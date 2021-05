Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"838f6832-7271-41b8-acd0-6fe588ac3462","c_author":"Kerék-Bárczy Szabolcs","category":"360","description":"A NER megdöntése a hagyományos politikai stratégiákkal és évek óta ismert pártvezetőkkel nem lehetséges. Vélemény.","shortLead":"A NER megdöntése a hagyományos politikai stratégiákkal és évek óta ismert pártvezetőkkel nem lehetséges. Vélemény.","id":"20210511_Kerek_Barczy_Szabolcs_Rezsimdonto_strategiak_amiket_nem_kepvisel_ma_senki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=838f6832-7271-41b8-acd0-6fe588ac3462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d9bdbd-5db4-4934-8527-a88974b04116","keywords":null,"link":"/360/20210511_Kerek_Barczy_Szabolcs_Rezsimdonto_strategiak_amiket_nem_kepvisel_ma_senki","timestamp":"2021. május. 11. 16:00","title":"Kerék-Bárczy Szabolcs: Rezsimdöntő stratégiák, amelyeket ma senki nem képvisel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint összefüggés lehet az oltóanyag és egy 47 éves nő halála között.","shortLead":"A hatóságok szerint összefüggés lehet az oltóanyag és egy 47 éves nő halála között.","id":"20210511_szlovakia_astrazeneca_felfuggesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274f418c-0824-48c4-8b27-49074d7c63f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_szlovakia_astrazeneca_felfuggesztes","timestamp":"2021. május. 11. 17:45","title":"Felfüggesztették Szlovákiában az AstraZeneca vakcinával való első oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje részletesebben is közli az Apple-féle App Store, hogy az egyes alkalmazások pontosan milyen adatokat gyűjtenek rólunk, felhasználókról. Ennek alapján készült most egy érdekes – és kissé ijesztő – toplista.","shortLead":"Egy ideje részletesebben is közli az Apple-féle App Store, hogy az egyes alkalmazások pontosan milyen adatokat...","id":"20210513_uzenetkuldes_uzenetkuldo_alkalmazas_tiktok_messenger_telegram_signal_skype_discord_zoom_whatsapp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c50c588-80ba-4feb-8f43-147e4ab109e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_uzenetkuldes_uzenetkuldo_alkalmazas_tiktok_messenger_telegram_signal_skype_discord_zoom_whatsapp","timestamp":"2021. május. 13. 08:03","title":"Erről tudjon, ha Messengert használ – Melyik üzenetküldő mennyi adatot gyűjt be rólunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2462f5-af01-4c78-b341-f925ac046b46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő ellen rongálás miatt nyomoznak.","shortLead":"A nő ellen rongálás miatt nyomoznak.","id":"20210512_sator_rongalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b2462f5-af01-4c78-b341-f925ac046b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26e1bfe-f182-4ccc-baf1-5bad7dde5d50","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_sator_rongalas","timestamp":"2021. május. 12. 17:56","title":"Egy 60 éves harkányi nő szétvágott egy rendelő előtti sátrat, mert az szerinte zavarta a városképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1508cc9-770d-4a8d-b9f9-31ee3e380488","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik rakéta két embert megölt egy izraeli városban szerda reggel.","shortLead":"Az egyik rakéta két embert megölt egy izraeli városban szerda reggel.","id":"20210512_izrael_hamasz_konfliktus_lod_tuntetes_raketak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1508cc9-770d-4a8d-b9f9-31ee3e380488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0899adc8-9838-4729-9359-e1c7d4684e46","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_izrael_hamasz_konfliktus_lod_tuntetes_raketak","timestamp":"2021. május. 12. 10:33","title":"Ezernél több rakétát lőtt ki Izraelre a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa35106-fabb-448a-8b9d-eef6258b8821","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Blikk szerint már tárgyalnak az olasz labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki Szerhij Rebrov távozása esetén az FTC új vezetőedzője lehet.","shortLead":"A Blikk szerint már tárgyalnak az olasz labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki Szerhij Rebrov...","id":"20210512_ferencvaros_roberto_donadonivol_is_targyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3aa35106-fabb-448a-8b9d-eef6258b8821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bd2787-76d3-47ce-8ac6-b4b4b6836e6f","keywords":null,"link":"/sport/20210512_ferencvaros_roberto_donadonivol_is_targyal","timestamp":"2021. május. 12. 10:42","title":"Roberto Donadoni is lehet a Ferencváros következő vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2ac774-3bc9-4563-aa1d-4d3ed8a12345","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szereti a tűz látványát – magyarázta a nyomozóknak.","shortLead":"Szereti a tűz látványát – magyarázta a nyomozóknak.","id":"20210512_budapest_sorozatos_gyujtogato_elfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a2ac774-3bc9-4563-aa1d-4d3ed8a12345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431d2b28-ec04-4667-8d16-c219d3178300","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_budapest_sorozatos_gyujtogato_elfogas","timestamp":"2021. május. 12. 08:15","title":"Húsznál több budapesti tűzért felel egy gyújtogató, akit elfogtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af54ddbf-ba5d-42fd-8e74-d41c7bef3531","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A civileknek megígérték, hogy megkapják a közösségi házról készült hatástanulmányokat, ám ez csütörtök óta sem történt meg. Folytatják az aláírásgyűjtést és a tiltakozást is a házért. ","shortLead":"A civileknek megígérték, hogy megkapják a közösségi házról készült hatástanulmányokat, ám ez csütörtök óta sem történt...","id":"20210511_viranyosi_kozossegi_haz_pokorni_zoltan_xii_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af54ddbf-ba5d-42fd-8e74-d41c7bef3531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68effd93-149c-4349-ab62-c81652531686","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_viranyosi_kozossegi_haz_pokorni_zoltan_xii_kerulet","timestamp":"2021. május. 11. 17:06","title":"Még mindig nem tudni, mi alapján záratta be Pokorni a Virányosi Közösségi Házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]