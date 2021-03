Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64f8561d-b3d4-4beb-bcc3-4b3347972124","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szabad Demokrata Néppárt 35 helyet szerezhetett a holland parlamentben.","shortLead":"A Szabad Demokrata Néppárt 35 helyet szerezhetett a holland parlamentben.","id":"20210317_Exit_poll_Mark_Rutte_holland_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64f8561d-b3d4-4beb-bcc3-4b3347972124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea763d5-e990-4308-afd1-c337453d766b","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_Exit_poll_Mark_Rutte_holland_valasztas","timestamp":"2021. március. 17. 21:56","title":"Exit poll: Mark Rutte pártja szerezte a legtöbb szavazatot a holland választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d38c382-f1b7-4fed-960a-7b5144596761","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járványhelyzet után az elsők között szeretnének újranyitni.","shortLead":"A járványhelyzet után az elsők között szeretnének újranyitni.","id":"20210318_szolariumok_csod_segitseg_gulyas_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d38c382-f1b7-4fed-960a-7b5144596761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744984a3-2eab-40c7-9013-834a703c84fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_szolariumok_csod_segitseg_gulyas_gergely","timestamp":"2021. március. 18. 19:19","title":"Ha nem is hallott még róluk, de létezik szolárium egyesület és Gulyás Gergelyhez fordultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint néhány hét, és a járvány visszaszorul.","shortLead":"A miniszter szerint néhány hét, és a járvány visszaszorul.","id":"20210319_kasler_koronavirus_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4bd861-a7fb-44e8-b017-348781a913fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_kasler_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. március. 19. 15:28","title":"Kásler: Ha az átoltottak részaránya meghaladja a kívánatos értéket, akkor a járvány lecsengőben lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b751ff-91a0-47f8-83cb-342db665aa2d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Föld egy lapos korong. Ezen az alapon készítette el három amerikai professzor a Föld (szerintük) minden eddiginél pontosabb térképét. ","shortLead":"A Föld egy lapos korong. Ezen az alapon készítette el három amerikai professzor a Föld (szerintük) minden eddiginél...","id":"202111_uj_vilagterkep_pontositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b751ff-91a0-47f8-83cb-342db665aa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad125247-1acd-4835-b1b0-56034bcf973a","keywords":null,"link":"/360/202111_uj_vilagterkep_pontositas","timestamp":"2021. március. 18. 14:00","title":"Az új világtérkép igen furcsán néz ki, de cserébe végre pontos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EMA azt követően vizsgálta meg az oltóanyagot, hogy több ország felfüggesztette a használatát trombózisveszély miatt. Azonban arra felhívták a figyelmet, hogy nem zárhatók ki a vérrögképződési problémák, ennek előfordulási aránya azonban alacsonyabb a népességben tapasztalható általános szintnél.","shortLead":"Az EMA azt követően vizsgálta meg az oltóanyagot, hogy több ország felfüggesztette a használatát trombózisveszély...","id":"20210318_EMA_biztonsagos_az_AstraZeneca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf70e4b-3a04-46d5-bc8c-b20daa6560df","keywords":null,"link":"/eurologus/20210318_EMA_biztonsagos_az_AstraZeneca","timestamp":"2021. március. 18. 17:13","title":"Európai Gyógyszerügynökség: Biztonságos az AstraZeneca vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e2871-fa25-4488-99c8-cfaf1cd53ab5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felvétel azóta megérkezett a Földre, alább ön is meghallgathatja.","shortLead":"A felvétel azóta megérkezett a Földre, alább ön is meghallgathatja.","id":"20210318_perseverance_mars_jaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966e2871-fa25-4488-99c8-cfaf1cd53ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2091ef0-74d5-4875-8a75-9d3ea4c0dfa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_perseverance_mars_jaro","timestamp":"2021. március. 18. 05:51","title":"Felvette a Perseverance, ahogy izeg-mozog a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még egy hétig biztosan maradnak a járványintézkedések. Joe Biden túlteljesítette az oltási tervet. Lezárások Franciaországban. Orbán kellemetlen ellenségeket szerzett. Ez itt a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Még egy hétig biztosan maradnak a járványintézkedések. Joe Biden túlteljesítette az oltási tervet. Lezárások...","id":"20210319_Radar_360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94711fc2-718e-4726-85b1-9abc1073811f","keywords":null,"link":"/360/20210319_Radar_360","timestamp":"2021. március. 19. 08:25","title":"Radar 360: Orbán négyszer, ötször annyi oltást ígér, mint amennyien megbetegszenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895346c6-5f25-44ae-bca7-a6be422f9b34","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Thomas Drouet és a magyar teniszező korábban 2018 szeptemberéig négy és fél éven keresztül dolgozott együtt","shortLead":"Thomas Drouet és a magyar teniszező korábban 2018 szeptemberéig négy és fél éven keresztül dolgozott együtt","id":"20210319_babos_timea_tenisz_edzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=895346c6-5f25-44ae-bca7-a6be422f9b34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533de6fe-7113-4ab4-916b-70fc8e44eedc","keywords":null,"link":"/sport/20210319_babos_timea_tenisz_edzo","timestamp":"2021. március. 19. 07:24","title":"Babos Tímea másodszor is szakított monacói edzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]