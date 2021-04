Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"470ccf54-c5f6-4e14-a595-51e82debc0c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A helytelen fűtés miatt magasabb a szálló por mennyisége a levegőben.","shortLead":"A helytelen fűtés miatt magasabb a szálló por mennyisége a levegőben.","id":"20210404_Levego_Budaors_Budapest_belvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=470ccf54-c5f6-4e14-a595-51e82debc0c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb17331-a549-4e83-b051-d54ef45c8b9f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210404_Levego_Budaors_Budapest_belvaros","timestamp":"2021. április. 04. 20:15","title":"Rosszabb a levegő Budaörsön, mint Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Heteken belül bevezetik az új szabályokat.","shortLead":"Heteken belül bevezetik az új szabályokat.","id":"20210404_Nemetorszagban_teszt_nelkul_mehetnek_majd_peldaul_fodraszhoz_az_oltottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b810c77-6dc9-492f-a87f-e1f34c3d5b13","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Nemetorszagban_teszt_nelkul_mehetnek_majd_peldaul_fodraszhoz_az_oltottak","timestamp":"2021. április. 04. 13:51","title":"Németországban teszt nélkül mehetnek majd például fodrászhoz az oltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár percre normális országban érezte magát, aztán megnézte a híreket.","shortLead":"Pár percre normális országban érezte magát, aztán megnézte a híreket.","id":"20210404_Karacsony_Gergelyt_is_beoltottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee67c13-32f0-4063-aac5-c633f9b53494","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Karacsony_Gergelyt_is_beoltottak","timestamp":"2021. április. 04. 16:39","title":"Karácsony Gergelyt is beoltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e15581-c5aa-497a-ae2d-1f89ea3e0c61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját bőrén tapasztalta meg egy amerikai férfi, miért kell óvatosnak lenni még akkor is, ha a hihetetlenül biztonságosnak mondott App Store-ból tölt le valaki alkalmazásokat.","shortLead":"Saját bőrén tapasztalta meg egy amerikai férfi, miért kell óvatosnak lenni még akkor is, ha a hihetetlenül...","id":"20210406_iphone_app_store_bitcoin_megtakaritas_digitalis_penztarca_kriptopenz_lopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0e15581-c5aa-497a-ae2d-1f89ea3e0c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ee5e13-a36d-4cfe-b8e7-da03e5ef1dcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_iphone_app_store_bitcoin_megtakaritas_digitalis_penztarca_kriptopenz_lopas","timestamp":"2021. április. 06. 09:03","title":"Egy élet megtakarítása veszett oda az iPhone-ra került, adatlopó alkalmazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a válasz igen, érdemes jelszót cserélni.","shortLead":"Ha a válasz igen, érdemes jelszót cserélni.","id":"20210405_adatszivargas_ellenorzes_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebbd8db-95cd-4d41-947d-be2141b632b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_adatszivargas_ellenorzes_facebook","timestamp":"2021. április. 05. 17:34","title":"Ezen az oldalon ellenőrizheti, érintett-e a facebookos adatszivárgásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cef330-6f15-47c6-8723-3ffc2b0c6a83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki legalább egyszer járt a Szigeten, az már látott bulizó holland fiatalokat. Most viszont nemcsak a fesztivál, hanem bármilyen koncert vagy parti csak a képzeletünkben létezhet. Egy holland kisvárosban mégis megvalósult ez az utópia – igaz, csak egy társadalmi kísérlet erejéig. Nincs maszk, nincs távolságtartás: a hollandok úgy táncolnak, mintha a korona már a múlté lenne. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Aki legalább egyszer járt a Szigeten, az már látott bulizó holland fiatalokat. Most viszont nemcsak a fesztivál, hanem...","id":"20210406_kiserleti_buli_koronavirus_Hollandia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5cef330-6f15-47c6-8723-3ffc2b0c6a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0750cf35-b467-4055-911d-693bd9dd6fc0","keywords":null,"link":"/elet/20210406_kiserleti_buli_koronavirus_Hollandia","timestamp":"2021. április. 06. 10:51","title":"Társadalmi kísérlet Hollandiában: úgy buliztak, mintha nem lenne koronavírus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök akkor a legbőkezűbb, ha gyerekekről vagy egészségügyről van szó.","shortLead":"A köztársasági elnök akkor a legbőkezűbb, ha gyerekekről vagy egészségügyről van szó.","id":"20210405_Ejjeliszekrenybeszerzesre_is_adomanyozott_penzt_Ader_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e291696-4a84-43d4-b7c4-c649881050b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Ejjeliszekrenybeszerzesre_is_adomanyozott_penzt_Ader_Janos","timestamp":"2021. április. 05. 15:39","title":"Éjjeliszekrény-beszerzésre is adományozott pénzt Áder János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6057f771-3aa7-4948-aea1-2281fc43af34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik az oltás húsvétkor is.","shortLead":"Folytatódik az oltás húsvétkor is.","id":"20210405_Elhunyt_ujabb_213_koronavirusos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6057f771-3aa7-4948-aea1-2281fc43af34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10b67e5-3657-4f26-9954-8f658b7e3cde","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Elhunyt_ujabb_213_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. április. 05. 09:20","title":"Elhunyt újabb 213 koronavírusos beteg, 2,36 milliónál jár a beoltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]