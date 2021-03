Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1da47ea5-8829-4d11-b9c6-f71e51d2beb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két héttel azután, hogy megszületett a gyereke, tragikus hirtelenséggel meghalt egy sásdi édesanya. A település polgármestere az emberek segítségét kérte, hogy a csecsemő életkezdését és az özveggyé vált apa életét megkönnyítsék. ","shortLead":"Két héttel azután, hogy megszületett a gyereke, tragikus hirtelenséggel meghalt egy sásdi édesanya. A település...","id":"20210325_csecsemo_sasd_egyedul_maradt_apa_flora_jusztinger_janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1da47ea5-8829-4d11-b9c6-f71e51d2beb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2095ca8a-10f6-46a4-8a62-838644088ce1","keywords":null,"link":"/elet/20210325_csecsemo_sasd_egyedul_maradt_apa_flora_jusztinger_janos","timestamp":"2021. március. 25. 10:37","title":"Összefogás indult a kéthetes csecsemővel egyedül maradt apa megsegítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone 12-k bemutatásának egyik legvitatottabb mozzanata volt, amikor kiderült, hogy a gyártó nem mellékelt töltőt a telefon mellé. Az egyik brazil fogyasztóvédelmi ügynökség pénzbüntetést róna ki emiatt az Apple-re.","shortLead":"Az iPhone 12-k bemutatásának egyik legvitatottabb mozzanata volt, amikor kiderült, hogy a gyártó nem mellékelt töltőt...","id":"20210325_per_az_apple_ellen_braziliaban_a_kihagyott_tolto_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cbdb94-a329-4e43-9d35-7c2971af5a92","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_per_az_apple_ellen_braziliaban_a_kihagyott_tolto_miatt","timestamp":"2021. március. 25. 12:03","title":"Van, ahol sokba kerülhet az Apple-nek az iPhone dobozából kihagyott töltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626bd380-75c4-440f-a868-50c124a8781c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent a lista arról, mely utónevek voltak a legnépszerűbbek a szülők körében tavaly; az élbolyban nincs változás, de felkerültek új nevek is a toplistára.","shortLead":"Megjelent a lista arról, mely utónevek voltak a legnépszerűbbek a szülők körében tavaly; az élbolyban nincs változás...","id":"20210326_Toplista_ujszulottek_utonevek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=626bd380-75c4-440f-a868-50c124a8781c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c1fd80-bcad-429c-954a-921d35f17261","keywords":null,"link":"/elet/20210326_Toplista_ujszulottek_utonevek","timestamp":"2021. március. 26. 13:09","title":"Zejnep, Nina, Nátán, Laurent: megjött a toplista, milyen neveket kaptak a tavaly született gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa4e4b2-48d7-46f6-821a-315b4b16164b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem hallotta, amikor kihirdette a miniszterelnök Magyarország megmaradásának törvényeit, az most elolvashatja a nemzetpolitikai hitvallást a Karmelita kolostor falán.","shortLead":"Aki nem hallotta, amikor kihirdette a miniszterelnök Magyarország megmaradásának törvényeit, az most elolvashatja...","id":"20210325_orban_magyarorszag_het_torvenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fa4e4b2-48d7-46f6-821a-315b4b16164b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850c9d61-98e1-4534-ab0f-a621d74dd6a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_orban_magyarorszag_het_torvenye","timestamp":"2021. március. 25. 15:51","title":"Orbán saját magától vett idézetekkel pózolt a Karmelita kolostorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1aaaab-208b-44ec-a879-226ad6f41431","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A szigorúbb korlátozások miatt egyre többen kényszerülnek a négy fal közé, ám ami a koronavírus-járvány miatt szükségszerű, az otthon rizikófaktor is lehet. Az első hullám során a biztosítók több háztartási balesetről számoltak be az átlagosnál, ez várhatóan a jelenlegi korlátozások során sem lesz másként. Ha a balesetek többsége nem is védhető ki, az anyagi vonzataira biztosan fel lehet készülni – ebben segítenek a Bank360.hu elemzői.","shortLead":"A szigorúbb korlátozások miatt egyre többen kényszerülnek a négy fal közé, ám ami a koronavírus-járvány miatt...","id":"20210326_haztartasi_baleset_biztositas_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc1aaaab-208b-44ec-a879-226ad6f41431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe66d4c-ef11-418d-8561-a8e0e8978280","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210326_haztartasi_baleset_biztositas_bank360","timestamp":"2021. március. 26. 13:55","title":"A négy fal között is történhet baj: hogyan biztosítsuk magunkat háztartási balesetek esetére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b555d47a-5114-4458-9b14-a679efa5b6f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróságon dőlhet el a strandkerítés ügye. Az üzemeltető szerint minden jogszerűen történik.","shortLead":"A bíróságon dőlhet el a strandkerítés ügye. Az üzemeltető szerint minden jogszerűen történik.","id":"20210326_kerites_velence_szabadstrand","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b555d47a-5114-4458-9b14-a679efa5b6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482391c4-6dae-4353-9d3a-a787ccfc6206","keywords":null,"link":"/kkv/20210326_kerites_velence_szabadstrand","timestamp":"2021. március. 26. 17:19","title":"Kerítést építenek a velencei szabadstrandon a polgármester tiltása ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3d2f31-8372-4068-ba2a-bbc57f95c089","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brazil kutatók több napon keresztül videóztak négy polipot, néha ennivalót tettek eléjük, máskor meg gumikalapáccsal ütötték a tartályukat.","shortLead":"Brazil kutatók több napon keresztül videóztak négy polipot, néha ennivalót tettek eléjük, máskor meg gumikalapáccsal...","id":"20210326_polip_alom_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c3d2f31-8372-4068-ba2a-bbc57f95c089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7de457-8413-408e-a840-5634973fc9d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_polip_alom_kutatas","timestamp":"2021. március. 26. 17:14","title":"Lehet, hogy a polipok is álmodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d49d738-2e06-48ea-9877-9e52aeedb5f9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Milák Kristóf országos csúccsal, tokiói A-szintes idővel nyert 100 méter gyorson az úszók olimpiai kvalifikációs országos bajnokságának pénteki döntőjében.","shortLead":"Milák Kristóf országos csúccsal, tokiói A-szintes idővel nyert 100 méter gyorson az úszók olimpiai kvalifikációs...","id":"20210326_milak_kristof_uszo_ob_gyorsuszas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d49d738-2e06-48ea-9877-9e52aeedb5f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b72224-f12b-4b7d-8bd7-37d744b9ae9b","keywords":null,"link":"/sport/20210326_milak_kristof_uszo_ob_gyorsuszas","timestamp":"2021. március. 26. 13:30","title":"Milák ma „csak” egy országos csúcsot úszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]