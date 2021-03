Vlagyimir Putyin évek óta építgeti a természettel is dacoló Kemény Orosz Férfi imidzsét, amihez rendszeresen készítenek róla olyan fotót, amin véletlenül sem a hozzá köthető luxusvillában tölti az idejét, hanem mondjuk félmeztelenül lovagol, izmait mutogatva úszik a Bajkál-tóban, vagy megintcsak félmeztelenül napozik egy magabiztosságot sugalló napszemüvegben.

Aktuális sorozatán van rajta ruha, de talán megengedi az imidzse, hiszen Szergej Sojgu védelmi miniszterrel közösen tölti Szibériában a hétvégét Oroszország elnöke, ott pedig átlagosan -2,6 fok van napközben márciusban.

© MTI/EPA/Kreml/Szputnyik/Pool/Alekszej Druzsinyin

Putyin mindent csinált, amit egy Kemény Orosz Férfi csinálhat: alumíniumbögréből ivott valamit, de az asztala tartalma megdobbanhatja a magyar szívet is: a szalonna és a zöldségek mellett egy Kotányi bors és sómalom látható, amiből a legtöbb magyar háztartásban is lehet találni több verzióban is, ezt pedig Kotányi János paprikagyáros alapította még az 1800-as évek végén, bár a központjük már Bécsben van.

© MTI/EPA/Kreml/Szputnyik/Pool/Alekszej Druzsinyin

Ha esetleg valaki nem látná az egyértelműt, itt van nagyobban:

© MTI/EPA/Kreml/Szputnyik/Pool/Alekszej Druzsinyin

És íme a só:

© MTI/EPA/Kreml/Szputnyik/Pool/Alekszej Druzsinyin

A finom, és magyar szívet megdobogtató étkezés után, egy lánctalpas terepjáróba is beült, és természetesen vezette is.

© MTI/EPA/Kreml/Szputnyik/Pool/Alekszej Druzsinyin

Ezek után kiszállt, és lefényképezkedett a járművel.

© MTI/EPA/Kreml/Szputnyik/Pool/Alekszej Druzsinyin

Arról egyébként nincs hír, pontosan mit csinált Putyin és Sojgu a portfólión kívül Szibériában.

