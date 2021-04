Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c36f613-eb7b-44af-a6e6-fa5eb7403c83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész hat hétig küzdött a betegséggel, fulladásos halálközeli élménye is volt.","shortLead":"A zenész hat hétig küzdött a betegséggel, fulladásos halálközeli élménye is volt.","id":"20210406_Akos_Csokoltatom_azokat_akik_szerint_nincs_Covid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c36f613-eb7b-44af-a6e6-fa5eb7403c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6930b46-3bc1-4b0c-926e-27d3c751be68","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Akos_Csokoltatom_azokat_akik_szerint_nincs_Covid","timestamp":"2021. április. 06. 14:56","title":"Ákos: Csókoltatom azokat, akik szerint nincs Covid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca24798-b9a0-4496-8556-9256e7f4c49c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy látványos „Végső biztonsági teszttel”.","shortLead":"Egy látványos „Végső biztonsági teszttel”.","id":"20210407_Megmutatta_Volvo_miert_allnak_at_elektromos_autokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eca24798-b9a0-4496-8556-9256e7f4c49c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a4b884-9658-4620-86ed-05b38538e524","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Megmutatta_Volvo_miert_allnak_at_elektromos_autokra","timestamp":"2021. április. 07. 08:05","title":"Megmutatta a Volvo, miért állnak át elektromos autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban közelít a 340 ezerhez a járvány áldozatainak száma.","shortLead":"Az országban közelít a 340 ezerhez a járvány áldozatainak száma.","id":"20210407_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_brazilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570f911f-b1a8-49c6-8891-d648dfa5f13d","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_brazilia","timestamp":"2021. április. 07. 05:58","title":"Egyetlen nap alatt több mint 4 ezer koronavírusos beteg halt meg Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapest–Belgrád vasúthoz hasonló üzletre készül Kína és Magyarország az egyetemépítés kapcsán is – állítja a Direkt36.","shortLead":"A Budapest–Belgrád vasúthoz hasonló üzletre készül Kína és Magyarország az egyetemépítés kapcsán is – állítja...","id":"20210406_Direkt36_kina_fudan_egyetem_hitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618f7146-d58d-4e10-b1c8-76e0dc48758f","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_Direkt36_kina_fudan_egyetem_hitel","timestamp":"2021. április. 06. 11:04","title":"Direkt36: Kínai óriáshitelt venne fel a kormány, hogy kínaiakat bízzon meg a budapesti egyetemépítéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c45d24-5d09-4711-bc0d-ef5807eca6da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmet egyszer adta le a Leningrád TV, és eddig mindenki azt hitte, hogy elveszett, de most felkerült a YouTube-ra.","shortLead":"A filmet egyszer adta le a Leningrád TV, és eddig mindenki azt hitte, hogy elveszett, de most felkerült a YouTube-ra.","id":"20210406_Elokerult_A_Gyuruk_Ura_elkepeszto_szovjet_tevefilmes_verzioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47c45d24-5d09-4711-bc0d-ef5807eca6da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b1b1b4-e4c7-4b12-acc1-c88f599434bd","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Elokerult_A_Gyuruk_Ura_elkepeszto_szovjet_tevefilmes_verzioja","timestamp":"2021. április. 06. 12:07","title":"Előkerült A Gyűrűk Ura elképesztő szovjet tévéfilmes verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9904370-d74a-4468-824a-0a7aa6c3e298","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az volt a bűne, hogy hat után vett vizet. ","shortLead":"Az volt a bűne, hogy hat után vett vizet. ","id":"20210406_300_guggolasra_buntettek_a_kijarasi_tilalom_megszegese_miatt_de_ezt_mar_nem_elte_tul_a_Fulopszigeteki_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9904370-d74a-4468-824a-0a7aa6c3e298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8b5256-cfa4-4767-ac82-ff2fc298d844","keywords":null,"link":"/elet/20210406_300_guggolasra_buntettek_a_kijarasi_tilalom_megszegese_miatt_de_ezt_mar_nem_elte_tul_a_Fulopszigeteki_ferfi","timestamp":"2021. április. 06. 11:12","title":"300 guggolásra büntették a kijárási tilalom megszegése miatt, de ezt már nem élte túl a Fülöp-szigeteki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Negyedházzal, de lehet nézők előtt Európa-bajnoki meccseket tartani Romániában – jelentették be.","shortLead":"Negyedházzal, de lehet nézők előtt Európa-bajnoki meccseket tartani Romániában – jelentették be.","id":"20210406_eb_bukarest_romania_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc26555-b1c9-4b98-98d6-277af130e4a8","keywords":null,"link":"/sport/20210406_eb_bukarest_romania_koronavirus","timestamp":"2021. április. 06. 10:42","title":"Beengedik a nézőket az Eb bukaresti meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országban szinte mindenütt nagy a szél, néhol hó is eshet.","shortLead":"Az országban szinte mindenütt nagy a szél, néhol hó is eshet.","id":"20210406_szel_omsz_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a13346b-f5c6-409a-bd12-b92ea09260db","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_szel_omsz_idojaras","timestamp":"2021. április. 06. 05:43","title":"Viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]