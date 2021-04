Tavaly, egy kormányrendeletből derült ki, hogy a magyarországi szálláshelyeknek már nem csupán a vendégek adatait kell elküldeniük a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak (NTAK), hanem az adatok rögzítéséhez okmányleolvasót is kell használniuk.

Az NTAK létrehozásáról még 2018-ban döntött a kormány, és 2019-től fokozatosan kezdték el bevezetni a kötelező adatszolgáltatást. A hivatalos indoklás szerint az adatbázis célja, hogy segítse az idegenforgalom fejlesztését, a vendégek adatainak, szokásainak megismerése ugyanis segíti a turisztikai stratégia kialakítását. A rendszer a szállodák, panziók gazdálkodási adatairól is begyűjti az információkat, így az ágazat kifehérítéséhez is hozzájárul, így az indoklás. Az adatok bizonyos köréhez ugyanis hozzáfér a NAV és a KSH is és a rendszer bevezetése az egyik feltétele volt annak, hogy a szálláshely-szolgáltatás áfája 18 százalékról 5-re csökkenhessen. A rendszerből lekérdezést végezhet a rendőrség, és az NTAK adatokat továbbít az idegenrendészetnek is az unión kívülről érkezett vendégekről.

Az újdonság most az, hogy a vendégek adatait ezentúl nem kézzel kell felvenni a bemutatott iratokból, hanem digitálisan. Eddig is léteztek már olyan szkennerek, amelyek képesek beolvasni az útlevelek és igazolványok adatait, de kötelezővé csak most tették a használatukat. Az előírás szerint kézzel csak azokat az információkat pötyöghetik majd be a szálláshelyadók, amiket a bemutatott okmány, például személyi igazolvány vagy útlevél nem tartalmaz. Így például az érkezés és távozás idejét.

Zavar az erőben

Eredetileg januártól tették volna kötelezővé a digitális okmányolvasót, de ezt a határidőt később kitolták áprilisra. Az intézkedés nagyjából 40 ezer szállásadót érint, ők máig csak találgatják, hogy mit, hol és mennyiért kell beszerezniük.

© goodid

Felhívtuk az NTAK ügyfélszolgálatot, ahol megerősítették, hogy továbbra sincs információjuk az okmányleolvasóval kapcsolatban. Az ügyintéző türelmet kérve mindössze annyit mondott,

a részletszabályokon dolgoznak, valószínűleg ezért van késés.

Mindenesetre már minden szállásnak adatot kellene szolgáltatnia, és hiába van most már az NTAK ügyfélszolgálatán külön menüpont az okmányleolvasóval kapcsolatos tájékoztatásra, ez továbbra sem létezik.

„Tovább tolhatták a bevezetés dátumát, mert a részletszabályok nem jelentek meg” – találgat Schumiczky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke, aki más szállásadókhoz hasonlóan nagyon szeretné már tudni, hogy az okmányleolvasónak milyennek kell lennie és egyáltalán a piacon van-e olyan berendezés, amely ajánlott. A kormányrendelet erről csak annyit ír, hogy az okmányleolvasóra vonatkozó műszaki paramétereket a turisztikai tárhelyszolgáltató majd közzéteszi, ahogyan egy listát is azokról az eszközökről, melyeket elfogadnak a szálláshelykezelő programhoz. Vásárolni csak ezekből lehet majd. Ennél többet azonban nem közöltek.

Az tudható, hogy az okmányról nem készíthető sima fotó, nem is fénymásolható, csupán bizonyos adatok olvashatók be, ezeket automatikusan továbbítani kell az NTAK felé. A szigorú adatvédelmi és -továbbítási kritériumoknak megfelelő eszközök akár többszázezres kiadással is terhelhetik a koronavírus-járvány miatt egyébként is súlyos válságban lévő szektor vállalkozásait. Egy okmányolvasó ára ugyanis akár a 250 ezer forintot is elérheti, amit pályázati lehetőség, támogatás nélkül nem mindenki engedhet meg most magának.

© AFP

Schumiczky Balázst szerint nemcsak ez a baj. Aggasztónak tartja azt is, hogy tudomása szerint az okmányleolvasáshoz a házigazda személyes jelenlétére lesz szükség, ami járványhelyzetben nem szerencsés. Korábban erről beszélt Szigetvári József, a Szallas.hu vezérigazgatója is a Napi.hu-nak. Úgy fogalmazott, hogy bár a hazai turisztikai iparág jelenleg tetszhalott állapotban van, a korlátozások feloldását követően is arra lehet számítani, hogy a vendégek nagyon óvatosak lesznek. „Lehetőség szerint a szálláshely kiadójával való személyes érintkezés nélkül szeretnének majd bejelentkezni a szállásra, amire a hagyományos azonosítással és a kötelezően bevezetett okmányolvasással nem lenne lehetőségük” – tette hozzá.

Mi lesz a gyerektáborokban, vagy a kulcsosházaknál, esetleg az éjszaka közepén érkező vendégeknél?

– sorolja Schumiczky Balázs a máig megválaszolatlan kérdéseket az okmányolvasóval kapcsolatban, hozzátéve, hogy minden egyes személyes találkozásnak „hihetetlen élőmunka-költsége van, elég csak arra gondolni, ha például egy baráti társaság tagjai egyesével szállingóznak a szállásra”.

Szerinte a jelenlegi koronavírus-járvány rávilágított, hogy az adatszolgáltatási kötelezettséget a vendégek számára úgy érdemes lehetővé tenni, ha erre a célra készül egy applikáció, amelyre maguk a vendégek feltölthetik az adataikat. Meg nem erősített hírek szerint egyébként készül már egy applikáció erre a célra. Ha ez valóban így lesz, az nagyban megkönnyíti majd az anyagilag meggyengült szállásadók helyzetét, hiszen az applikációért nem kellene fizetni, elég lenne letölteni.

© AFP

A hvg.hu is megírta, hogy a szállásadók november 10-e óta nem fogadhatnak turistákat, megszállni csak üzleti, gazdasági vagy oktatási céllal lehet. Az érintett vállalkozók bevételkiesésének 80 százalékát az állam megtérítette, de csak a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) november 8-ig regisztrált foglalásokat vették ehhez figyelembe – hátrányos helyzetbe hozva ezzel a kisebb magánszállásadókat, ők ugyanis adminisztratív okokból nem jogosultak a kártérítésre. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) adatai szerint novemberre 11 ezer szálláshelyet kárpótoltak, de a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba 34 ezer szálláshely regisztrált.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget az elmúlt években fokozatosan vezette be az MTÜ. Az okmányolvasó használatának kötelező bevezetése azonban nem csak hogy váratlanul érte a szállásadókat, de komoly adatvédelmi aggályokat is felvet. Az adatok begyűjtéséről, és az azokat tároló NTAK létrehozásáról a turizmusról szóló törvény rendelkezik. Ez pedig nem ad felhatalmazást fényképek kezelésére, mondta korábban a Szabad Európának Remport Ádám, a TASZ magánszféraprojektjének jogi munkatársa.

A jogszabály tervezete kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is kiadott egy állásfoglalást. Péterfalvi Attila, a Hatóság elnöke ebben azt írja, hogy az okmányolvasóknak úgy kell működniük, hogy képesek legyenek kezelni a világ bármely országa által kiállított úti okmányt úgy, hogy csak a törvényben előírt adatokat rögzítsék és továbbítsák. Ha ugyanis a teljes okmányt beszkennelik, az mindenképp jogszerűtlen.

Azt, hogy ezt a technikai problémát sikerül-e megoldani, szintén nem tudni. Kerestük a turisztikai ügynökséget, hogy megtudjuk,

milyen szerkezetet kell beszerezniük a magánszállásadóknak,

mennyibe fog kerülni,

lehet-e támogatást igényelni,

van-e türelmi idő a beszerzésre.

Amint érkezik válasz, közöljük.