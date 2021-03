Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki frakcióvezető szerint Polics József nem a tényleges megoldást keresi a város pénzügyi problémáira, hanem bosszút áll.","shortLead":"Az ellenzéki frakcióvezető szerint Polics József nem a tényleges megoldást keresi a város pénzügyi problémáira, hanem...","id":"20210322_komlo_polics_jozsef_polgarmester_ellenzek_tiszteletdij_csokkentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71518579-eaaf-46a1-aa79-87e9d97dffb1","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_komlo_polics_jozsef_polgarmester_ellenzek_tiszteletdij_csokkentes","timestamp":"2021. március. 22. 21:41","title":"Megvágta az ellenzéki képviselők tiszteletdíját, a sajátját nem csökkentette Komló fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430577dd-ea83-4884-9497-73d5f9bfba7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség nem akadályozta meg az akciót, a kerület polgármestere pedig nem engedte lemosni a felfestéseket.","shortLead":"A rendőrség nem akadályozta meg az akciót, a kerület polgármestere pedig nem engedte lemosni a felfestéseket.","id":"20210323_Kereszt_Praga_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=430577dd-ea83-4884-9497-73d5f9bfba7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588a430f-16f9-4f87-87e4-9b42fd283713","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_Kereszt_Praga_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 23. 16:54","title":"Közel 25 ezer keresztet festettek Prága főterére a koronavírus-járványban elhunytak emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tragikus halálozási adatok, Orbán Viktor öccsének cége közbeszerzést nyert, áruházi vérengzés Amerikában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tragikus halálozási adatok, Orbán Viktor öccsének cége közbeszerzést nyert, áruházi vérengzés Amerikában. Ez a hvg360...","id":"20210323_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb06742-4e37-4387-8d86-9719790dfb39","keywords":null,"link":"/360/20210323_Radar360","timestamp":"2021. március. 23. 08:00","title":"Radar360: Főszerepben az orvosok, Mészáros Lőrincnek nincs félnivalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cdc1b86-edc5-403f-a1d9-9faf7aceb205","c_author":"Szvetelszky Zsuzsanna","category":"hvgkonyvek","description":"Miben áll a történetek hatása, befolyása? Miért van az, hogy az emberek a magukról és a társaikról szóló információkat leginkább sztorik formájában szeretik megosztani? Hogyan tudnak a narratívák érzelmeket – például félelmet - ébreszteni úgy, hogy magát a félelmet kiváltó ingert nem kell személyesen megtapasztalni? Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus gondolatai Robert Shiller Narratív közgazdaságtan című könyvéről.","shortLead":"Miben áll a történetek hatása, befolyása? Miért van az, hogy az emberek a magukról és a társaikról szóló információkat...","id":"20210323_robert_shiller_narrativ_kozgazdasagtan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cdc1b86-edc5-403f-a1d9-9faf7aceb205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba360de-635e-4cf7-a6a8-a42e90522e8d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210323_robert_shiller_narrativ_kozgazdasagtan","timestamp":"2021. március. 23. 19:13","title":"Az igazság kevés ahhoz, hogy megfékezze a hamis narratívát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70eec95-041c-4ebf-ae75-bacabd0d5a15","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg futó motorokat egy ideig igazítják még a szigorodó kibocsátási elvárásokhoz, de új egységeket már nem fejlesztenek.","shortLead":"A jelenleg futó motorokat egy ideig igazítják még a szigorodó kibocsátási elvárásokhoz, de új egységeket már nem...","id":"20210322_A_Volkswagen_is_elkoszon_a_hagyomanyos_motoroktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b70eec95-041c-4ebf-ae75-bacabd0d5a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a706c0-aa2e-4fac-9668-14b8ec49ca2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_A_Volkswagen_is_elkoszon_a_hagyomanyos_motoroktol","timestamp":"2021. március. 22. 09:25","title":"A Volkswagen is elköszön a hagyományos motoroktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország legnagyobb koncertszervező cégének alapítója a koronavírus-fertőzés szövődményeibe halt bele. ","shortLead":"Magyarország legnagyobb koncertszervező cégének alapítója a koronavírus-fertőzés szövődményeibe halt bele. ","id":"20210322_Meghalt_Brady_Marton_koncertszervezo_o_hozta_Budapestre_a_Rolling_Stonest_es_Eric_Claptont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1304275c-ae4b-476f-b253-0dcee7ded7e1","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Meghalt_Brady_Marton_koncertszervezo_o_hozta_Budapestre_a_Rolling_Stonest_es_Eric_Claptont","timestamp":"2021. március. 22. 11:05","title":"Meghalt Brády Márton koncertszervező, ő hozta Budapestre a Rolling Stonest és Eric Claptont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány kezdete óta számolnak be az orvosok arról, hogy a covidos pácienseiknél diabétesz alakult ki.","shortLead":"A járvány kezdete óta számolnak be az orvosok arról, hogy a covidos pácienseiknél diabétesz alakult ki.","id":"20210323_koronavirus_cukorbetegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5645de21-a70d-4483-a284-aad82571dd25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_koronavirus_cukorbetegseg","timestamp":"2021. március. 23. 08:42","title":"A kutatók vizsgálják, okoz-e cukorbetegséget a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d066387c-3dcb-4a83-9a26-375215a5119c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mátraszentistváni Sípark élő Facebook-videóban közvetítette a havazást.","shortLead":"A Mátraszentistváni Sípark élő Facebook-videóban közvetítette a havazást.","id":"20210322_Belepte_a_ho_a_Matrat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d066387c-3dcb-4a83-9a26-375215a5119c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17963e4-e525-45ce-a14f-4d8d967b387f","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Belepte_a_ho_a_Matrat__video","timestamp":"2021. március. 22. 09:55","title":"Belepte a hó a Mátrát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]