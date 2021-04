Az egyetem vezetése szerint a takarító céget a jogszabályok betartásával cserélték le, és a szerződött összegnél is a mindenkori piaci árakat vették figyelembe. Ha nem elírás, akkor az előző cégnél a 2009-es, a jelenleginél pedig a 2021-es árakat vették alapul. Az egyetem szerint politikai támadásról van szó, bár a sajtóban megjelenteket alig cáfolták.

Egy szegedi kormánypárti lapnak küldte el az üggyel kapcsolatos álláspontját a Szegedi Tudományegyetem, pusztán politikai támadásnak nevezik az egyetemi takarítás körül kirobbant botrányt, de a sajtóban megjelent állításokat alig cáfolják.

A 24.hu tárta fel, hogy a korábbi szerződés értékének háromszorosáért takaríttat a Szegedi Tudományegyetem, közbeszerzés kiírása nélkül, és azt is, hogy az egyetem közbeszerzési irodájának munkatársa a szerződés megkötésekor még a nagyobb összegért szerződött cég egyik tulajdonosa volt. A hvg.hu pedig a szóban forgó cég ügyvezetőjéről írta meg, hogy ő egy 2014-ben kormánypárti színekben versenyző szegedi politikus, aki jelenleg is ezekben a politikusi körökben forog. A 24.hu arról is írt, hogy a korábbi cég 2009 óta végzi az egyetemi intézmények takarítását, és ez idő alatt alig emelte a megbízó az árakat, sőt a megbízás értéke csökkent, inkább a takarítások számának, illetve az elvégzendő feladatok csökkentésével igyekeztek kompenzálni az eltelt tíz év alatti inflációt, időközbeni béremeléseket. Ez vezethetett oda, hogy a vállalkozás tönkrement.

Emiatt tavaly év végén kötött szerződést a Szegedi Tudományegyetem a Clean Star Complex Kft-vel, a cég a szegedi egyetemmel már állt szerződéses viszonyban, akkor egy közel 50 millió forintos építési beruházásra kötöttek szerződést. A 24.hu szerezte meg az egyetem és a vállalkozó közötti szerződést, amelyből kiderül, hogy azt három hónapra kötötték, havi nettó 49 millió forint értékben, ami a háromszorosa annak az összegnek, amennyiért az előző végezte a feladatot a korábbi években. A Szegedi Tudományegyetem, bár letelt a januárban kötött szerződés hatálya, még nem írt ki közbeszerzést a takarításra, hanem meghosszabbította a három hónapra kötött szerződést. A 24.hu-nak a Trancparency International szakértője erősítette meg, hogy a szerződés értéke miatt közbeszerzést kellett volna kiírni.

Most az egyetem azt írta a szegedma.hu-nak, hogy a váratlan helyzetben, amikor az előző cég felmondta a szerződést, nyolc napjuk volt, hogy a takarításra megoldást találjanak, ezért három céget hívtak meg, közülük választották ki a Clean Star Complex Kft-t, velük kötöttek 3 hónapra szerződést. Az árszabásról pedig azt közölték: "Szeretnénk leszögezni a tényt, hogy sem a korábbi, sem a mostani vállalkozói díj összege nem aránytalan, hanem megfelel a korábbi (2009-es) és a jelenlegi (2021-es) piaci feltételeknek." Ha nem elírás, akkor a fentieket úgy érthetjük, hogy a korábbi cég számára biztosított összeg a 2009-es piaci viszonyoknak felelt meg, itt nem fűznek magyarázatot ahhoz, hogy miért nem emelték meg a tíz év óta takarító vállalkozás megbízási díját.

Az egyetemi közbeszerzési iroda munkatársáról, akiről a 24.hu azt írta, hogy a cégben a szerződés megkötésekor még tulajdonos volt, az egyetem most azt közölte, hogy az eljárásban semmi szerepe nem volt, illetve azt, hogy csupán másfél százalékos tulajdonrésszel rendelkezett korábban abban, a jogszabályok szerint nem megállapítható az összeférhetetlenség. (Azt egyébként a 24.hu is írta, hogy januártól már megvált az egyetemi munkatárs a tulajdonrészétől.)

Az egyetem azt is hangsúlyozta, hogy egyelőre még folyik az a vizsgálat, amely során eldöntik, hogy az intézmény saját hatáskörben, vagy továbbra is vállalkozói megbízással kívánja-e takaríttatni az intézményeit. Ha ez utóbbi megoldást választják, akkor majd kiírják a közbeszerzést. A Momentum szegedi szervezete egyébként feljelentést tett az ügyben. A hvg.hu megkereste a Clean Star Complex Kft ügyvezetőjét, Varga Róbertet, de ő nem kívánt nyilatkozni az ügyben.