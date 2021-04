Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A koronavírus elleni oltási kampány egyik óriási központja nyílik meg szombaton a Párizstól mintegy harminc kilométerre keletre található, jelenleg zárva tartó Disneylandben.



A koronavírus elleni oltási kampány egyik óriási központja nyílik meg szombaton a Párizstól mintegy harminc kilométerre keletre található, jelenleg zárva tartó Disneylandben.

Oltóközpont nyílik a párizsi Disneylandben

Tribuszerné – az egész ország így ismerte a kilencvenes évek leghírhedtebb csalóját, aki több milliárd forinttal károsította meg "ügyfeleit". Az Aranyosi Margit néven született nő a Kárpát-medence Bernard Madoffja, akihez képest a Kósa Lajost is átverő "csengeri örökösnő" vagy Bróker Marcsi csak ócska epigonok.

A piramisjáték hazai nagyasszonya – Magyar svindlerek, 7. rész

A jogállamok az autokratákkal szemben az emberek felelősségtudatára építenek, és az be is jön – mondta Martin Schulz a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak.

Schulz: Az autokraták a járvány során sem jeleskednek Bár enyhe tünetekkel megúszták a koronavírus-fertőzést, hat percig sem tudnak pihenés nélkül sétálni azok a gyerekek, akik megfordulnak a Semmelweis Egyetem long Covid-ambulanciáján. A fertőzés szövődményeivel felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt számolniuk kell, az ő rehabilitációjukra pedig az egész magyar egészségügyi rendszernek fel kell készülnie. Az ambulanciát létrehozó orvosokkal és egy neurológussal beszélgettünk arról, mi állhat a poszt-Covid-szindróma mögött.

Könnyen lehet, hogy a poszt-Covid-szindróma népbetegség lesz

A politikus 68 éves volt.

Koronavírus-fertőzésben hunyt el a DK dunaújvárosi képviselője, Utassy Éva

Viharok miatt adtak ki figyelmeztetést az ország keleti felére és az Észak-Dunántúlra.

Újabb viharos nap következik A napokban megtörtént, ami korábban még soha: irányított repülést hajtott végre a NASA egy idegen égitesten. A páratlan manőverről videó is készült.

Már videón is látható, ahogy helikoptert reptet az emberiség a Marson

Azok, akik nem tudnak home office-ba menni, két pihenőnapot kapnak.

Az Erste szabadnapot ad minden dolgozójának, aki beoltatja magát