[{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héten keresztül lehetne viselni a pillekönnyű, elektronikus bőrt, amit egy vizes spray segítségével lehet majd mellkasra rögzíteni.","shortLead":"Egy héten keresztül lehetne viselni a pillekönnyű, elektronikus bőrt, amit egy vizes spray segítségével lehet majd...","id":"20210424_Eborrel_kovetnek_nyomon_az_egeszegugyi_allapotunkat_japan_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d46c930-48ae-439e-b7b9-c199046f1255","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_Eborrel_kovetnek_nyomon_az_egeszegugyi_allapotunkat_japan_kutatok","timestamp":"2021. április. 24. 20:00","title":"E-bőrrel követnék nyomon az egészégügyi állapotunkat japán kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e951491-90a4-42b3-b9ad-f887b3dc1cdb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sarah Voss a bázeli tornász Európa-bajnokságon versenyzett a lábát is takaró ruhában.","shortLead":"Sarah Voss a bázeli tornász Európa-bajnokságon versenyzett a lábát is takaró ruhában.","id":"20210423_sarah_voss_tornadressz_szexualizaltsag_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e951491-90a4-42b3-b9ad-f887b3dc1cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901ee796-55c8-43ae-9a6d-e7dc3b52bc58","keywords":null,"link":"/sport/20210423_sarah_voss_tornadressz_szexualizaltsag_ellen","timestamp":"2021. április. 23. 21:44","title":"Az egész testét takaró dresszel állt ki a sportág átszexualizáltsága ellen egy tornásznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a0f4eb-5ea8-444c-a6ee-02a9036883b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy asztronautával a fedélzetén érkezett meg Elon Musk cégének űrhajója. ","shortLead":"Négy asztronautával a fedélzetén érkezett meg Elon Musk cégének űrhajója. ","id":"20210424_Landolt_a_Nemzetkozi_Urallomasra_a_SpaceX_urhajoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a0f4eb-5ea8-444c-a6ee-02a9036883b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd60c54c-4770-4a67-a3bb-9abb19fc36a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_Landolt_a_Nemzetkozi_Urallomasra_a_SpaceX_urhajoja","timestamp":"2021. április. 24. 17:10","title":"Landolt a Nemzetközi Űrállomáson a SpaceX űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK vezetője magányosan ül egy kerti bútoron. ","shortLead":"A DK vezetője magányosan ül egy kerti bútoron. ","id":"20210425_Gyurcany_is_beszalt_a_politikai_teraszbajnoksagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f6203c-923c-4003-a05b-3073b8fbbfc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Gyurcany_is_beszalt_a_politikai_teraszbajnoksagba","timestamp":"2021. április. 25. 14:35","title":"Gyurcsány is beszállt a politikai teraszbajnokságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3214af-e69d-478b-8bab-1ac08ca9cf4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Etna lejtőin, az elegáns Taormina és a szicíliai keleti part strandjai közelében fekvő város bőséges házakat árul: nagyjából 900 elhagyott házat árulnak egy kávé áráért - írja a CNN. A legtöbb a város legrégebbi részein található. Körülbelül a fele romos, és jelképes 1 eurós áron adják el. A többi jobb állapotban van, és olcsón, 4000-5000 eurótól kezdődően értékesítik őket.","shortLead":"Az Etna lejtőin, az elegáns Taormina és a szicíliai keleti part strandjai közelében fekvő város bőséges házakat árul...","id":"20210425_Egy_euroert_is_lehet_hazat_venni_az_Etna_lejtoin_de_fel_is_kell_ujitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d3214af-e69d-478b-8bab-1ac08ca9cf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23008784-0638-4ccc-9b72-96abaccc8f16","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210425_Egy_euroert_is_lehet_hazat_venni_az_Etna_lejtoin_de_fel_is_kell_ujitani","timestamp":"2021. április. 25. 13:56","title":"Egy euróért is lehet házat venni az Etna lejtőin, de fel is kell újítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy nem célszerű különböző gyógyszerekkel kezelni a koronavírus miatt a szaglásukat elveszítőket.","shortLead":"Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy nem célszerű különböző gyógyszerekkel kezelni a koronavírus miatt...","id":"20210424_Egyszeru_es_mellekhatasoktol_mentes_treninget_javasolnak_orvosok_a_szaglasukat_elvesztoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d29348-33f4-4e96-b097-9b81dd43e92d","keywords":null,"link":"/elet/20210424_Egyszeru_es_mellekhatasoktol_mentes_treninget_javasolnak_orvosok_a_szaglasukat_elvesztoknek","timestamp":"2021. április. 24. 20:15","title":"Egyszerű és mellékhatásoktól mentes tréninget javasolnak orvosok a szaglásukat elvesztőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13d97ba-310c-4ada-ae5b-0bd72550594f","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Mintegy 1268 milliárd forint uniós pénz elköltését vizionálja az egészségügyért felelős minisztérium a következő öt évben. Helyreállítás címén fizettetnének ki már futó projekteket.","shortLead":"Mintegy 1268 milliárd forint uniós pénz elköltését vizionálja az egészségügyért felelős minisztérium a következő öt...","id":"202116__unios_penzeso__korhazbezarasok__parhuzamos_valosag__fejreallitasi_tervek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a13d97ba-310c-4ada-ae5b-0bd72550594f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e0c5e8-3ccb-4dca-818b-58ebc5623ae5","keywords":null,"link":"/360/202116__unios_penzeso__korhazbezarasok__parhuzamos_valosag__fejreallitasi_tervek","timestamp":"2021. április. 24. 08:15","title":"Trükközve kér brüsszeli százmilliárdokat az egészségügyre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tíz- vagy akár százezer dollárt is fizetnek az indiai gazdagok azért, hogy akár magánrepülőkön külföldre utazzanak. India naponta dönti meg a járványrekordokat, és egyre több ország vezet be utazási korlátozást.","shortLead":"Több tíz- vagy akár százezer dollárt is fizetnek az indiai gazdagok azért, hogy akár magánrepülőkön külföldre...","id":"20210425_Menekulnek_a_jarvany_elol_az_indiai_szupergazdagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37250b5f-9888-45d4-89d3-8987b3cc34c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Menekulnek_a_jarvany_elol_az_indiai_szupergazdagok","timestamp":"2021. április. 25. 17:08","title":"Menekülnek a járvány elől az indiai szupergazdagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]