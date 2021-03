Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdbf874b-8bb2-4eac-ac98-a787832486ec","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök akár 83 éves koráig a pozícióban maradhat.\r

","shortLead":"Az orosz elnök akár 83 éves koráig a pozícióban maradhat.\r

","id":"20210324_Vlagyimir_Putyin_ujravalaszthatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdbf874b-8bb2-4eac-ac98-a787832486ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349792b9-6c7d-407e-ba05-1d03c05d68c3","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Vlagyimir_Putyin_ujravalaszthatosag","timestamp":"2021. március. 24. 15:23","title":"Az orosz parlament megszavazta Putyin újraválaszthatóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A boltokban áttérhetnek a négyzetméter-alapú korlátozásra, külön plázaszabályokról is dönthet a kormány.","shortLead":"A boltokban áttérhetnek a négyzetméter-alapú korlátozásra, külön plázaszabályokról is dönthet a kormány.","id":"20210323_korlatozas_koronavirus_orban_gazdasagi_kamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171b4a38-0e60-487e-8bdc-3c3b0380e60c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_korlatozas_koronavirus_orban_gazdasagi_kamara","timestamp":"2021. március. 23. 12:39","title":"Orbán: A kormány tárgyal a bolti korlátozások átalakításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bőségesen megtámogatott cég elvileg a zuglói vállalkozásokat segíti. Tulajdonosa egy, a kormánnyal is jó kapcsolatot ápoló alapítvány, a Fiatal Vállakozók Országos Szövetsége.\r

","shortLead":"A bőségesen megtámogatott cég elvileg a zuglói vállalkozásokat segíti. Tulajdonosa egy, a kormánnyal is jó kapcsolatot...","id":"20210324_zuglo_onkormanyzat_fideszkozeli_cegnek_fizet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd47ea02-4380-4f3c-8289-b8790bb4b027","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_zuglo_onkormanyzat_fideszkozeli_cegnek_fizet","timestamp":"2021. március. 24. 17:12","title":"Több tízmillióval támogat a zuglói önkormányzat egy nullaforgalmú céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a130c6-c4ec-47fb-9c17-d46f2f34a823","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerződéseket még nem kötötték meg, a tárgyalások pedig még folynak.","shortLead":"A szerződéseket még nem kötötték meg, a tárgyalások pedig még folynak.","id":"20210324_cansino_covishield_heteken_belul_tobb_millio_adag_kulugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4a130c6-c4ec-47fb-9c17-d46f2f34a823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1686e1-a700-49a8-997f-df0a5306a011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_cansino_covishield_heteken_belul_tobb_millio_adag_kulugyminiszterium","timestamp":"2021. március. 24. 17:37","title":"A külügyminisztérium szerint heteken belül több millió érkezhet a CanSino és a Covishield vakcinákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc97d86-23c6-42de-99bf-131d29f312a3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint 15 holttestet találtak, de négyszáznál több ember tűnt el a tűz során. A sérültek száma nagyjából 560 lehet.","shortLead":"Eddig több mint 15 holttestet találtak, de négyszáznál több ember tűnt el a tűz során. A sérültek száma nagyjából 560...","id":"20210324_rohingja_menekulttabor_leegett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebc97d86-23c6-42de-99bf-131d29f312a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466c1ca6-97a8-4217-af6d-f40ae02509a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_rohingja_menekulttabor_leegett","timestamp":"2021. március. 24. 14:18","title":"Leégett a rohingya menekülttábor Bangladesben – tízezrek maradtak fedél nélkül, rengeteg lehet a halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25 napra volt szükségük a rendőröknek, hogy lefolytassák a nyomozást a február végi támadás után.","shortLead":"25 napra volt szükségük a rendőröknek, hogy lefolytassák a nyomozást a február végi támadás után.","id":"20210323_nyomozas_szfe_maszk_keseles_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69c3910-4e31-484d-899e-7d5a9671ced6","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_nyomozas_szfe_maszk_keseles_tamadas","timestamp":"2021. március. 23. 11:46","title":"Befejezték a Free SZFE-s maszkot viselő nő támadója elleni nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd0212-d7b0-496f-8eb3-017f4785cc45","c_author":"Eduline","category":"gazdasag","description":"A legtöbb helyen 1000-1100 forintért lehet kétfogásos ebédet rendelni, az éttermek így próbálják túlélni a lezárásokat.","shortLead":"A legtöbb helyen 1000-1100 forintért lehet kétfogásos ebédet rendelni, az éttermek így próbálják túlélni a lezárásokat.","id":"20210324_diak_ebedmenu_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd0212-d7b0-496f-8eb3-017f4785cc45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f75dc14-b504-4d65-b679-8c753c619c57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_diak_ebedmenu_lezaras","timestamp":"2021. március. 24. 07:17","title":"Egyre több étterem kínál ebédmenüt az otthon tanuló diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f472038d-b54b-4445-b998-2ce23479f38d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze öt hét alatt készítette el a budapesti Umbrella produkciós műhely animációs csapata a brit metalcore együttes, az Architects új videoklipjét. A videó a For Those That Wish To Exist című album egyik dalához, a Meteorhoz készült, és mostanra már több mint félmillióan nézték meg.","shortLead":"Mindössze öt hét alatt készítette el a budapesti Umbrella produkciós műhely animációs csapata a brit metalcore...","id":"20210323_Magyar_csapat_keszitette_mar_felmillioan_lattak_az_Architects_uj_videoklipjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f472038d-b54b-4445-b998-2ce23479f38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a79805-207c-4795-bc36-f81d192b5207","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Magyar_csapat_keszitette_mar_felmillioan_lattak_az_Architects_uj_videoklipjet","timestamp":"2021. március. 23. 16:20","title":"Magyar csapat készítette, már félmillióan látták az Architects új videoklipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]