az_Audik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=682550bd-cc03-4277-a1ba-5c4849e9b63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7422c247-3117-4eb2-8043-1d065e67d624","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_Elore_jelzik_majd_a_csuszos_utszakaszokat_az_Audik","timestamp":"2021. március. 09. 09:53","title":"Előre jelzik majd a csúszós útszakaszokat az Audik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6ed91-c603-451d-b684-a8e5b123a0da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába van válság, a gyenge forint és a növekvő bérek az egekbe lökték az autók helyreállításának költségét, így a casco is drágul.","shortLead":"Hiába van válság, a gyenge forint és a növekvő bérek az egekbe lökték az autók helyreállításának költségét, így a casco...","id":"20210310_casco_dragulas_auto_biztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6ed91-c603-451d-b684-a8e5b123a0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f24810-0e58-41c0-83ae-1a07dcfea810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_casco_dragulas_auto_biztositas","timestamp":"2021. március. 10. 09:33","title":"Tíz százalékkal drágult a casco 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple-elemzéseiről ismert Ming-Chi Kuo szerint nagyjából harmadannyiba kerülhet majd az Apple viselhető eszköze, mint amennyiről korábban hallani lehetett.","shortLead":"Az Apple-elemzéseiről ismert Ming-Chi Kuo szerint nagyjából harmadannyiba kerülhet majd az Apple viselhető eszköze...","id":"20210308_apple_kiterjeszett_valosag_szemuveg_ar_vr_headset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296ece7d-48b9-447d-b98f-4b4fa8045a71","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_apple_kiterjeszett_valosag_szemuveg_ar_vr_headset","timestamp":"2021. március. 08. 17:03","title":"Olcsóbb lehet az Apple AR-szemüvege a vártnál, és hamarabb is érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b62bd32-6a65-48fd-8c8c-ec54c99bbdd5","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A kulturális kormányzat erőteljesen törekszik arra, hogy minél többet foglalkozzon a régmúlttal. Ennek jegyében készül film a királlyal szembeszegülés jogát rögzítő Aranybulláról. Az áthallás sem kizárt.","shortLead":"A kulturális kormányzat erőteljesen törekszik arra, hogy minél többet foglalkozzon a régmúlttal. Ennek jegyében készül...","id":"202108__nemesi_elojogok__magna_cartaparhuzamok__tortenelmi_forgatokonyvek__szentesitett_ellenallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b62bd32-6a65-48fd-8c8c-ec54c99bbdd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56235802-3045-44bb-b5af-50e21e3b48bc","keywords":null,"link":"/360/202108__nemesi_elojogok__magna_cartaparhuzamok__tortenelmi_forgatokonyvek__szentesitett_ellenallas","timestamp":"2021. március. 08. 15:00","title":"Szép film készülhetne az Aranybulláról és a hatalom korlátozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4822711-a7bb-4fea-abad-9a2f18469f2a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy oltóbuszon naponta 150 embernek tudják beadni a vakcinát.","shortLead":"Egy oltóbuszon naponta 150 embernek tudják beadni a vakcinát.","id":"20210309_Ot_mobil_oltoallomast_allit_fel_a_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4822711-a7bb-4fea-abad-9a2f18469f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5a135-e60f-4138-86ea-3f2b42241cdd","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Ot_mobil_oltoallomast_allit_fel_a_honvedseg","timestamp":"2021. március. 09. 17:23","title":"Öt mobil oltóállomást állít fel a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]