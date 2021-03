Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Szinte minden koronavírus elleni vakcina kapható az ellenőrizhetetlen interneten, hamis vakcinaigazolványról már nem is beszélve.

Szinte minden koronavírus elleni vakcina kapható az ellenőrizhetetlen interneten, hamis vakcinaigazolványról már nem is beszélve. 2021. március. 25. 15:43 Vakcinaláz dúl a dark weben is

Egy anya és két gyereke kapott szén-monoxid-mérgezést. 2021. március. 25. 09:52 Kontár kazánjával majdnem megölt egy családot, bíróság elé áll a bajai főbérlő Két héttel azután, hogy megszületett a gyereke, tragikus hirtelenséggel meghalt egy sásdi édesanya. A település polgármestere az emberek segítségét kérte, hogy a csecsemő életkezdését és az özveggyé vált apa életét megkönnyítsék. 2021. március. 25. 10:37 Összefogás indult a kéthetes csecsemővel egyedül maradt apa megsegítésére

Egy szegedi bolt előtt már egymásnak estek a vitába keveredett vevők, az egyikük egy gázpisztollyal fenyegetőzött. Most két ember ellen garázdaság gyanújával folyik eljárás. 2021. március. 24. 11:36 Eldurvult a vita a boltban a távolságtartás megszegése miatt, rendőrt kellett hívni

Tojást, lisztet, bort és egy kis kolbászt is adnak a felcsúti expolgármester cégei a Budapest Bank dolgozóinak, miközben a cég hamarosan összeolvad a Mészáros-féle MKB-val. 2021. március. 25. 17:47 Mészáros Lőrinc ennivalóit kapják húsvétra a Budapest Bank dolgozói

Több mint 300 millió eurót keres rajtuk az adóhivatal. 2021. március. 25. 15:55 A McDonald's három volt vezetője került előzetesbe Franciaországban adócsalás miatt

A kutató szerint amíg ilyen magas a fertőzöttek száma, a maszk viselése az oltás után is javasolt. 2021. március. 23. 21:54 Karikó Katalin: A vakcina a megbetegedéstől és a kórházba kerüléstől védi az oltás után megfertőzödötteket

Belgiumban jelenleg az elmúlt egy hét átlagát figyelembe véve naponta 25-en veszítik életüket koronavírusban. 2021. március. 24. 15:12 Napi 25 halott mellett döntöttek szigorításokról Belgiumban