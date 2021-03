Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f410241b-d241-4795-beef-7846d50b418f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Még 100 évig nem kell aggódnunk, hogy egy óriási kődarab elpusztít minden életet a bolygónkon – legalábbis ezzel nyugtatgat a NASA. ","shortLead":"Még 100 évig nem kell aggódnunk, hogy egy óriási kődarab elpusztít minden életet a bolygónkon – legalábbis ezzel...","id":"20210328_A_Fold_kapott_meg_100_ev_haladekot__legalabbis_a_NASA_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f410241b-d241-4795-beef-7846d50b418f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62548fa8-9797-4a71-958f-f1594caaed15","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_A_Fold_kapott_meg_100_ev_haladekot__legalabbis_a_NASA_szerint","timestamp":"2021. március. 28. 10:05","title":"A Föld kapott még 100 év haladékot – legalábbis a NASA szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c649441c-9d85-4133-ab58-c75211b07f3b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vadorzás és az élőhelyek elvesztése miatt a kihalástól fenyegetett kategóriába került az erdei elefánt (Loxodonta cyclotis) a Természetvédelmi Világszervezet (IUCN) vörös listáján. ","shortLead":"A vadorzás és az élőhelyek elvesztése miatt a kihalástól fenyegetett kategóriába került az erdei elefánt (Loxodonta...","id":"20210328_kihalas_erdei_elefantok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c649441c-9d85-4133-ab58-c75211b07f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae898ef-430f-49a5-97a8-a6cb62d02848","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_kihalas_erdei_elefantok","timestamp":"2021. március. 28. 16:03","title":"31 év alatt –86%: kihalás fenyegeti az erdei elefántokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaf6d96-75c7-43f3-b1e2-1bd8355873fc","c_author":"Magyar Nemzet","category":"itthon","description":"Betörtek egy budapesti oltópontra, de az még nem világos, hogy oltásokat akartak lopni, vagy csak fecskendőket. ","shortLead":"Betörtek egy budapesti oltópontra, de az még nem világos, hogy oltásokat akartak lopni, vagy csak fecskendőket. ","id":"20210328_Betortek_egy_oltopontra_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbaf6d96-75c7-43f3-b1e2-1bd8355873fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bf80da-34eb-42bb-9188-88853fc0a568","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Betortek_egy_oltopontra_Budapesten","timestamp":"2021. március. 28. 14:45","title":"Betörtek egy oltópontra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b221bb89-957b-45f6-ace0-72fb6a5e8de6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az Oroszország és Kína elleni nyugati szankciók ismét közelebb hozták egymáshoz Pekinget és Moszkvát, ám a nagy barátságról szóló nyilatkozatok ellenére a két ország továbbra is bizalmatlanul néz egymásra. Oroszország és Kína számtalan területen verseng egymással, és nem múlnak azok az orosz félelmek sem, amelyek szerint a kínaiak szívesen visszavennék az elvesztett szibériai területeket.","shortLead":"Az Oroszország és Kína elleni nyugati szankciók ismét közelebb hozták egymáshoz Pekinget és Moszkvát, ám a nagy...","id":"20210327_orosz_kinai_viszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b221bb89-957b-45f6-ace0-72fb6a5e8de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6071e285-7f36-4c02-b3ff-1356fafc2e77","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_orosz_kinai_viszony","timestamp":"2021. március. 27. 17:00","title":"Putyin barátkozik Kínával, de közben joggal fél tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad0ca7b-60ae-4c86-95b9-6356a501adcf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.\r

","shortLead":"Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíj szombati időmérő...","id":"20210327_Bahreinben_Verstappen_szerezte_meg_a_pole_poziciot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ad0ca7b-60ae-4c86-95b9-6356a501adcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779dee14-daa1-4f6c-9e2f-ef8a6f37bf96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Bahreinben_Verstappen_szerezte_meg_a_pole_poziciot","timestamp":"2021. március. 27. 17:22","title":"Bahreinben Verstappen szerezte meg a pole pozíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dc4edf-0fc2-4469-adaf-89f8ea024ca7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sarah Obama 99 éves volt, egy kenyai kórházban halt meg.","shortLead":"Sarah Obama 99 éves volt, egy kenyai kórházban halt meg.","id":"20210329_Meghalt_Barack_Obama_mostohanagymamaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4dc4edf-0fc2-4469-adaf-89f8ea024ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b444fda9-1032-4c9c-9930-41bb1180dd73","keywords":null,"link":"/elet/20210329_Meghalt_Barack_Obama_mostohanagymamaja","timestamp":"2021. március. 29. 09:41","title":"Meghalt Barack Obama mostoha nagymamája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50dd608-950f-4ec7-bf64-fed44a026a44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210328_csomagkuldo_sms_csalas_morajlo_hangok_android_webview_kariko_katalin_vakcina_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e50dd608-950f-4ec7-bf64-fed44a026a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a8de02-904c-47a8-80cb-847fd3d2cf80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_csomagkuldo_sms_csalas_morajlo_hangok_android_webview_kariko_katalin_vakcina_utan","timestamp":"2021. március. 28. 12:00","title":"Ez történt: Európa után Amerikában is megszólalt valami furcsa morajlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"Négyen is megsérültek - köztük egy hároméves kislány -, amikor a IV. kerületben két autó összeütközött. Az egyik sofőrje viszont úgy döntött, inkább lelép az utasával és továbbhajtott. A rendőrök elfogták.","shortLead":"Négyen is megsérültek - köztük egy hároméves kislány -, amikor a IV. kerületben két autó összeütközött. Az egyik...","id":"20210328_Haromeves_kislany_is_megserult_a_karambolban__az_ittas_sofor_tovabbhajtott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5f2671-8fec-4e62-ba0b-49925c052517","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Haromeves_kislany_is_megserult_a_karambolban__az_ittas_sofor_tovabbhajtott","timestamp":"2021. március. 28. 13:05","title":"Hároméves kislány is megsérült a karambolban - az ittas sofőr továbbhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]