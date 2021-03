Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f207b06-ccdf-43d4-8118-4dc25f67dc19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kibervédelmi hatóságok szerint több százezer csaló SMS-t kaphattak eddig a magyar mobilozók.","shortLead":"A kibervédelmi hatóságok szerint több százezer csaló SMS-t kaphattak eddig a magyar mobilozók.","id":"20210326_csalo_sms_virus_flubot_malware","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f207b06-ccdf-43d4-8118-4dc25f67dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8461c8e-12e2-489e-992c-61110b4857dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_csalo_sms_virus_flubot_malware","timestamp":"2021. március. 26. 11:07","title":"Van olyan, akinek 1700 csaló SMS-t küldött ki egy nap alatt a telefonjáról a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1599933d-8185-499a-a588-ebdd70423326","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap este nyolctól a hvg.hu-n mutatja be a népszerű kar a különleges Bubnó-koncertjét.



","shortLead":"Vasárnap este nyolctól a hvg.hu-n mutatja be a népszerű kar a különleges Bubnó-koncertjét.



","id":"20210326_Szent_Efrem_Ferfikar_koncert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1599933d-8185-499a-a588-ebdd70423326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fec6c7-ef44-4dd9-ba0e-ade1eb6e1ac0","keywords":null,"link":"/kultura/20210326_Szent_Efrem_Ferfikar_koncert","timestamp":"2021. március. 26. 12:40","title":"Nem csak a Pandémiát dalolja el vasárnap a Szent Efrém Férfikar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 624 779 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Összesen 624 779 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","id":"20210327_Ismet_10_ezer_felett_a_fertozottek_szama_elhunyt_253_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4743f56c-8fa4-40fd-86c1-6dda1699ac34","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Ismet_10_ezer_felett_a_fertozottek_szama_elhunyt_253_beteg","timestamp":"2021. március. 27. 09:23","title":"Ismét 10 ezer felett az új fertőzöttek száma, elhunyt 253 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ec2d11-e026-4917-8907-24e82ef94b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a tanárok beoltásának részleteiről beszélt, Müller Cecília országos tiszti főorvos pedig a várandósok oltására vonatkozó ajánlásról tájékoztatott pénteken. ","shortLead":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a tanárok beoltásának részleteiről beszélt, Müller Cecília országos tiszti...","id":"20210326_koronavirus_operativ_torzs_tajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26ec2d11-e026-4917-8907-24e82ef94b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5a0aa9-8f7a-4766-b312-e5498c214e13","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_koronavirus_operativ_torzs_tajekoztato","timestamp":"2021. március. 26. 12:02","title":"Operatív törzs: A várandósoknak is ajánlják a védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április közepén jelenik meg a Chrome böngésző 90-es verziója, amely már hangsúlyosan a biztonságot növelő https-protokoll használatát részesíti majd előnyben.","shortLead":"Április közepén jelenik meg a Chrome böngésző 90-es verziója, amely már hangsúlyosan a biztonságot növelő...","id":"20210326_google_chrome_bongeszo_chrome_90_https_protokoll","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5017596b-d355-49eb-b42a-6cc02e1b6413","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_google_chrome_bongeszo_chrome_90_https_protokoll","timestamp":"2021. március. 26. 13:03","title":"Új funkciót élesít a Google a Chrome-ban, célkeresztben a biztonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84065f6-e270-4dc8-a116-6890024d556a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tízfős, nemzetközi zenészekből álló csapattal rögzítette új, Book of Navi című lemezét a Moped Loewen. Az album a hvg.hu-n már meg is hallgatható.



","shortLead":"Tízfős, nemzetközi zenészekből álló csapattal rögzítette új, Book of Navi című lemezét a Moped Loewen. Az album...","id":"20210326_Itt_a_Profeta_konyve__Moped_Loewen__albumpremier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f84065f6-e270-4dc8-a116-6890024d556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41827dc1-fb27-49bd-be4e-b8884592f8c6","keywords":null,"link":"/kultura/20210326_Itt_a_Profeta_konyve__Moped_Loewen__albumpremier","timestamp":"2021. március. 26. 11:00","title":"Itt a Próféta könyve – Moped Loewen-albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7678e34-fed6-4b4c-9078-36f49178bbd2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A faji sokszínűséget veszélyezteti a háziállatokként tartott hangyák népszerűsége egy svájci tanulmány szerint.","shortLead":"A faji sokszínűséget veszélyezteti a háziállatokként tartott hangyák népszerűsége egy svájci tanulmány szerint.","id":"20210326_hangya_haziallat_faji_sokszinuseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7678e34-fed6-4b4c-9078-36f49178bbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2984b8b-471c-4895-817d-d411d87a6533","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_hangya_haziallat_faji_sokszinuseg","timestamp":"2021. március. 26. 08:03","title":"Egyre többen tartanak háziállatként hangyát – és ebből elég nagy baj lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég szerint az év második felében lesznek majd eredmények, 2022 elejére tették az első oltások beadását.","shortLead":"A cég szerint az év második felében lesznek majd eredmények, 2022 elejére tették az első oltások beadását.","id":"20210325_koronavirus_Pfizer_vakcina_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9dec5ec-ce0c-40a2-b8e8-08ed51bd0817","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_koronavirus_Pfizer_vakcina_gyerekek","timestamp":"2021. március. 25. 19:42","title":"Már kisgyerekeken is tesztelik a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]