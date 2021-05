Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német ADAC autóklub közzétette legfrissebb listáját a személygépkocsik meghibásodásának legtipikusabb okairól.","shortLead":"A német ADAC autóklub közzétette legfrissebb listáját a személygépkocsik meghibásodásának legtipikusabb okairól.","id":"20210503_Mi_romlik_el_leggyakrabban_egy_elektromos_autoban_Pont_ugyan_az_mint_egy_hagyomanyosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe67559-5087-4ef3-af25-a7c079b5af14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_Mi_romlik_el_leggyakrabban_egy_elektromos_autoban_Pont_ugyan_az_mint_egy_hagyomanyosban","timestamp":"2021. május. 03. 10:27","title":"Az elektromos autókban pont ugyanaz romlik el legtöbbször, mint a hagyományos járművekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c67df7-6923-4056-8766-0c65c3585471","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer csak orvosra volt szükség a Salt Lake Cityből Honoluluba tartó gépen.","shortLead":"Egyszer csak orvosra volt szükség a Salt Lake Cityből Honoluluba tartó gépen.","id":"20210504_29_hetes_terhesen_egy_repulogepen_szult_egy_amerikai_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01c67df7-6923-4056-8766-0c65c3585471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fadea6f9-e25e-4905-83b1-04f4759a9bbd","keywords":null,"link":"/elet/20210504_29_hetes_terhesen_egy_repulogepen_szult_egy_amerikai_no","timestamp":"2021. május. 04. 09:35","title":"29 hetes terhesen, egy repülőgépen szült egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A normalizált élethez visszatérésnek része az is, hogy a kötelezettségeket határidőre kell teljesíteni – ezzel indokolta meg Tállai András, hogy idén nem tolják szeptemberre az éves beszámolók leadási határidejét. Ha valaki indokolni tudja, hogy a járvány miatt van csúszásban, az kérhet némi haladékot.","shortLead":"A normalizált élethez visszatérésnek része az is, hogy a kötelezettségeket határidőre kell teljesíteni – ezzel...","id":"20210504_ceges_beszamolok_leadasi_hatarido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2e5e53-bce1-4f73-92b4-fbe3dd16ae44","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_ceges_beszamolok_leadasi_hatarido","timestamp":"2021. május. 04. 10:52","title":"Idén nem tolja ki a kormány a céges beszámolók leadási határidejét, külön kell kérvényezni a halasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb28629-d78b-497c-82bb-02e4f95de9ff","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Itt tudja ellenőrizni a matematika-írásbeli feladatainak megoldásait.","shortLead":"Itt tudja ellenőrizni a matematika-írásbeli feladatainak megoldásait.","id":"20210504_matekerettsegi_megoldasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceb28629-d78b-497c-82bb-02e4f95de9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b5b522-8b77-427b-9685-66ee02b33391","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_matekerettsegi_megoldasok","timestamp":"2021. május. 04. 13:15","title":"Megérkeztek a matekérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693b11e3-f163-447f-8d89-34357c5e125e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A belföldi turizmus népszerűsítésére indítják a kampányt plakátokon és a sajtóban. Az Origón már meg is jelent.","shortLead":"A belföldi turizmus népszerűsítésére indítják a kampányt plakátokon és a sajtóban. Az Origón már meg is jelent.","id":"20210503_oriasplakat_mtu_magyarorszag_ujraindult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=693b11e3-f163-447f-8d89-34357c5e125e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1db986-07cd-4264-87a6-f7a3180fa7a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210503_oriasplakat_mtu_magyarorszag_ujraindult","timestamp":"2021. május. 03. 18:38","title":"Óriásplakátokon fogja hirdetni a turisztikai ügynökség, hogy Magyarország újraindult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: adunk öt kulcsszót, ezeknek fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Krusovszky Dénesnek most ezekből kellett ihletet merítenie: oltáskáosz, kormányinfluenszer, potyázás, nagyvonalúság, b-közép.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: adunk öt...","id":"20210430_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48862cff-de4d-4f2b-8b82-1a8de15cd8a3","keywords":null,"link":"/360/20210430_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2021. május. 02. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes szerint engedjük el ezt a sorbanállós, Fradi-meccses hetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b675ea0e-f01d-498e-b7e5-0f5e9b48428f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy siker volt a tavalyi Galaxy S20 rajongói változata, a Galaxy S20 FE, azonban eddig csak sejtéseink lehettek arról, hogy a Samsung újrázni fog. Egy véletlenül kikerült információ viszont megerősíti ezt.","shortLead":"Nagy siker volt a tavalyi Galaxy S20 rajongói változata, a Galaxy S20 FE, azonban eddig csak sejtéseink lehettek arról...","id":"20210504_samsung_galaxy_s21_fe_nev_mexikoi_weboldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b675ea0e-f01d-498e-b7e5-0f5e9b48428f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e49b96-32e1-4aa3-8b2a-5eaa6e24f867","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_samsung_galaxy_s21_fe_nev_mexikoi_weboldal","timestamp":"2021. május. 04. 09:33","title":"Véletlenül kiszivárgott: tényleg lesz a Galaxy S21-nek is rajongói változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f4b6f5-6511-41ac-ab11-d8bf79b33c29","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Több évtizedes csend után elmozdult a holtpontról a gyarmati időkben a Benini Királyságból, a mai Nigéria területéről elrabolt műtárgyak visszaszolgáltatásának ügye. \r

","shortLead":"Több évtizedes csend után elmozdult a holtpontról a gyarmati időkben a Benini Királyságból, a mai Nigéria területéről...","id":"202117__benini_szobrok__gyarmati_orokseg__fel_evszazad_turelem__vissza_afrikaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f4b6f5-6511-41ac-ab11-d8bf79b33c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a56cd5-4192-41aa-b528-4563cc2c69ad","keywords":null,"link":"/360/202117__benini_szobrok__gyarmati_orokseg__fel_evszazad_turelem__vissza_afrikaba","timestamp":"2021. május. 03. 15:00","title":"Berlinben üres vitrinek jelzik, hogy hazatérhet Benin világhírű bronzszobrainak egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]