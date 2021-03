Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint nem a fővárosban a legrosszabb a helyzet az országban.","shortLead":"A főpolgármester szerint nem a fővárosban a legrosszabb a helyzet az országban.","id":"20210316_Karacsony_budapest_korlatozasok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfe54e8-0dc9-4d12-8811-ae9412f59806","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_Karacsony_budapest_korlatozasok_koronavirus","timestamp":"2021. március. 16. 08:40","title":"Karácsony: Egyelőre nem kaptunk tájékoztatást budapesti korlátozásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb42ab3-3e4e-4b37-b865-6338cbdec464","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különös hiba elsősorban a piros modelleket érinti, azon belül is inkább a 12-es szériát. De olyan iPhone-használóról is tudni, akinek a 11-es készüléke kezdte elveszíteni a színét.","shortLead":"A különös hiba elsősorban a piros modelleket érinti, azon belül is inkább a 12-es szériát. De olyan iPhone-használóról...","id":"20210317_fakulas_iphone_12_piros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcb42ab3-3e4e-4b37-b865-6338cbdec464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de879d6-7f46-4cce-a344-6807814997da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_fakulas_iphone_12_piros","timestamp":"2021. március. 17. 08:33","title":"Fotókon a jelenség: elkezdtek megfakulni az újabb iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amíg be nem oltanak elég embert, fenn kell tartani a védekezési intézkedéseket, különben pár hét múlva az USA-ban is olyan rossz lehet a helyzet, mint Európában.","shortLead":"Amíg be nem oltanak elég embert, fenn kell tartani a védekezési intézkedéseket, különben pár hét múlva az USA-ban is...","id":"20210315_Anthony_Fauci_Az_USAnak_el_kell_kerulnie_az_Europa_altal_elkovetett_hibakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd58fc09-d885-4563-b10b-53d69f8a1a12","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Anthony_Fauci_Az_USAnak_el_kell_kerulnie_az_Europa_altal_elkovetett_hibakat","timestamp":"2021. március. 15. 21:32","title":"Anthony Fauci Európa két hibájától inti óva Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48436673-27b6-4198-9bdc-ed0f44fd5113","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európai kardiológusok kutatása megdönt egy tévhitet: nincsen „minden méretben” egészség. Az aktív életmóddal nem ellensúlyozhatók az elhízással járó egészségügyi kockázatok.","shortLead":"Európai kardiológusok kutatása megdönt egy tévhitet: nincsen „minden méretben” egészség. Az aktív életmóddal nem...","id":"20210316_aktiv_eletet_elo_elhizottak_egeszsegugyi_kockazatai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48436673-27b6-4198-9bdc-ed0f44fd5113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114b24de-b949-421f-b61c-9cf07e661bb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_aktiv_eletet_elo_elhizottak_egeszsegugyi_kockazatai","timestamp":"2021. március. 16. 12:03","title":"Figyelmeztetnek a kardiológusok: vagy kövér, vagy egészséges valaki – a kettő nem lehet egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8822c36a-8215-413e-aa30-4ef10ff9b40e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fahra nevű oltóanyaggal egy novemberben meggyilkolt iráni atomtudósnak állít emléket a perzsa állam.","shortLead":"A Fahra nevű oltóanyaggal egy novemberben meggyilkolt iráni atomtudósnak állít emléket a perzsa állam.","id":"20210316_iran_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8822c36a-8215-413e-aa30-4ef10ff9b40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f815a3a-d37a-49e2-bd3f-c1bcf71ba2fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210316_iran_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. március. 16. 19:54","title":"Irán előállt egy újfajta koronavírus-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775d7f07-3ad3-4b10-8efa-440c01f8c07f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen is fényképezőgépet ragadtak Skóciában, hogy megörökítsék az éjszakai égboltot beragyogó sarki fényt.","shortLead":"Többen is fényképezőgépet ragadtak Skóciában, hogy megörökítsék az éjszakai égboltot beragyogó sarki fényt.","id":"20210316_sarki_feny_eszaki_feny_fotok_skocia_north_berwick","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=775d7f07-3ad3-4b10-8efa-440c01f8c07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b426500-2469-4e1f-9a24-643be415c325","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_sarki_feny_eszaki_feny_fotok_skocia_north_berwick","timestamp":"2021. március. 16. 10:33","title":"Lenyűgöző fotók készültek Skócia fölött feltűnt északi fényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tervezetek május 20-án válnak érvényes adóbevallássá.","shortLead":"A tervezetek május 20-án válnak érvényes adóbevallássá.","id":"20210316_nav_adobevallas_tervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68ed2c4-5d96-488e-a13d-766d01eea143","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_nav_adobevallas_tervezet","timestamp":"2021. március. 16. 12:29","title":"Már elérhetőek a NAV adóbevallási tervezetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64efe23-42bb-418d-9c72-5e613a4593e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen rövid életciklust adnak már csak az utolsó benzines és dízel Miniknek. 2030-tól már csak villanyautókat árusítanának.","shortLead":"Igen rövid életciklust adnak már csak az utolsó benzines és dízel Miniknek. 2030-tól már csak villanyautókat...","id":"20210316_2025ben_jon_az_utolso_benzines_Mini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64efe23-42bb-418d-9c72-5e613a4593e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8207606-751d-49d5-afc1-ba87ea126063","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_2025ben_jon_az_utolso_benzines_Mini","timestamp":"2021. március. 16. 14:23","title":"2025-ben készül el az utolsó hagyományos motorú Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]